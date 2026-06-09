Milli takım kaptanı, en üst düzeyde istikrarlı bir şekilde gol üretmeye devam ediyor. Geçen Cumartesi günü Yeni Zelanda ile oynanan hazırlık maçında attığı son gol, sadece geçici bir an değil, tarihi bir dönüm noktasıydı. Bu gol, 79 golle İngiltere’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak liderliğini pekiştirdi ve hem kulüp hem de milli takımda 67 gol attığı olağanüstü bir sezonu taçlandırdı.

Bu ivmeyi uluslararası arenaya taşımak, takımın hedefleri için çok önemli. Kişisel formunun ve takımın genel kalitesinin benzersiz uyumunu fark eden oyuncu, şu sonuca vardı: "Muhtemelen şu anki formum ve geçirdiğim sezonun ardından, Dünya Kupası'nı kazanmak için kariyerim boyunca yakalayabileceğim en iyi fırsatın bu olduğunu söyleyebilirim."



