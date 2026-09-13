Getty Images Sport
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Harry Kane, Elversberg karşısında alınan kıl payı galibiyette Bayern Münih formasıyla 150 gole ulaştı
Rekor sürede rekorlar kırmak
Kane bir kez daha ustalık dolu bir performans sergiledi; Alman futbolunun en üst liginde 97 maçta attığı gol sayısını olağanüstü bir şekilde 100'e bir adım daha yaklaştırdı. Forvet oyuncusu, maçın 26. dakikasında açılış golünde önce Lennart Karl'a asist yaparak üst düzey oyun kurma becerilerini ortaya koydu, ancak ev sahibi ekip adına Maurice Krattenmacher skora denge getirdi. Bayern Münih'in ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahneye çıkan Kane, 72. dakikada belirleyici golü ağlara gönderdi. Sofascore maç istatistiklerine göre bu soğukkanlı bitiriş, onun Bundesliga'daki 99. golünü tescilledi ve deplasmanda sergilediği sıra dışı bireysel performansı taçlandırdı.
- Getty Images Sport
İngiltere forveti için efsanevi bir dönüm noktası
Elversberg karşısındaki gol yalnızca yurt içindeki bir dönüm noktasını getirmedi; aynı zamanda FC Bayern formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı sadece 153 maçta kaydettiği toplam 150. gole de işaret etti. Efsanevi İngiltere santrforu, takıma katıldığından bu yana Bavyera ekibinin hücum hattını tamamen dönüştürdü.
Maç başına neredeyse bir gol ortalaması yakalayan Kane, beklentileri boşa çıkarmaya ve kulübün modern tarihini yeniden yazmaya devam ediyor. Bayern, tılsımlı yıldızına büyük ölçüde bel bağladı ve onun temel istatistikleri, rakip savunmacıları sürekli çözüm aramaya iten baskın bir çok yönlü hücum performansını yansıtıyor.
Takvim yılı boyunca durdurulamaz form
Onun olağanüstü istikrarı, 2026 takvim yılı boyunca ortaya koyduğu dudak uçuklatan performansla kusursuz biçimde gözler önüne seriliyor. Kane şimdiden 77 gol atıp dokuz asist yaptı ve son dokuz aydaki toplam gol katkısını inanılmaz bir 86'ya çıkardı.
Bu durdurulamaz form, mevcut sezona da sorunsuz şekilde taşındı. Golcü yıldız, bu sezon sadece dört maçta dört gol ve iki asistlik katkı verdi. Bu çarpıcı istatistikler, Alman devinin şu anda Avrupa futbolundaki en öldürücü hücum güçlerinden birine neden sahip olduğunu ortaya koyuyor.
- Getty Images Sport
Sıradaki mücadeleye bakarken
Bu zorlu deplasman galibiyetinin ardından Bayern, hızla bir sonraki iç saha sınavına odaklanacak. Bavyera devi, gelecek cuma günü yaklaşan milli ara öncesinde Union Berlin ile karşı karşıya gelecek. Kane, kulüp ara öncesinde güçlü erken dönem ivmesini korumayı hedeflerken, o maçta etkileyici 150 gol barajının üzerine koymayı ve Bundesliga'daki 100. golünü atmayı kuşkusuz isteyecektir.
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