Harry Kane'e bir kupa daha! Bayern Münih, altı golün atıldığı heyecan verici maçta Stuttgart'ı mağlup ederek, ligin bitimine DÖRT maç kala Bundesliga şampiyonluğunu korudu

Dortmund, Cumartesi günü Hoffenheim'a 2-1 yenilerek ezeli rakibinin şampiyonluğu garantilemesi için kapıyı araladı; ancak Bayern, Pazar öğleden sonra olabilecek en kötü başlangıcı yaptı. Chris Furich, 21. dakikada Stuttgart'ı öne geçirdi ve ev sahibi taraftarları bir anlığına sessizliğe boğdu.

Ancak Kompany'nin takımı yarım saatin ardından uyanarak, Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson ve Alphonso Davies'in heyecan verici altı dakikalık bir dönemde attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. İkinci yarıda oyuna giren Kane, yakın mesafeden attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Chema Andres'in son dakikalarda attığı teselli golüne rağmen Bayern galibiyeti garantiledi ve üst üste ikinci kez lig şampiyonluğunu, potansiyel üçlü kupanın ilkini de kazandı.







