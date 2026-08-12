Bayern Münih, hücum hattını güçlendirmek istiyor ve Kane'e destek vermesi için ideal aday olarak Thiago'yu belirlediği bildirildi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre Bayern, Brentford'un forvetine ciddi ilgi gösterdi ve Bundesliga'ya olası bir transfer konusunda ön görüşmelere başladı.

Münih'teki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Nicolas Jackson'ın ayrılığı sonrası, bu pozisyon için uzman bir yedek ihtiyacı daha da acil hale geldi. Kane hücumun tartışmasız odak noktası olmaya devam etse de, doğal bir alternatifinin bulunmaması kulübü yeni transferler konusundaki tutumunu yeniden gözden geçirmeye zorladı.



