Harry Kane, eski Tottenham takım arkadaşı Christian Eriksen’in sahada ikinci kez bayılmasının ardından ‘bazı kararlar’ alması gerektiğini kabul ediyor

2021’deki kalp durması sonrasında İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) takılarak profesyonel futbola geri dönüşüyle gündeme gelen Eriksen’in bir kez daha sahada yere yığılması, futbol dünyasını şok etti. İlk haberlere göre, cihaz Pazar günü yaşanan olay sırasında beklenen işlevini yerine getirdi.

Kane, hızlı tıbbi müdahalenin ve orta saha oyuncusunun hayatını bir kez daha kurtaran teknolojinin önemini vurguladı. Hafta sonu yaşanan üzücü olayları değerlendiren İngiltere kaptanı, "Önemli olan, defibrilatörün orada olması ve çalışmasıydı" dedi.

Kane sözlerine şöyle devam etti: "Christian'dan henüz bir haber almadım, ancak açıkça görüldüğü üzere, bir süre uzaklaşıp dinleneceğini ve ailesiyle vakit geçireceğini belirten bir açıklama yaptı. Bence bu çok önemli."