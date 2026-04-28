Harry Kane Bayern Munich
Krishan Davis

Çeviri:

Harry Kane, dünyanın en iyi forveti olduğunu kanıtladı; şimdi Bayern Münih'in gol makinesi, ölümsüzlüğe ulaşmak için bu altın fırsatı kaçırmamalı

Paris Saint-Germain - Bayern Münih

Harry Kane, henüz kesinleşmemiş olsa da, büyük başarıların eşiğinde olabilir. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'e karşı üstünlük sağlayacak golleri atması için İngiltere kaptanına güveniyor. Bir yandan Bundesliga şampiyonluğu çoktan garantilenmiş durumda, Dünya Kupası hızla yaklaşıyor ve Kane şimdiden Ballon d'Or için en güçlü adaylar arasında yer alıyor. 32 yaşındaki oyuncu için altın bir sezon olacağa benziyor.

Bu sezon bazı rakipleri en iyi performanslarını sergileyememiş olabilir ve kariyerinin son dönemine yaklaşırken gelecekteki mücadeleler daha da çekişmeli geçecek olsa da, Kane'in şu anda dünyanın en iyi forveti olduğuna şüphe yok. Bayern ile olağanüstü bir bireysel sezonun sonuna yaklaşırken diğerlerinden çok önde olsa da, hem kulüp hem de milli takım için hâlâ mücadele edeceği çok şey olduğu için, birçok alanda tarih yazma yolunda gücünü kaybetmemeye kararlı olacaktır.

Dünyanın en iyi santrforu, PSG ile oynanacak maçla başlayarak önümüzdeki haftalarda yakalaması gereken altın bir fırsatın eşiğinde...

  Harry Kane

    Yeni zirveler

    32 yaşına basmış olan Kane, golcü kimliğiyle öne çıkan kariyerinin tartışmasız en verimli sezonunu geçiriyor. Rekorları alt üst etse de, 2020-21 sezonunda efsane Robert Lewandowski’nin belirlediği 41 gollük absürt Bundesliga tek sezon rekoru, bugüne kadar 31 maçta 33 gol atmış olmasına rağmen artık onun için ulaşılmaz olabilir.

    İngiltere kaptanı, Almanya'nın en üst liginde sadece 91 maçta 95 gol atarak, 1970'lerde Dieter Muller'den bu yana bu rakama en hızlı ulaşan oyuncu oldu; FC Köln'ün efsane oyuncusu ise bu rakama ulaşmak için 32 maç daha oynamıştı. Kane'in tüm turnuvalarda attığı 51 gol, Lewandowski'nin 2019-20 sezonunda attığı toplam 55 golün ardından Avrupa'nın en iyi beş liginde bir oyuncunun attığı en fazla gol sayısıdır ve şu anki Bayern'in 9 numarası bu rakamı kesinlikle geçecek gibi görünüyor.

    Avrupa Altın Ayakkabı yarışında en yakın rakipleri Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin (her ikisi de 24 gol) 9 gol önünde yer alıyor ve bu, son zamanlarda baldırındaki bir sorun nedeniyle gol ortalamasının düşmesine rağmen, bir başka Bundesliga şampiyonluğunu da garantilemiş durumda.

  FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    'Bir sonraki seviyeye geçtim'

    Teknik direktörü Vincent Kompany, sezonun başlarında Kane’in yeni bir seviyeye ulaştığını belirtmişti. Belçikalı teknik adam, daha Ekim ayında “O bir sonraki seviyeye kendi başına ulaştı” demişti. “Kariyeri boyunca hep böyle yaptı. Gelişimi zihinsel bir mesele. Her yıl çok çalıştı.

    Belki de o zamana kadar şampiyonluk kazanmamış olması ona yardımcı oldu, çünkü genç oyunculardan beklenen o açlığı korudu. Böyle bir oyuncuyu daha fazla geliştiremezsiniz. Bunu kendisi istemeli."

    Bu yılın başlarında forvet hakkında konuşan Kompany, şunları ekledi: "Harry'nin istikrarı çok etkileyici. Münih'te, ailesinin yanında ve bu takımda kendini rahat hissettiği belli. Harry'de tam bir lider var."

  Harry Kane Michael Olise FC Bayern 2025

    Takım çalışması

    Kane'in bu yeni zirvelere ulaşması kesinlikle tek başına bir başarı değildi; golcü, kanat oyuncuları Michael Olise ve Luis Diaz ile harika bir uyum sergileyerek kıtanın en korkulan hücum hatlarından birini oluşturdu.

    Bayern'in keskin hücum üçlüsü, 2025-26 sezonunda toplam 159 gol ve asist üretti; kanat oyuncuları, her biri 45'ten fazla gol katkısıyla birbirlerine ayak uydurarak, inanılmaz bir verimlilik sergiledi. Her zamanki gibi Kane, derinlere inip etkileyici pas yelpazesiyle takım arkadaşlarını oyuna dahil etmede de mükemmellik gösterdi.

    Kane'in bireysel başarıları inanılmaz olsa da, yanında Fransız ve Kolombiyalı oyuncular olmasaydı bu sezon Avrupa'nın en golcü oyuncusu olamayacağına şüphe yok.

  Harry Kane Lionel Messi

    Messi'ye denk

    İkinci Bundesliga şampiyonluğunu garantilemiş ve sözde kupa laneti artık çok geride kalmış olan Kane, ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefliyor. Ancak yarı finalde PSG’yi yenmek hiç de kolay bir iş olmayacak; hatta pek çok kişi bu karşılaşmanın Budapeşte’deki final maçına layık olduğunu düşünüyor. Ancak Bayern'in en önemli forveti, son şampiyonla oynayacağı iki maçlık mücadelede daha iyi bir formda olamazdı; gol önündeki mükemmel performansı Avrupa futboluna da yansıdı.

    Real Madrid ile oynanan çeyrek finalin her iki ayağında da gol atarak 68 maçta 52 Şampiyonlar Ligi golüne ulaşan Kane, Lionel Messi'nin Barcelona ile bu turnuvada yakaladığı maç başına gol ortalamasına dikkat çekici bir şekilde yetişti. Bu rakam, bu sezonun turnuvasında 11 maçta attığı 12 golü de içeriyor; bu gollerin tamamı sekiz maçta geldi, ancak Parc des Princes'te PSG ile oynanan grup aşaması karşılaşmasında gol atamadı.

    Sadece eski Manchester United golcüsü Ruud van Nistelrooy, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde oynadığı ilk 67 maçta 53 gol atarak daha iyi bir rekora sahiptir.

  Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup Semifinal

    'Küresel sembol' hiçbir yere varamıyor

    Kane'in başarıları, Allianz Arena'daki geleceği konusunda sürekli bir söylenti havasının hakim olması nedeniyle daha da dikkat çekici hale geliyor. Bu söylentiler, büyük ölçüde İngiliz medyası tarafından körükleniyor ve forvetin bir noktada Alan Shearer'ın 260 gol rekorunu kırmak için Premier Lig'e dönmek isteyebileceği yönündeki inançtan kaynaklanıyor.

    Sözleşmesinin 2027'de sona ermesi ve yaz transfer döneminde geçerliliği sona eren 65 milyon avroluk (57 milyon sterlin/77 milyon dolar) indirimli serbest kalma bedelinin ortaya çıkması, spekülasyonları daha da yoğunlaştırdı. Ancak 32 yaşındaki oyuncu, yakın zamanda ayrılmaya niyetli olduğuna dair hiçbir işaret vermedi ve kulüp yönetimi tarafından görüşmeler planlandığı için yeni bir sözleşme imzalanması muhtemel görünüyor.

    Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeness geçtiğimiz günlerde, "Bugün onu 150 milyon avroya alırdım," dedi. "Çünkü o, Bayern Münih için bir rüya. Küresel bir simge. İyi bir karakter, gençlerimiz, 18 yaşındaki oyuncularımız için bir rol model. Onlara kolunu doluyor. Topa nasıl vurmaları gerektiğini anlatıyor."

    Kane, geçtiğimiz günlerde Sky Sports Almanya'ya verdiği röportajda geleceği hakkında şunları söyledi: "Burada gerçekten mutluyum. Takımımız, teknik direktörümüz, personelimiz, herkes aynı yönde çaba gösteriyor. Elbette, bu sezon için hala oynayacağımız çok maç var, bu da heyecan verici."

  Harry Kane Erling Haaland Kylian Mbappe

    Rakipler geride kalıyor

    Şu anda Kane'in dünyanın en iyi forveti olmadığını iddia etmek zor; ancak kendi ülkesinde hâlâ hak ettiği övgüyü alamıyor olabilir, zira orada Bundesliga'daki savunmaların Premier Lig'dekilerden çok daha zayıf olduğu düşünülüyor.

    Daha önce de değindiğimiz gibi, bu unvan için rakiplerinin bu sezon onun belirlediği hızlı tempoya ayak uyduramamış olması da ona yardımcı oldu; Haaland, tüm turnuvalarda 35 gol atmış olmasına rağmen büyük ölçüde beklentileri karşılayamadı; Mbappe ise 41 maçta 41 gol atmış olmasına rağmen diz sakatlığı nedeniyle ritmini kaybetti. Bu arada, Lewandowski'nin Barcelona'daki gücü azalıyor gibi görünüyor, ki 37 yaşında bu oldukça normal.

    Elbette, bu üretken üçlüden hiçbiri bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanma yarışında değil, bu da Kane'in pozisyonunda, hatta belki de şu anda genel olarak en iyisi olduğunu iddia etmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor...

  1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga

    Altın fırsat

    Sezonun son haftalarına girerken Kane, kelimenin tam anlamıyla altın bir fırsatın eşiğinde; ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna sadece 270 dakika uzaklıkta ve bu zafer, onu bu yılın Ballon d'Or ödülünün en büyük favorisi konumuna oturtacak; bu aşamada Bayern'e karşı bahis oynamak pek akıllıca olmaz.

    Tabii ki yaz aylarında Dünya Kupası var ve bu, muhtemelen ülkesiyle büyük bir kupa kazanması için en iyi ve son şansı. Forvet, bu yılın sonlarında Paris'te Altın Top'u havaya kaldıracak gibi görünüyor - 2001'de Michael Owen'dan bu yana bunu başaran ilk İngiliz olacak - ancak Kuzey Amerika'da Three Lions'ın 60 yıllık acısını sona erdirebilirse, taç giyme töreni kesinleşecek.

    Dünyanın en iyi oyuncusu unvanı, Kane'in elinin altında ve bu sezonki formuna bakılırsa, Kane bu fırsatı kaçırmayacaktır.

