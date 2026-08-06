Kane, 2023 yazında Tottenham'a kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olarak veda etti. Genç ailesinin yeni macerada kendisine katılması için beklemek zorunda kalmasına rağmen Almanya'ya hızlı uyum sağladı ve şu anda hanesinde üç Bundesliga Gol Kralı ödülü bulunuyor. Kane, Bayern formasıyla çıktığı 147 maçta 146 gol kaydetti.

Efsanevi kupa laneti sona erdi; iki yerel şampiyonluk ve iki kupa kazanıldı, kulüp ve milli takım düzeyinde tarih kitapları da düzenli olarak yeniden yazılmaya devam ediyor.

İngiltere erkek milli takımının gördüğü en büyük golcü, İngiltere formasıyla 85 kez ağları sarsmış durumda ve özgeçmişini daha da parlatmakta kararlı. Ancak Bavyera'daki mevcut sözleşmesinin bitimine yalnızca 12 ay kaldı.