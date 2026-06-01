Goal.com
CanlıBiletler
World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Gill Clark

Çeviri:

Harry Kane, Erling Haaland ve 2026 Dünya Kupası'nın Altın Ayakkabı ödülü için yarışan ilk 10 isim - sıralaması

Opinion
Dünya Kupası
H. Kane
E. Haaland
K. Mbappe
C. Ronaldo
L. Messi
İngiltere
Fransa
Arjantin
Brezilya
İspanya
ABD
Portekiz
Norveç
Senegal
Kolombiya
F. Balogun
M. Oyarzabal
J. Alvarez
Vinicius Junior
L. Diaz
FEATURES

Yıllardır süren hazırlıkların ardından, 2026 Dünya Kupası artık kapımızda. 11 Haziran'da başlayacak turnuva öncesinde, dünyanın en iyi futbolcuları, dünya futbolunun en prestijli kupasını kaldırma hayalleriyle ABD, Meksika ve Kanada'ya akın etmeye başladı.

Ancak çoğu oyuncu için turnuvanın başarılı olup olmayacağı takımın başarısına bağlı olsa da, bireysel ödüller de söz konusu; bunların en önemlisi, turnuvanın en golcü oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı ödülü.

Altın Ayakkabı ödülünü daha önce Eusebio, Gerd Muller, Mario Kempes, Paolo Rossi, Gary Lineker ve Ronaldo Nazario gibi futbol tarihinin en büyük efsaneleri kazanmıştı. Kylian Mbappe ve Harry Kane ise son iki Dünya Kupası'nda bu ödülü kazandılar ve her ikisi de bu yazki turnuvada Altın Ayakkabı ödülünü birden fazla kez kazanan ilk oyuncu olmak için yarışıyor.

Ancak sahada pek çok yetenekli forvet yer alacak ve birçok yıldız oyuncu da adını tarih kitaplarına yazdırmak için mücadele edecek. Peki, 2026 Altın Ayakkabı ödülünün en güçlü adayları kimler? GOAL, ilk 10'u şöyle sıralıyor:

  • Folarin Balogun USMNTGetty

    10Folarin Balogun (Amerika Birleşik Devletleri)

    ABD'nin Altın Ayakkabı ödülünü kazanacak oyuncuyu çıkarma şansı düşük görünebilir, ancak Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD, Folarin Balogun ile dünya futbolunun en formda forvetlerinden birine sahip olduğunu gösterebilir. 24 yaşındaki oyuncu, Monaco formasıyla 19 gol attığı bir sezonu geride bıraktı; bu gollerin 12'si yılbaşından bu yana çıktığı 18 maçta geldi.

    Mauricio Pochettino'nun takımı, ev sahibi olmanın avantajının kendi turnuvasında etkili olmalarına yardımcı olmasını umuyor ve Paraguay, Türkiye ve Avustralya ile eşleşmelerinin ardından, belki de D Grubu'nu birinci olarak tamamlayarak eleme turlarına yükselme şansları oldukça yüksek.

    Balogun, İngiltere'den milli takımını değiştirmesinden bu yana uluslararası düzeyde de güçlü bir performans sergiledi. Dünya Kupası öncesinde 26 maçta 9 gol ve 4 asist kaydeden oyuncu, bu yaz bu rakamları artırmayı hedefliyor.

    • Reklam
  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    9Luis Diaz (Kolombiya)

    Luis Diaz, yaz aylarında Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Almanya'da geçirdiği etkileyici ilk sezonun ardından Kolombiya milli takımıyla Dünya Kupası'na katılıyor. Forvet, Avrupa'nın en korkulan hücum hattının üçte birini oluştururken Bayern Münih formasıyla 26 gol attı.

    Diaz, Kolombiya'nın tartışmasız lideri ve elemelerde sınıfını gösterdi. Brezilya'ya attığı iki gol, Kolombiya'nın Selecao'ya karşı ilk galibiyetini getirdi ve bu gol, babasının korkunç bir olayın ardından kaçıranlardan kurtarılmasından hemen sonra geldi.

    Kolombiyalı yıldız, bunu son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'e karşı attığı muhteşem bir golle takip ederek, büyük maçların adamı olduğunu ve en iyileri yenebileceğini gösterdi. Kolombiya'nın grup aşamasındaki ilk maçı, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Özbekistan ile olacak ve bu maç, turnuvaya muhteşem bir başlangıç yapma şansı sunuyor.

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    8Vinicius Jr (Brezilya)

    Vinicius Jr, milli takımda eski Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ile yeniden bir araya geldi; Brezilya teknik direktörü, bu kanat sihirbazından Selecao formasıyla nihayet en iyi performansı alabilecek kişi olmayı umuyor.

    Vinicius, milli takımda en iyi gol rekoruna sahip değil - Pazar günü Panama'ya attığı gol, 48 maçta attığı sadece dokuzuncu golüydü - ancak Madrid formasıyla golcü kimliğini yeniden keşfettiği bir sezonu geride bıraktı ve Dünya Kupası'nı aydınlatmak için gereken kaliteye ve büyük maç tecrübesine kesinlikle sahip.

    Brezilya'nın da bol gol vaat eden bir grubu var. Haiti, 52 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na geri dönüyor. Ancelotti'nin takımı ise altıncı şampiyonlukla bitirmeyi umdukları turnuvaya, İskoçya ve sürpriz takım Fas ile karşılaşarak başlayacak.

  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    7Julian Alvarez (Arjantin)

    Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bir oyuncunun kadroda yer alması, Arjantin hücumunda genellikle ya Julian Alvarez ya da Lautaro Martinez'den sadece birine yer kalması anlamına geliyor. Inter'in oyuncusu 2024 Copa America'nın en golcü ismi olsa da, Alvarez'in çok yönlü oyunu ve dayanıklılığı, Lionel Scaloni'nin turnuva kadrosunu belirlerken ona avantaj sağlayabilir.

    Alvarez, Atletico Madrid'de zorlu bir sezon geçirdi - Ekim ayının başından itibaren La Liga'da sadece iki gol attı - ve geleceği hala gündemde olsa da, yeteneği tartışılmaz. Bu sorunları bir kenara bırakıp Arjantin için parlama şansı, bu yaz forvet için mükemmel bir canlandırıcı olabilir.

    Messi tüm dikkatleri üzerine çekecek olsa da, Alvarez'in golcü içgüdüsü, Scaloni'nin takımının şampiyonluğunu savunması için çok önemli olabilir. 2022 turnuvasında yedi maçta dört gol attı, yani sadece Messi ve Mbappe'den daha az gol attı ve dört yıl sonra çok daha fazlasını yapma potansiyeline sahip.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-HUN-PORAFP

    6Cristiano Ronaldo (Portekiz)

    Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo 41. yaş gününü çoktan kutlamış olabilir, ancak hem kulübü hem de milli takımı için hâlâ çok etkili bir güç olmaya devam ediyor. Ronaldo, son maçı cezası nedeniyle kaçırmasına rağmen, eleme turlarındaki beş maçta attığı beş golle Portekiz’in turnuvaya katılmasını sağlamaya yardımcı oldu.

    FIFA, İrlandalı savunma oyuncusu Dara O'Shea'ya dirsek attığı için Ronaldo'ya verdiği iki maçlık cezasını kaldırdı ve Ronaldo bu yaz turnuvanın tamamında forma giyebilecek. Portekiz'in Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve turnuvaya ilk kez katılan Özbekistan'ın bulunduğu grubu lider tamamlaması bekleniyor.

    Deneyimli süperstar, Portekiz kadrosundaki inanılmaz hücum yeteneklerinden de destek alacak. Bruno Fernandes, Rafael Leao, Pedro Neto, Francisco Conceicao, Bernardo Silva ve Ronaldo'nun Al-Nassr'daki takım arkadaşı Joao Felix, gün boyu gol fırsatları yaratma yeteneğine sahip inanılmaz bir destek kadrosu oluşturuyor.

  • Lionel Messi ArgentinaGetty

    5Lionel Messi (Arjantin)

    Lionel Messi, 2022’de Arjantin’i zafere taşıyarak futbol kariyerini taçlandırdıktan sonra Dünya Kupası kupasını savunmak için sahaya çıkacak. Yoksa çıkmayacak mı? Inter Miami’nin süperstarı, futbolun sunabileceği neredeyse her şeyi kazanmış olabilir, ancak Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı ödülünü hiç kazanamadı.

    Bu yazki turnuva, Messi'nin bunu telafi etmek için son şansı olacak. Arjantin'in 10 numarası, turnuva sırasında 39. yaş gününü kutlayacak ve bunun kesinlikle bir dünya turnuvasındaki son katılımı olacağını biliyor.

    Messi, kesinlikle yavaşlama belirtisi göstermiyor. Geçen sezon 35 gol atarak MLS Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve CONMEBOL elemelerinde de 8 golle gol kralı oldu. Kariyerinin sonuna doğru ilerliyor olsa da, gol kralı yarışında onu göz ardı etmek mümkün değil.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    4Mikel Oyarzabal (İspanya)

    Real Sociedad forveti Mikel Oyarzabal, Altın Ayakkabı ödülünün en bariz adayı gibi görünmeyebilir, ancak gol istatistikleri kesinlikle göz ardı edilemez. Euro 2024 finalinde galibiyet golünü atan Oyarzabal, La Roja formasıyla son 11 maçında 11 gol attı; bunlardan altısı eleme maçlarında altı maçta geldi.

    Real Sociedad'ın forveti, La Liga'da kariyerinin en iyi gol sezonunu (15) geride bıraktı, bu da yazın yapılacak turnuva için iyi bir hazırlık yaptığını gösteriyor.

    İspanya, Dünya Kupası'nın favorilerinden biri ve turnuvada ilerlemesi bekleniyor, bu da Oyarzabal'ın Altın Ayakkabı'yı kazanma umutlarını daha da artırıyor. Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan'ın da yer aldığı grup, 29 yaşındaki oyuncuya hızlı bir başlangıç yapma fırsatı sunarken, penaltıları da onun attığı unutulmamalı. Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle turnuvanın başlangıcında forma giyemeyeceğini de hesaba katarsak, Oyarzabal İspanya'nın en önemli Altın Ayakkabı adayıdır.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-QUALIFIERS-NOR-ITAAFP

    3Erling Haaland (Norveç)

    Erling Haaland, sekiz eleme maçında inanılmaz bir şekilde 16 gol atarak Avrupa elemelerinde ikinci sıradaki golcünün iki katı bir performans sergiledi ve Norveç’i 1998’den bu yana ilk kez Dünya Kupası’na taşıdı. Manchester City’de forma giyen oyuncu, şimdi ilk kez büyük bir uluslararası turnuvada mücadele edecek ve herkesi etkilemeye kararlı.

    Takımdaki tek süperstar da o değil. Teknik direktör Stale Solbakken, bu golcü forveti desteklemek için Martin Odegaard, Oscar Bobb ve Antonio Nusa'ya da güvenebilir. Norveç'in eleme maçlarındaki %100'lük galibiyet oranı, bu takımın turnuvanın sürprizlerinden biri olabileceğini gösteriyor.

    Ancak Haaland için her şey yolunda gitmeyecek. Grup aşamasında Fransa ve Senegal ile oynanacak maçlar, bu heyecan verici Norveç takımı için zorlu sınavlar olacak ve bu nedenle Haaland, Irak ile oynanacak açılış maçında hızlı bir başlangıç yapmak isteyecektir.

  • FBL-FRIENDLY-BRA-FRAAFP

    2Kylian Mbappé (Fransa)

    Kylian Mbappé, 2022'de yedi maçta attığı sekiz golle Altın Ayakkabı ödülünü kazandı; Real Madrid'in süperstarının 2026'da bu ödülü bir kez daha kaldırması hiç de şaşırtıcı olmaz. Mart ayındaki uluslararası dostluk maçlarında Fransa'nın Brezilya'ya karşı oynadığı maçta sergilediği olağanüstü performansla şimdiden dikkatleri üzerine çekti ve Ousmane Dembele, Michael Olise, Rayan Cherki ve Desire Doue gibi Altın Ayakkabı yarışmacıları arasında en iyi destek kadrosuna sahip olacak.

    Mbappe, geçtiğimiz sezonu Madrid formasıyla 44 maçta 42 gol atarak gol yağmuruna tuttu ve birkaç ufak sakatlıkla uğraşmak zorunda kalsa da, 27 yaşındaki oyuncu genellikle en iyi performansını Dünya Kupaları'nda sergilemiştir. Bu sefer de Mbappe'den güçlü bir performans bekleyebilirsiniz.

  • Harry Kane England 2025Getty

    1Harry Kane (İngiltere)

    Harry Kane, kupa koleksiyonunda halihazırda bir Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülü bulunan bir oyuncu ve bu yaz 2018'deki başarısına bir yenisini eklemeyi hedefliyor. İngiltere kaptanı, eleme maçlarında sekiz maçta sekiz gol attı ve şimdiden "Üç Aslanlar"ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak yerini sağlamlaştırdı.

    32 yaşındaki oyuncunun lehine olan bir diğer faktör ise, Bayern Münih'in çifte kupayı kazandığı sezon boyunca tüm turnuvalarda inanılmaz bir şekilde 61 gol atarak bu turnuvaya kariyerinin en iyi formunda gelmiş olmasıdır. Yaz aylarına doğru hızının düşeceğine dair endişeler de Kane'in sezonu arka arkaya attığı hat-tricklerle tamamlamasıyla giderildi.

    Kane'den İngiltere'nin hücumunu yönetmesi ve geçen seferki çeyrek final elenmesini telafi etmesi bekleniyor. İngiltere'nin 9 numarası, Hırvatistan, Gana ve Panama'nın yer aldığı grupta erken gol atma şansını değerlendirmeli; zira 2018 turnuvasında Panama'ya karşı hat-trick yapmıştı.