Getty Images Sport
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Harry Kane'e duygusal bir Tottenham dönüşünü tamamlaması çağrısı yapıldı; bir Spurs taraftarı, Bayern Münih'in süper yıldızından özür diledi
Londra'ya dönmesi istendi
Kane'in geleceği, Barcelona'nın süren ilgisi nedeniyle, Bayern'le olan sözleşmesi 2027'ye doğru son bölümüne girerken yeniden önemli bir gündem maddesi haline geldi. Sunucu ve Spurs taraftarı Majestic, talkSPORTyayınında İngiltere kaptanına çocukluk kulübüne dönmesi ve Shearer'ın Premier League'deki 260 gollük rekorunu geçmesi için açık bir çağrıda bulundu. Ancak Bayern, Tottenham tarihinin en golcü oyuncusunun sözleşme uzatacağına inanmayı sürdürüyor; çünkü golcü oyuncu Münih'te geçirdiği üç yılın ardından Almanya'daki yaşamına iyice uyum sağlamış durumda.
- Getty Images Sport
Özür ve transfer talebi
talkSPORT'ta konuşan Majestic, açık mesajına özür dileyerek başladı ve ardından Kane'i Kuzey Londra'ya geri getirmek için sansasyonel bir öneri sundu.
Mesajına pişman bir tonla başladı: "Bay Harry Kane. Senden daha önce de özür dilemiştim, çünkü ilk ayrıldığında kalbimi kırmıştın ve hiçbir şey kazanmanı istemiyordum. Ama Harry kazandı, o dünya klasında bir forvet. Bunu Almanya'da yaptın, kazandın. Ben kişisel olarak Bayern'in yakın zamanda Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını düşünmüyorum, Arsenal'ın bunu kazanma ihtimali daha yüksek."
Majestic daha sonra hem Bayern'e hem de Kane'e mesaj vermek için doğrudan stüdyo kamerasına baktı: "Bayern, Harry'yle harika zaman geçirdiniz, size ligi kazandırdı. Size parayı geri vereceğiz, yani £81 milyon geri alacaksınız, serbest kalma maddesi, bam, hemen, bunu devreye sokacağız. Harry, eve dön. Sana haftada £400.000 vereceğiz, büyük rakamlar ama bunu hak ediyor, dünya çapında bir süperstar."
Shearer'in gol rekorunun peşinde
Kane şu anda Premier League'de 213 gole sahip ve Shearer'ın tüm zamanların rekorunun yalnızca 47 gol gerisinde. Tottenham'da 14 yıllık A takım döneminde tüm kulvarlarda 435 maçta 280 gol attı ve Premier League tarihinde deplasmanda 100 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.
Majestic, dönüşün forvetin mirasını nasıl pekiştirebileceğini şöyle anlattı: "Roberto De Zerbi ona şöyle der: 'Bak, Avrupa futbolunun olmadığı tek sezon bu, bu da uzun bir sezon ve Dünya Kupası'nın ardından biraz daha fazla dinlenmene olanak tanır... bu sana Premier League'de gol atmaya odaklanma fırsatı verir, Lig Kupası'nda oynamak zorunda değilsin."
Şunları ekledi: "Alan Shearer'ın rekoruna o kadar yakınsın ki. Bu yıl iyi bir sezon geçirirsen, 20+ gol atarsan ki bunu yapmak oldukça mümkün, Bundesliga şampiyonu, İngiltere'nin en golcü oyuncusu, Tottenham'ın en golcü oyuncusu ve muhtemelen Premier League tarihinin en golcü oyuncusu olabilirsin.
"Bu, Harry Kane'in mirasının taşlara kazınması demek. İnsanlar onun hiçbir şey kazanmadığını söyleyemez, gidip bunu yaptı. Şimdi eve dönüp Spurs'ü ileri taşıyabilir. Haydi Harry, eve dönme zamanı, bu senin için iyi, bizim için iyi, Bayern için iyi, hadi yapalım."
- Getty Images
Kariyer kararı sınavı kapıda
Kane, kariyerini tanımlayacak bir yol ayrımıyla karşı karşıya: Bayern ile Bundesliga'daki macerasını uzatmak ya da ses getirecek bir dönüşle İngiliz futboluna geri dönmek. Golcünün önceliği, Bavyera deviyle yurt içinde ve Avrupa'da kupa mücadelesi verebilmek için yüksek gol formunu sürdürmek olmaya devam ediyor. Ancak Premier League tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihteki yerini sağlamlaştırma cazibesi, gelecek transfer dönemlerinde de gündemde kalmayı sürdürecek.
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