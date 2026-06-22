Harry Kane’e lanet tehdidi! Cristiano Ronaldo’nun sakatlığından sorumlu olduğunu iddia eden Ganalı büyücü, Dünya Kupası maçında İngiltere kaptanını ‘durduracağına’ söz verdi

Bonsam, Gana karşısında Kane’in etkisini bozmak istediğini iddia etse de, ciddi bir sakatlığa yol açmayı amaçlamadığını vurguladı. Daily Star gazetesine konuşan medyum şöyle dedi: “Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Daha önce neler yapabileceğimi göstermiştim, bu yüzden onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Tahminlerimle çok ünlüyüm. Onun ciddi bir sakatlık geçirmesini istemiyorum. Sadece ülkemiz karşısında onu durdurmaya yetecek kadar olacak. Gana'ya yardımcı olması için işimi yapacağım."

Ronaldo üzerindeki etkisiyle ilgili olarak Bonsam, yöntemlerinin geleneksel tıbbın ötesinde olduğunu savundu. 2014 yılında şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'nun sakatlığının ne olduğunu biliyorum, onun üzerinde çalışıyorum. Bu konuda çok ciddiyim. Dört ay önce, Cristiano Ronaldo üzerinde ciddi bir şekilde çalışıp onu Dünya Kupası'ndan men edeceğimi ya da en azından Gana'ya karşı oynamasını engelleyeceğimi söylemiştim; yapabileceğim en iyi şey, onu sakatlık yoluyla sahadan uzak tutmaktır.

"Bu sakatlık hiçbir doktor tarafından tedavi edilemez; sakatlığın nedenini asla göremezler çünkü bu ruhsal bir mesele. Bugün dizinde, yarın uylukta, ertesi gün başka bir yerinde sorun çıkıyor."