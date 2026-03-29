Harry Kane ve FC Bayern Münih – bu ikili birbirine çok yakışıyor gibi görünüyor. 32 yaşındaki İngiliz oyuncu şu anda kariyerinin en iyi formunda ve rekor şampiyonu, 2027'ye kadar süren sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak Bayern'in patronu Uli Hoeneß şimdi bir uyarıda bulunuyor.
Çeviri:
Harry Kane, FC Bayern Münih'ten ayrılacak mı? Uli Hoeneß, Suudi Arabistan konusunda uyarıda bulunuyor
Golcünün 2027'den sonraki geleceğine dair görüşmeler henüz yapılmadı, ancak Bayern'de bu konuda hala rahat bir tavır sergileniyor. Ne de olsa Kane "ayrılma opsiyonunu kullanmadı; bu da en azından 2027 yazına kadar burada sözleşmesi olduğu anlamına geliyor," diye kicker dergisine verdiği röportajda Hoeneß memnuniyetini dile getirdi.
Kane'in sözleşmesinde, yıldız forvetin 2026 yazında muhtemelen 60 ila 70 milyon euroluk bir transfer ücreti karşılığında FCB'den ayrılabilmesini sağlayan bir çıkış maddesi yer alıyordu; ancak bunu en geç Şubat ayına kadar devreye sokması gerekiyordu, Kane ise bunu yapmadı.
Kane, Bayern'de sözleşme uzatımına açık
Hoeneß şimdi şöyle dedi: "Duyduğum ve hissettiğim kadarıyla, o ve ailesi burada kendilerini son derece rahat hissediyorlar." Ancak onursal başkan hemen ardından bir uyarıda bulundu: "Ama bir Suudi gelip masaya bolca para koyarsa ne olacağı belli olmaz… Ama o kendini çok rahat hissediyor!"
Aile adamı Kane için kendini iyi hissetme faktörü önemli bir koşul, bu yüzden geçmişte defalarca Münih'te sözleşmesini uzatmaya olumlu baktığını vurgulamıştı. "Önümüzdeki aylarda Bayern'in geleceği ve planları hakkında görüşmeler olacağından eminim," dedi Kane Kasım ayı sonunda. "Yakın gelecekte bir şeylerin değişeceğini" hayal edemediğini söyledi.
Hoeneß'e göre, Kane'in performansında da yakın gelecekte bir değişiklik olmayacak, çünkü süperstar "bu seviyede en az üç, dört yıl daha oynayabilir", çünkü "o vücuduna özen gösteren mükemmel bir profesyonel. Her zaman rehabilitasyonda, fizyoterapistlerin yanında."
Harry Kane: 2025/26 Sezonu Performans İstatistikleri
Yarışma
Maçlar
Goller
Asistler
Bundesliga
26
31
5
Şampiyonlar Ligi
9
10
-
DFB Kupası
4
6
-
Süper Kupa
1
1
-