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Harry Kane'e yedek! Bayern Münih, transfer dondurulmasına rağmen sürpriz Premier League golcüsünü istiyor
Bayern, hücum hattındaki derinlik için Premier League yıldızını hedefliyor
Bayern Münih, hücum hattını güçlendirmek istiyor ve Kane'e destek vermesi için ideal aday olarak Thiago'yu belirlediği bildirildi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre Bayern, Brentford'un forvetine ciddi ilgi gösterdi ve Bundesliga'ya olası bir transfer konusunda ön görüşmelere başladı.
Münih'teki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Nicolas Jackson'ın ayrılığı sonrası, bu pozisyon için uzman bir yedek ihtiyacı daha da acil hale geldi. Kane hücumun tartışmasız odak noktası olmaya devam etse de, doğal bir alternatifinin bulunmaması kulübü yeni transferler konusundaki tutumunu yeniden gözden geçirmeye zorladı.
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Thiago'nun etkileyici İngiltere karnesinin bir bedeli var
Thiago, geçen sezon İngiltere'de olağanüstü bir performans sergileyerek Premier League'in en üretken golcülerinden biri olduğunu kanıtladı. Brezilyalı forvet, Brentford formasıyla Premier League'de 38 maçta görev yaptı; 22 gol atıp 1 asist üretti ve İngiltere'nin en üst liginde yalnızca Man City'nin süper yıldızı Erling Haaland'ın arkasında ikinci gol kralı olarak sezonu tamamladı.
Ancak golcüyü Gtech Community Stadium'dan ayırmak, Alman rekortmen şampiyonları için basit bir görev olmayacak. Thiago'nun Arılar ile mevcut sözleşmesi Haziran 2031'e kadar devam ediyor ve haberler, anlaşmada herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmadığını öne sürüyor.
Kane, Bavyera'da uzun süreli kalmaya hazırlanıyor
Yedek bir oyuncu arayışı sürerken Kane, Bayern efsanesi statüsünü daha da sağlamlaştırmaya hazırlanıyor. İngiltere kaptanı, Almanya'ya taşındığından bu yana göz kamaştırıcı bir form sergiliyor ve 33 yaşındaki golcünün mevcut sözleşmesini uzatmak için Alman deviyle görüşeceği bildiriliyor.
Kane'in kulübe bağlılığı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanma arzusundan güç alıyor; tecrübeli forvet, mevcut kadroyla bu kupanın ulaşılabilir olduğuna inanıyor. Geçen sezon tüm kulvarlarda 51 maçta 61 gol atan tecrübeli hücumcu, Bayern Münih formasıyla çıktığı 147 maçta toplam gol sayısını 146'ya çıkardı.
- Getty Images Sport
İç seçenekler ve yaz stratejisi
Thiago bağlantılarından önce Bayern'in yöneticisi Max Eberl, yaz dönemi için transfer çalışmalarının "tamamlandığını" söylemişti. Kulüp belirli bölgelere odaklanmış, bek mevkilerini güçlendirmek için Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown'ı, kanatlara yaratıcılık katmak için de PSV Eindhoven'dan Ismael Saibari'yi kadrosuna katmıştı. Sabener Strasse'de, kadronun ilave büyük bir yatırıma gerek kalmadan tüm kulvarlarda mücadele edecek kadar dengeli olduğuna dair bir düşünce hakimdi.
Yeni bir transferin yokluğunda teknik direktör Vincent Kompany, Kane'in dinlenmeye ihtiyaç duyduğu anlarda bu boşluğu doldurmak için yine de iç çözümlere yönelebilir. Serge Gnabry sık sık merkezde görev yaptı ve geleneksel 9 numara profiline kıyasla daha hareketli bir alternatif sunuyor.
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