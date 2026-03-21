Harry Kane'e, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmesi halinde Robert Lewandowski'nin Bundesliga rekorunu kırabileceği söylendi

Kane bu sezon inanılmaz bir formda ve şu ana kadar 31 gol atarak hayranlık uyandırıyor. 2020/21 sezonunda Lewandowski'nin 41 gol rekorunu geçmek için kalan yedi maçta 11 gol daha atması gerekiyor. Ancak Hamann, Bayern'in Real Madrid ile oynayacağı devasa eleme maçında Şampiyonlar Ligi'nin Kane'in hedefine önemli bir engel oluşturacağını düşünüyor ve forvetin sürelerinin iyi yönetilmesi gerektiğini savunuyor. Bu iki dev takımın son karşılaşmasında, Bayern'in maçı çevirmeye çalıştığı ve sonunda kaybettiği maçta Kane, bitime 10 dakika kala oyundan alınmıştı. Hamann, bunun tekrarlanmasının felaket olacağına inanıyor.

Sky'a verdiği demeçte Hamann, "İki yıl önce rekor elinin altındaydı ve onu kırmak istiyordu. Madrid'de, farkın daha da açıldığı bir anda, maçın bitimine 10 dakika kala oyundan çıktı" dedi.

Hamann sözlerine şöyle devam etti: "Bence Bayern ve Kane bu rekoru bir kenara bırakmalı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bir tur daha ilerlemek önemli; ideal olan ise bir tur daha ilerleyip Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak."