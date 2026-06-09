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Harry Kane, Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak için “en iyi fırsatı” görüyor; bu başarı, onu Ballon d’Or ödülüne aday gösterecek ve İngiltere formasıyla “tüm zamanların en iyisi” unvanını kazanmasını sağlayacak
Kane, dünya çapındaki bu büyük turnuva için en iyi formunda
Merakla beklenen turnuvaya yaklaşırken Kane, olağanüstü bir lig sezonunun ardından muhteşem bir formda bulunuyor. ITV Football’a konuşan forvet, sporun öngörülemez doğasını kabul etmekle birlikte mevcut fiziksel durumuna büyük bir güven duyduğunu ifade etti. Dünya kupasına en iyi formunda katılmasının İngiltere’ye önemli bir avantaj sağladığını vurguladı. Kane şöyle konuştu: “Bence bu her zaman ‘bu son maçın olabilir’ durumudur, çünkü futbolda ne olacağını asla bilemezsin. Beni tanırsınız, çok uzun süre oynamak istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi, en iyi formumda olduğumu hissediyorum, kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim."
Futbolun öngörülemez doğasını kabul etmek
Uzun yıllar boyunca oynamaya devam etme arzusuna rağmen, tecrübeli forvet profesyonel futbolun gerçekleri ve sakatlıkların sürekli tehdidi konusunda ayakları yere basıyor. Bu farkındalığın, en büyük sahnede başarıya ulaşma arzusunu daha da alevlendirdiğini açıkladı. Kane şunları ekledi: "Ama bence o hırs var; bilirsiniz, bu benim son turnuvam olabilir. Olabilir, futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Sakatlıkların ne getireceğini asla bilemezsiniz. Benim için Dünya Kupası, herhangi bir kariyerin zirvesidir. Bu benim üçüncü turnuvam." Kupayı kazanmak, onu tartışmasız ülkenin en büyük oyuncusu ve gerçek bir Ballon d'Or adayı haline getirecektir.
Hayatınızın en büyük kariyer fırsatını yakalamak
Milli takım kaptanı, en üst düzeyde istikrarlı bir şekilde gol üretmeye devam ediyor. Geçen Cumartesi günü Yeni Zelanda ile oynanan hazırlık maçında attığı son gol, sadece geçici bir an değil, tarihi bir dönüm noktasıydı. Bu gol, 79 golle İngiltere’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak liderliğini pekiştirdi ve hem kulüp hem de milli takımda 67 gol attığı olağanüstü bir sezonu taçlandırdı.
Bu ivmeyi uluslararası arenaya taşımak, takımın hedefleri için çok önemli. Kişisel formunun ve takımın genel kalitesinin benzersiz uyumunu fark eden oyuncu, şu sonuca vardı: "Muhtemelen şu anki formum ve geçirdiğim sezonun ardından, Dünya Kupası'nı kazanmak için kariyerim boyunca yakalayabileceğim en iyi fırsatın bu olduğunu söyleyebilirim."
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Üç Aslanlar'ın kaptanının bundan sonraki planları ne olacak?
İngiltere, tüm dikkatini L Grubu'ndaki ilk maçlarına vermeden önce Kosta Rika ile son bir hazırlık maçı oynayacak. Kane ve takım arkadaşları, 17 Haziran'da Hırvatistan'la oynayacakları maçla Dünya Kupası serüvenine başlayacak; ardından 23 Haziran'da Gana ve 27 Haziran'da Panama ile karşılaşacaklar. Kane bu muhteşem formunu sürdürürse, milli takımın tarih yazma şansı gerçekten var.