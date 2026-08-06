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Harry Kane'e, Bayern Münih efsaneleri listesinde Oliver Kahn, Franz Beckenbauer ve Robert Lewandowski'ye katılmak için ne yapması gerektiği söylendi: Sözleşme uzatacağı tahmini yapıldı
Kane, Bayern Münih formasıyla kaç gol attı?
Kane, 2023 yazında Tottenham'a kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olarak veda etti. Genç ailesinin yeni macerada kendisine katılması için beklemek zorunda kalmasına rağmen Almanya'ya hızlı uyum sağladı ve şu anda hanesinde üç Bundesliga Gol Kralı ödülü bulunuyor. Kane, Bayern formasıyla çıktığı 147 maçta 146 gol kaydetti.
Efsanevi kupa laneti sona erdi; iki yerel şampiyonluk ve iki kupa kazanıldı, kulüp ve milli takım düzeyinde tarih kitapları da düzenli olarak yeniden yazılmaya devam ediyor.
İngiltere erkek milli takımının gördüğü en büyük golcü, İngiltere formasıyla 85 kez ağları sarsmış durumda ve özgeçmişini daha da parlatmakta kararlı. Ancak Bavyera'daki mevcut sözleşmesinin bitimine yalnızca 12 ay kaldı.
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Kane'in Bundesliga şampiyonlarıyla yeni sözleşme imzalaması bekleniyor
Barcelona ve Premier League ekipleriyle anılmasının ardından yeni şartlar gündeme gelirken, MrQ iş birliğiyle konuşan Hamann, tüm taraflar için en iyi seçeneğin Bayern'de kalış süresinin uzatılması olup olmadığı sorusuna GOAL'e şu yanıtı verdi: “Kulübün çok mutlu olduğu ortada, onun adına çok sayıda gol attı. Geçen sezon tüm kulvarlarda sanırım 50 ya da 60 gol attı, kupa finalinde de hat-trick yaptı.
“Burada oldukça yerleşik görünüyor, bence eşi ve çocukları da burada mutlu. Sözleşmesinde bir yıl kaldı ama kalmak isterse, kalmak istediğine dair herhangi bir işaret verirse, bence kulüp onu burada tutmak için muhtemelen neredeyse her şeyi yapar.
“Bence bu olacak. Premier League'e geri dönmek gibi bir niyeti olduğunu sanmıyorum çünkü [Alan] Shearer'ın rekorunu kırmak isteseydi muhtemelen en başta Münih'e gelmezdi. O yüzden evet, bence bu olacak.”
Kane'in bir Bayern ikonu haline gelmek için neye ihtiyacı var?
Kane, Bayern'de taraftarın en sevdiği isimlerden biri haline geldi ve 33 yaşında olmasına rağmen en üst seviyede hâlâ önünde uzun yıllar olabilir. Eğer Münih'te en az birkaç sezon daha kalmaya karar verirse, tutkulu taraftar kitlesinin kalbindeki ve gözündeki yeri daha da güçlenecektir.
Kane'in ikon statüsüne ulaşabilmesi için Almanya'da daha fazla zaman geçirip geçirmesi gerekmediği sorulan eski Bayern orta saha oyuncusu Hamann, şöyle devam etti: “Burada onu seviyorlar. Açıkçası, burada bir İngiliz kaptanın olması Alman ligi için de Bayern Münih için de çok büyük bir şey.
“Şimdi, Bayern Münih'te tarihe geçmek istiyorsanız, muhtemelen Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanız gerekir. En büyük oyunculardan bazıları Şampiyonlar Ligi kazananlarıdır. Yani gerçekten efsaneler arasına girip tarihe geçmek istiyorsa, muhtemelen Şampiyonlar Ligi'ni kazanması gerekiyor.
“Burada onu seviyorlar çünkü harika bir elçi. Onun hakkında, saha dışıyla ilgili hiçbir kötü hikâye duymazsınız. Davranışları düzgün, rol model, örnek olarak liderlik ediyor. Yani sevilmeyecek hiçbir yanı yok.
“Ama gerçekten, Kahn, [Mehmet] Scholl, [Lothar] Matthaus, Beckenbauer, [Stefan] Effenberg, aklınıza kim gelirse, [Arjen] Robben, Ribery gibi isimlerin bulunduğu ve hepsinin burada Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı bir kulüpte tarihe geçmek için, bence onun da aynısını yapması gerekiyor. Lewandowski'yi de unutmayalım.”
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Bayern, Kane ile daha fazla sözleşme görüşmesi yapmaya hazır
Kane, İngiltere ile Dünya Kupası’ndaki çabalarının ardından uzatılmış bir tatilin keyfini çıkarıyor. Bu süreçte takım kaptanı olarak İngiltere’yi bir kez daha yarı finale ve üçüncülüğe taşıdı.
Vincent Kompany’nin kadrosuna yeniden yerleştikten sonra, 22 Ağustos’taki Borussia Dortmund ile oynanacak Süper Kupa maçının öncesinde yeni sözleşmeye ilişkin görüşmelerin hız kazanması ve 2026-27 sezonu ciddi anlamda başlamadan önce muhtemelen imzaların atılması bekleniyor.
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