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Harry Kane, eski Tottenham takım arkadaşı Christian Eriksen’in sahada ikinci kez bayılmasının ardından ‘bazı kararlar’ alması gerektiğini kabul ediyor
Kane eski takım arkadaşına ulaştı
İngiltere kaptanı, Danimarkalı orta saha oyuncusu Eriksen'in Pazar günü yaşadığı üzücü bayılma olayının ardından kendisiyle temasa geçtiğini doğruladı. Olay, Danimarka'nın Ukrayna ile oynadığı turnuva öncesi hazırlık maçı sırasında meydana geldi ve 34 yaşındaki oyuncunun sağlığı ve futbol kariyerinin geleceği konusunda anında endişe uyandırdı.
İngiltere'nin Dünya Kupası hazırlıkları öncesinde konuşan Kane, tıbbi müdahalelerin başarılı olmasından duyduğu rahatlığı dile getirdi. Duygusal bir röportajda Bayern Münih'in forveti ITV Football'a şunları söyledi: "Bugün ona [Eriksen] ulaştım", kuzey Londra'da altı buçuk yıl boyunca birlikte oynadığı oyuncuya destek olmak istediğini belirtti.
- Getty Images Sport
Defibrilatör, Danimarkalı yıldızın başına gelecek bir felaketi önledi
2021’deki kalp durması sonrasında İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) takılarak profesyonel futbola geri dönüşüyle gündeme gelen Eriksen’in bir kez daha sahada yere yığılması, futbol dünyasını şok etti. İlk haberlere göre, cihaz Pazar günü yaşanan olay sırasında beklenen işlevini yerine getirdi.
Kane, hızlı tıbbi müdahalenin ve orta saha oyuncusunun hayatını bir kez daha kurtaran teknolojinin önemini vurguladı. Hafta sonu yaşanan üzücü olayları değerlendiren İngiltere kaptanı, "Önemli olan, defibrilatörün orada olması ve çalışmasıydı" dedi.
Kane sözlerine şöyle devam etti: "Christian'dan henüz bir haber almadım, ancak açıkça görüldüğü üzere, bir süre uzaklaşıp dinleneceğini ve ailesiyle vakit geçireceğini belirten bir açıklama yaptı. Bence bu çok önemli."
Eski Tottenham yıldızının belirsiz geleceği
Her ne kadar acil tıbbi tehlike atlatılmış gibi görünse de, bu olay kaçınılmaz olarak Eriksen’in kariyerine en üst düzeyde devam edip edemeyeceği konusunda soru işaretleri uyandırdı. Ajax, Tottenham, Inter, Brentford ve Manchester United formalarını giymiş olan bu tecrübeli oyuncu, ülkesi için hâlâ bir sembol niteliğinde.
Kane, arkadaşının şu anda sağlığı ve futbol kariyeri konusunda zorlu bir düşünme süreci yaşadığını kabul etti. Danimarkalı oyuncunun spora olan tutkusu ile beş yıl içinde ikinci kez yaşadığı ciddi kalp rahatsızlığı arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken "alması gereken bazı kararlar" olduğunu belirtti.
Futbol dünyası Eriksen'in yanında
Son sağlık sorunu, dünyanın dört bir yanından bir destek dalgasına yol açtı; eski kulüpleri ve takım arkadaşları Danimarkalı oyun kurucuya iyi dileklerini iletti. Eriksen’in dayanıklılığı daha önce de ilham kaynağı olmuştu, ancak bu son bayılma olayının “korkutucu” niteliği, dikkatleri onun uzun vadeli sağlığına çevirdi.
Kane ve İngiltere milli takımı için bu haber, uluslararası sahnedeki baskının ne kadar ağır olduğunu hatırlatan ciddi bir uyarı oldu. Danimarka yaklaşan turnuvaya hazırlanırken, ülkenin en ikonik modern oyuncusunun durumu hem taraftarlar hem de takım arkadaşları için en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor.