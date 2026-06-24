Harry Kane, Gana maçında kaçırdığı altın fırsatı değerlendirdi; İngiltere kaptanı, Dünya Kupası’ndaki berabere biten maçta rakip savunma tarafından sıkı bir şekilde markaj altına alındığını kabul etti

İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki ikinci maçında Gana ile 0-0 berabere kalması sırasında Kane büyük ölçüde etkisiz kaldı. Geçen hafta Hırvatistan’a karşı alınan heyecan verici 4-2’lik galibiyetin ardından beklentiler çok yüksekti; o maçta Kane iki gol atmış, Jude Bellingham ve Marcus Rashford da gol kaydetmişti. Ancak Gana teknik direktörü Carlos Queiroz, rakibi tamamen etkisiz hale getiren sıkı bir savunma düzeni kurdu.

Kane, maç boyunca rakip ceza sahası içinde sadece üç kez topa dokunabildi. Hareketleri büyük ölçüde kısıtlanan Kane, derin savunma yapan rakip karşısında ritmini bulmakta zorlandı. Hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen İngiltere, turnuvada sağlam bir konumunu korudu.