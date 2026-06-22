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Harry Kane’e lanet tehdidi! Cristiano Ronaldo’nun sakatlığından sorumlu olduğunu iddia eden Ganalı büyücü, Dünya Kupası maçında İngiltere kaptanını ‘durduracağına’ söz verdi
Büyücü doktor, Kane’i hedefine koydu
Bonsam, İngiltere’nin Gana ile oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde yeniden gündeme geldi. Daha önce 2014 turnuvasında Ronaldo’nun yaşadığı diz sorunundan sorumlu olduğunu iddia eden bu “büyücü”, şimdi hedefinde Kane’in olduğunu söylüyor. Bayern Münih'in forveti, Hırvatistan'ı 4-2 yendikleri maçta iki gol atarak maça formunun zirvesinde çıktı. Kane ayrıca önemli bir kilometre taşına yaklaşıyor; Gary Lineker'in bir İngiliz futbolcu tarafından Dünya Kupası'nda atılan en fazla gol rekorunu kırmasına sadece bir gol kaldı.
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Bonsam niyetlerini açıklıyor
Bonsam, Gana karşısında Kane’in etkisini bozmak istediğini iddia etse de, ciddi bir sakatlığa yol açmayı amaçlamadığını vurguladı. Daily Star gazetesine konuşan medyum şöyle dedi: “Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Daha önce neler yapabileceğimi göstermiştim, bu yüzden onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Tahminlerimle çok ünlüyüm. Onun ciddi bir sakatlık geçirmesini istemiyorum. Sadece ülkemiz karşısında onu durdurmaya yetecek kadar olacak. Gana'ya yardımcı olması için işimi yapacağım."
Ronaldo üzerindeki etkisiyle ilgili olarak Bonsam, yöntemlerinin geleneksel tıbbın ötesinde olduğunu savundu. 2014 yılında şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'nun sakatlığının ne olduğunu biliyorum, onun üzerinde çalışıyorum. Bu konuda çok ciddiyim. Dört ay önce, Cristiano Ronaldo üzerinde ciddi bir şekilde çalışıp onu Dünya Kupası'ndan men edeceğimi ya da en azından Gana'ya karşı oynamasını engelleyeceğimi söylemiştim; yapabileceğim en iyi şey, onu sakatlık yoluyla sahadan uzak tutmaktır.
"Bu sakatlık hiçbir doktor tarafından tedavi edilemez; sakatlığın nedenini asla göremezler çünkü bu ruhsal bir mesele. Bugün dizinde, yarın uylukta, ertesi gün başka bir yerinde sorun çıkıyor."
Tuchel’in kamp sırasındaki yüksek standartları
Kampın dışında manevi tehditler baş gösterirken, Tuchel takımı eleme turlarına kalmayı hedeflerken profesyonel bir ortam sağlamaya odaklanmış durumda. Kanat bekçisi Djed Spence, Alman teknik adamın zorlu yapısını başarılarının temel faktörlerinden biri olarak vurguladı.
Spence, talkSPORT'a verdiği demeçte, "O harika bir teknik direktör. Oyuncularından en iyisini istiyor," dedi. "Yüksek standartlar talep ediyor ve bu turnuva için hazır olmalıyız, işimize odaklanmalıyız.
"Her antrenman en yüksek kalitede olmalı. O da bunu istiyor. Bu iyi bir şey. Bence o harika bir teknik direktör, harika bir insan. Ne yapmak istediği konusunda çok detaylı. Ona büyük saygı duyuyorum.
"Her zaman söylediği gibi, bir aile kuruyoruz; takım içinde bir kardeşlik bağı oluşturduk; herkesin tek bir hayali, tek bir zihni var. Bence herkes aynı yolda ilerliyor. Özel şeyler başarabiliriz. Bence o, bu kadroyla böyle bir ortam yarattı."
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Eleme turlarına kalmayı hedeflemek
Üç Aslanlar, Salı günü Boston Stadyumu'nda L Grubu'nun ikinci maç gününde Gana ile karşı karşıya gelecek. Şu anda 3 puanla grubun lideri olan İngiltere, gol farkı sayesinde rakibinin önünde yer alıyor. Bir galibiyet, İngiltere'nin grup aşamasının son maçı öncesinde eleme turlarına yükselme şansını daha da artıracak ve Tuchel'in Panama ile oynanacak son maçta kadroda bazı değişiklikler yapmasına imkân tanıyacak.