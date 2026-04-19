AFP
Harry Kane'e bir kupa daha! Bayern Münih, altı golün atıldığı heyecan verici maçta Stuttgart'ı mağlup ederek, ligin bitimine DÖRT maç kala Bundesliga şampiyonluğunu korudu
Kutlamalar Münih'te başlıyor
Dortmund, Cumartesi günü Hoffenheim'a 2-1 yenilerek ezeli rakibinin şampiyonluğu garantilemesi için kapıyı araladı; ancak Bayern, Pazar öğleden sonra olabilecek en kötü başlangıcı yaptı. Chris Furich, 21. dakikada Stuttgart'ı öne geçirdi ve ev sahibi taraftarları bir anlığına sessizliğe boğdu.
Ancak Kompany'nin takımı yarım saatin ardından uyanarak, Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson ve Alphonso Davies'in heyecan verici altı dakikalık bir dönemde attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. İkinci yarıda oyuna giren Kane, yakın mesafeden attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Chema Andres'in son dakikalarda attığı teselli golüne rağmen Bayern galibiyeti garantiledi ve üst üste ikinci kez lig şampiyonluğunu, potansiyel üçlü kupanın ilkini de kazandı.
Kane'e bir kupa daha
Kompany, hafta ortasında Real Madrid'i yenerek elde ettikleri heyecan verici Şampiyonlar Ligi çeyrek final galibiyetinin ardından, 22 Nisan'da Bayer Leverkusen ile oynanacak DFB-Pokal yarı final maçını da göz önünde bulundurarak kadroda değişiklikler yaptı. Kane, yedek kulübesine çekilen isimler arasındaydı, ancak devre arasında Jamal Musiala'nın yerine oyuna girerek Bayern'in bu sezonki 25. Bundesliga galibiyetinde kilit bir rol oynadı.
İngiltere kaptanı, 2023 yılında Bayern'e geldiğinde özgeçmişinde tek bir büyük kupa bile yoktu, ancak şu anda iki Bundesliga şampiyonluğu ve bir Almanya Süper Kupası'na sahip. Kane, bu sezon şu ana kadar 27 maçta 32 gol atarak üçüncü kez Bundesliga gol kralı olmaya da çok yakın.
Kompany'nin hücum gücü
Bayern, Bundesliga şampiyonluk rekorunu 35'e çıkardı ve bu sezonki performansları, kulüp tarihinin en etkileyici sezonlarından biri olarak gösteriliyor. Şu ana kadar sadece bir mağlubiyet ve dört beraberlikle Kompany'nin takımı, tüm rakiplerinin gıpta ettiği hücum hattıyla neredeyse durdurulamaz bir hal aldı. Bayern, bugüne kadar oynadığı 30 maçta 109 gol attı ve sadece 29 gol yiyerek ligin en iyi savunma performansını sergiledi.
Bayern, bir başka tarihi üçlü kupaya doğru ilerliyor
Kompany'nin forma giydiği Bayern, Bundesliga, DFB-Pokal ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste şampiyonluklar kazanarak kulübün 2012-13 sezonundaki başarısını tekrarlama yolunda ilerliyor. Leverkusen ile oynayacağı kupa maçının ardından Bayern, Bundesliga'da Mainz ile karşılaşacak; ardından ise 28 Nisan'da Parc des Princes'te oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı için hazırlıklara başlayacak.