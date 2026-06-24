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Harry Kane, Gana maçında kaçırdığı altın fırsatı değerlendirdi; İngiltere kaptanı, Dünya Kupası’ndaki berabere biten maçta rakip savunma tarafından sıkı bir şekilde markaj altına alındığını kabul etti
İngiltere, sıkı savunma yapan Gana karşısında zorlandı
İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki ikinci maçında Gana ile 0-0 berabere kalması sırasında Kane büyük ölçüde etkisiz kaldı. Geçen hafta Hırvatistan’a karşı alınan heyecan verici 4-2’lik galibiyetin ardından beklentiler çok yüksekti; o maçta Kane iki gol atmış, Jude Bellingham ve Marcus Rashford da gol kaydetmişti. Ancak Gana teknik direktörü Carlos Queiroz, rakibi tamamen etkisiz hale getiren sıkı bir savunma düzeni kurdu.
Kane, maç boyunca rakip ceza sahası içinde sadece üç kez topa dokunabildi. Hareketleri büyük ölçüde kısıtlanan Kane, derin savunma yapan rakip karşısında ritmini bulmakta zorlandı. Hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen İngiltere, turnuvada sağlam bir konumunu korudu.
- Getty Images Sport
Maçın sonlarında çok önemli bir fırsatı kaçırmak
Nico O'Reilly'nin kafa vuruşunun üst direğe çarpıp geri sekmesinin ardından Kane, ceza sahası içindeki son dakikalardaki bir fırsatı gole çevirebilseydi, maçın sonucu farklı olabilirdi.
Maçtan sonra basına konuşan Kane, kaçırdığı fırsatla ilgili görüşlerini açıkladı. Kane şöyle dedi: "Böyle maçlar olur. Ben de tam da böyle bir fırsatın karşımıza çıkmasını bekliyordum. Bir forvet olarak, topun sekmesini beklediğiniz türden bir maçtı ve top da sekti. Topa tam olarak ulaşamadım, ama çoğu zaman böyle bir golü atabileceğime inanıyorum. Neyse, oldu bitti. Yeterince uzun süredir forvetlik yapıyorum, her zaman gol olacağını bilemediğimi biliyorum, bu yüzden bunu kabul etmeliyim."
Partey’in bire bir markaj görevi
Kane, gol fırsatlarının neden bu kadar az olduğunu tam olarak anladı ve Gana’nın kendisini etkisiz hale getirmek için uyguladığı sıkı adam adama markaj sistemine dikkat çekti. Thomas Partey, onu yakından takip etmekle görevlendirilmişti ve bu da orta sahadaki hareket alanını önemli ölçüde daralttı. Kane, rakibin savunmadaki sağlamlığını kabul ederek, maç sırasında karşılaştığı taktiksel zorlukları ayrıntılı olarak anlattı.
"Maçın büyük bir bölümünde [Thomas] Partey tarafından neredeyse bire bir markaj altındaydım. Derinlere inip ceza sahasına geç gelmek için yeterli alanım yoktu ve onlar da ceza sahasını iyi savundular," diye ekledi Kane. "Çok sayıda orta yaptık, ancak ilk teması bir türlü kuramadık. Ortadan gelen topları oynamak zordu çünkü o bölge çok sıkı savunuluyordu."
- Getty Images Sport
İngiltere için bundan sonra ne olacak?
Bu golsüz beraberliğe rağmen, İngiltere şu anda 4 puanla L Grubu’nun zirvesinde yer alıyor ve gol farkıyla Gana’nın önünde bulunuyor. Hırvatistan 3 puanla hemen arkasında yer alırken, Panama ise 0 puanla grubun son sırasında kalıyor. Üç Aslanlar şimdi dikkatlerini Panama ile oynayacakları belirleyici son grup maçına çeviriyor; bu maçta grup birinciliğini garantilemek ve bir üst tura yükselmek için galibiyete odaklanacaklar.