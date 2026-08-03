Kane şu anda Premier League'de 213 gole sahip ve Shearer'ın tüm zamanların rekorunun yalnızca 47 gol gerisinde. Tottenham'da 14 yıllık A takım döneminde tüm kulvarlarda 435 maçta 280 gol attı ve Premier League tarihinde deplasmanda 100 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.

Majestic, dönüşün forvetin mirasını nasıl pekiştirebileceğini şöyle anlattı: "Roberto De Zerbi ona şöyle der: 'Bak, Avrupa futbolunun olmadığı tek sezon bu, bu da uzun bir sezon ve Dünya Kupası'nın ardından biraz daha fazla dinlenmene olanak tanır... bu sana Premier League'de gol atmaya odaklanma fırsatı verir, Lig Kupası'nda oynamak zorunda değilsin."

Şunları ekledi: "Alan Shearer'ın rekoruna o kadar yakınsın ki. Bu yıl iyi bir sezon geçirirsen, 20+ gol atarsan ki bunu yapmak oldukça mümkün, Bundesliga şampiyonu, İngiltere'nin en golcü oyuncusu, Tottenham'ın en golcü oyuncusu ve muhtemelen Premier League tarihinin en golcü oyuncusu olabilirsin.

"Bu, Harry Kane'in mirasının taşlara kazınması demek. İnsanlar onun hiçbir şey kazanmadığını söyleyemez, gidip bunu yaptı. Şimdi eve dönüp Spurs'ü ileri taşıyabilir. Haydi Harry, eve dönme zamanı, bu senin için iyi, bizim için iyi, Bayern için iyi, hadi yapalım."