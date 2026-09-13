Harry Kane, Elversberg karşısında alınan kıl payı galibiyette Bayern Münih formasıyla 150 gole ulaştı

Elversberg karşısındaki gol yalnızca yurt içindeki bir dönüm noktasını getirmedi; aynı zamanda FC Bayern formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı sadece 153 maçta kaydettiği toplam 150. gole de işaret etti. Efsanevi İngiltere santrforu, takıma katıldığından bu yana Bavyera ekibinin hücum hattını tamamen dönüştürdü.

Maç başına neredeyse bir gol ortalaması yakalayan Kane, beklentileri boşa çıkarmaya ve kulübün modern tarihini yeniden yazmaya devam ediyor. Bayern, tılsımlı yıldızına büyük ölçüde bel bağladı ve onun temel istatistikleri, rakip savunmacıları sürekli çözüm aramaya iten baskın bir çok yönlü hücum performansını yansıtıyor.



