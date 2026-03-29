Harry Kane, FC Bayern Münih'ten ayrılacak mı? Uli Hoeneß, Suudi Arabistan konusunda uyarıda bulunuyor

Hoeneß şimdi şöyle dedi: "Duyduğum ve hissettiğim kadarıyla, o ve ailesi burada kendilerini son derece rahat hissediyorlar." Ancak onursal başkan hemen ardından bir uyarıda bulundu: "Ama bir Suudi gelip masaya bolca para koyarsa ne olacağı belli olmaz… Ama o kendini çok rahat hissediyor!"

Aile adamı Kane için kendini iyi hissetme faktörü önemli bir koşul, bu yüzden geçmişte defalarca Münih'te sözleşmesini uzatmaya olumlu baktığını vurgulamıştı. "Önümüzdeki aylarda Bayern'in geleceği ve planları hakkında görüşmeler olacağından eminim," dedi Kane Kasım ayı sonunda. "Yakın gelecekte bir şeylerin değişeceğini" hayal edemediğini söyledi.

Hoeneß'e göre, Kane'in performansında da yakın gelecekte bir değişiklik olmayacak, çünkü süperstar "bu seviyede en az üç, dört yıl daha oynayabilir", çünkü "o vücuduna özen gösteren mükemmel bir profesyonel. Her zaman rehabilitasyonda, fizyoterapistlerin yanında."