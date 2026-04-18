Harry Kane'e Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile aynı seviyede olduğu söylendi; Alan Shearer ise Bayern Münih'in forvetinin sezon bitmeden altmış gol atacağını öngörüyor
Shearer, Kane'in bu sezon 60 gole ulaşacağına inanıyor
Shearer, Kane’in bu sezonki gol rekorunun onu Messi ve Ronaldo ile birlikte futbolun en seçkin forvetleri arasına yerleştirdiğine inanıyor. Bayern Münih’in forveti, tüm turnuvalarda şimdiden 50 gol barajını aştı ve Şampiyonlar Ligi yarı finali de dahil olmak üzere önünde hâlâ birkaç maç var. Bu formuyla Kane’in sezonu 60’tan fazla golle tamamlayabileceğini öne süren Shearer, bu öngörüsünü Kane’in formuna dayandırıyor.
Shearer, Kane'i Messi ve Ronaldo ile karşılaştırıyor
Betfair’e konuşan eski Newcastle United forveti, Kane’in gol sayısının büyüklüğünün, modern forvetlerin standartları önceki nesillerin çok ötesine taşıdığını gösterdiğini söyledi.
Shearer, "Benim zamanımda bir sezonda 50 gol atmak duyulmamış bir şeydi" dedi. "80'lerde futbola başladığımda, 20 gol atarsan gerçekten çok iyi bir oyuncu olarak kabul edildin. Bence o zamanlar herhangi bir forvet için 20 gol atmak bir ölçüt idi. Artık açıkça öyle değil. Yani, Haaland, Messi, Ronaldo, Kane gibi oyuncular bu çıtayı bambaşka bir seviyeye taşıdılar. Açıkçası, artık işler değişti, ama bir sezonda 50 gol atmak olağanüstü bir şey."
"Yıllar önce Clive Allen'ın Tottenham'da bir keresinde 49 gol attığını hatırlıyorum, bu çılgınca bir şeydi. Harry yaşlandıkça daha da iyiye gidiyor gibi görünüyor, değil mi? Bu olağanüstü ve harika bir başarı. Daha çok şey olacak. Kalan maç sayısına bakılırsa 60'ın üzerine bile çıkabilir."
Kane, Bayern'deki verimli dönemini sürdürüyor
Kane, 2023 yılında Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer oldu ve kendisini Premier Lig'in en güvenilir forvetlerinden biri yapan golcü formunu sürdürdü. Almanya'da etkisini hemen hissettiren Kane, ligdeki gollerini güçlü bir Şampiyonlar Ligi performansıyla birleştirdi. Bayern, Avrupa'da başarıya ulaşma yarışında hâlâ iddialı konumda ve bu da Kane'e gol sayısını artırması için yeni fırsatlar sunuyor.
Shearer şunları ekledi: "Yarı finale ulaştıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ve ardından Bundesliga'da ne kadar süre kalırsak kalsın daha fazla gol atacağı kesin. 60 golü geçerse beni şaşırtmaz. Bence futbol camiasında çok saygı duyulan bir oyuncu. Taraftarlar hakkında bir şey söyleyemem ama ben ve bence futbol camiasında kendisine büyük saygı duyuluyor."
"Bence o harika bir oyuncu, uzun zamandır öyle ve Almanya'ya gitmekle cesur bir adım attı. Yani, bir kez Bundesliga şampiyonluğu kazandı ve aslında Şampiyonlar Ligi'ni de kazanabilir, bu yüzden asla bilemezsiniz."
Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga’nın son haftaları yaklaşıyor
Bayern'in Şampiyonlar Ligi yarı finali, Kane'in gol rekorunu genişletmesi için muhteşem bir sahne sunuyor. Bundesliga sezonu da yeniden başlıyor ve bu, İngiltere kaptanına Shearer'ın öngördüğü 60 gol barajına yaklaşması için bir fırsat daha sunuyor. Vincent Kompany'nin takımı, DFB-Pokal yarı finallerine yükselmiş olmasıyla bu sezon üçlü kupayı kazanma şansını da sürdürüyor ve Bundesliga'nın zirvesinde Borussia Dortmund'un 12 puan önünde yer alıyor.