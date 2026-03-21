Harry Kane'e, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmesi halinde Robert Lewandowski'nin Bundesliga rekorunu kırabileceği söylendi
Kane, Bayern formasıyla altın formda
Kane bu sezon inanılmaz bir formda ve şu ana kadar 31 gol atarak hayranlık uyandırıyor. 2020/21 sezonunda Lewandowski'nin 41 gol rekorunu geçmek için kalan yedi maçta 11 gol daha atması gerekiyor. Ancak Hamann, Bayern'in Real Madrid ile oynayacağı devasa eleme maçında Şampiyonlar Ligi'nin Kane'in hedefine önemli bir engel oluşturacağını düşünüyor ve forvetin sürelerinin iyi yönetilmesi gerektiğini savunuyor. Bu iki dev takımın son karşılaşmasında, Bayern'in maçı çevirmeye çalıştığı ve sonunda kaybettiği maçta Kane, bitime 10 dakika kala oyundan alınmıştı. Hamann, bunun tekrarlanmasının felaket olacağına inanıyor.
Sky'a verdiği demeçte Hamann, "İki yıl önce rekor elinin altındaydı ve onu kırmak istiyordu. Madrid'de, farkın daha da açıldığı bir anda, maçın bitimine 10 dakika kala oyundan çıktı" dedi.
Hamann sözlerine şöyle devam etti: "Bence Bayern ve Kane bu rekoru bir kenara bırakmalı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bir tur daha ilerlemek önemli; ideal olan ise bir tur daha ilerleyip Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak."
Hamann, aynı hatanın tekrarlanmaması konusunda uyarıyor
Hamann, Kane'e kişisel başarıların peşinden koşmak yerine takımı ön planda tutmasını söyledi.
Hamann şöyle devam etti: "Bu kişisel rekorlar - onun için önemli olabilir - ama aslında önemi olmamalı. Odak noktası takımın başarısıdır. Ve dediğim gibi: Geri döndü, sonra Stuttgart maçı vardı. 35 derece sıcaklıkta 90 dakika oynadı ve üç gün sonra Madrid'de 80. dakikada oyundan çıktı. Böyle bir durum bir daha yaşanmamalı."
Hamann bardağın yarısı boş gibi görünse de, bir başka eski Bayern efsanesi Lothar Matthaus, Kane'in öncülüğünde tarihi bir üçlü kupayı kazanacak yetenekleri olduğuna inanıyor.
O şöyle dedi: "Bayern şu anda Avrupa'da en iyi performans gösteren takım. Sadece iki maçtan dolayı değil, aslında tüm yıl boyunca. Bu yüzden benim için Bayern, Real Madrid karşısında da favori.
"Bayern'in bu yıl sadece şampiyonluğu değil, üçlü kupayı da kazanabileceğine inanıyorum. Şansları kesinlikle var ve takımın kalitesi sahanın her iki ucunda da mükemmel."
Altın Top ödülü yolda mı?
Eski Liverpool ve İngiltere milli takım forveti Emile Heskey, Kane'in form durumu hakkında görüşlerini paylaştı ve eski Tottenham oyuncusunu bu spor dalındaki en büyük bireysel ödül için aday gösterdi.
GOAL'a verdiği demeçte şunları söyledi: "O en üst seviyede, değil mi? Kesinlikle adaylar arasında yer alıyor - özellikle de gerçekte başardıkları, attığı tüm goller ve kırdığı gol rekorları düşünüldüğünde kesinlikle en üst seviyede. İlginç olan şey, Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanmasından bahsediyor olmamız. Eğer İngiltere'de kalsaydı da durum aynı olur muydu? Muhtemelen hayır."
Ancak Kane, bu ödülü kazanmak için futbolun en büyük kupalarından birini kazanması gerektiğini çok iyi biliyor ve Bayern ile Şampiyonlar Ligi'ni ya da İngiltere ile Dünya Kupası'nı kazanması gerektiğini kabul ediyor.
Bu ödülü kazanma konusunda şunları söyledi: “Elbette Ballon d’Or’u kazanmayı çok isterim. Esasen bu, o takımın en iyi oyuncusunun kazandığı bir takım kupasıdır, bu yüzden bir sezonda ne kadar iyi performans gösterirseniz gösterin, en büyük turnuvaları kazanmadığınız sürece bu sefer Şampiyonlar Ligi şampiyonu ya da Dünya Kupası şampiyonu olacak.”
Şimdi ne olacak?
Bayern, 4 Nisan'da Freiburg ile karşılaşacak, ardından Real Madrid'e konuk olacak. Her iki maçta da forma giyip giymeyeceği ya da Bundesliga maçında dinlendirilip dinlendirilmeyeceği henüz belli değil. Öncelikle, milli maçlar döneminde İngiltere milli takımında forma giyecek.
