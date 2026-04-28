Harry Kane, dünyanın en iyi forveti olduğunu kanıtladı; şimdi Bayern Münih'in gol makinesi, ölümsüzlüğe ulaşmak için bu altın fırsatı kaçırmamalı

Kane'in başarıları, Allianz Arena'daki geleceği konusunda sürekli bir söylenti havasının hakim olması nedeniyle daha da dikkat çekici hale geliyor. Bu söylentiler, büyük ölçüde İngiliz medyası tarafından körükleniyor ve forvetin bir noktada Alan Shearer'ın 260 gol rekorunu kırmak için Premier Lig'e dönmek isteyebileceği yönündeki inançtan kaynaklanıyor.
Sözleşmesinin 2027'de sona ermesi ve yaz transfer döneminde geçerliliği sona eren 65 milyon avroluk (57 milyon sterlin/77 milyon dolar) indirimli serbest kalma bedelinin ortaya çıkması, spekülasyonları daha da yoğunlaştırdı. Ancak 32 yaşındaki oyuncu, yakın zamanda ayrılmaya niyetli olduğuna dair hiçbir işaret vermedi ve kulüp yönetimi tarafından görüşmeler planlandığı için yeni bir sözleşme imzalanması muhtemel görünüyor.
Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeness geçtiğimiz günlerde, "Bugün onu 150 milyon avroya alırdım," dedi. "Çünkü o, Bayern Münih için bir rüya. Küresel bir simge. İyi bir karakter, gençlerimiz, 18 yaşındaki oyuncularımız için bir rol model. Onlara kolunu doluyor. Topa nasıl vurmaları gerektiğini anlatıyor."
Kane, geçtiğimiz günlerde Sky Sports Almanya'ya verdiği röportajda geleceği hakkında şunları söyledi: "Burada gerçekten mutluyum. Takımımız, teknik direktörümüz, personelimiz, herkes aynı yönde çaba gösteriyor. Elbette, bu sezon için hala oynayacağımız çok maç var, bu da heyecan verici."