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Harry Kane, Dünya Kupası'nın Ballon d'Or yarışını etkilemeyeceğini söyledi; Bayern Münih'teki olağanüstü performansı sayesinde adını 'adaylar arasında' geçirdi
Tarihin en golcü oyuncusu Kane, İngiltere formasıyla yeni rekorlar kırmaya hazırlanıyor
Tottenham’ın tüm zamanların en golcü oyuncusu, “Üç Aslanlar” formasıyla attığı gol sayısını 78’e çıkardı. Hedefi, üç haneli rakamlara ulaşarak Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin yer aldığı seçkin “100 golcü” kulübüne katılmak ve aynı zamanda şu anda 125 maçta duran İngiltere milli takımında en çok forma giyen oyuncu rekorunu kırmak.
Bu yaz FIFA'nın en önemli etkinliğinde kaptanlık pazubandını tekrar takacak olan Kane'in, sporun en büyük sahnesinde ikinci Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak tarihe geçeceği tahmin ediliyor.
Eğer bu listede zirveye çıkarsa, İngiltere de en büyük ödüle çok yaklaşacak ve bu süreçte kupa kazanma konusunda 60 yıllık acıyı sona erdirecek. Kane, bu sezon ikinci Bundesliga şampiyonluğunu ve DFB-Pokal kupasını çoktan kazandı. Tüm turnuvalarda 51 maçta Bayern formasıyla 61 gol attı.
Bayern Münih'in yıldızı Kane, 2026'da Ballon d'Or adayı olabilir mi?
Bu başarıları, onu Altın Top ödülünün en güçlü adaylarından biri haline getirdi. Kane’in Ballon d’Or’u kazanmak için Şampiyonlar Ligi’nde başarısız olmasının ardından Dünya Kupası’nı kazanması gerekip gerekmediğine dair sorulan soruya, eski İngiltere forveti Fowler – BetMGM’nin desteğiyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle yanıt verdi: “İlle de öyle değil. Bireysel açıdan bakıldığında, elbette bu harika olurdu. Bence Harry Kane'in rekoru kendini kanıtladı. Almanya'ya gitti ve muhtemelen orada ne kadar başarılı olacağına dair birçok kişinin beklentilerini aştı.
“Ballon d’Or’a baktığınızda ve büyük oyuncuları düşündüğünüzde, onun adı mutlaka geçmelidir. Rekorları nedeniyle en iyiler arasında yer almalıdır. Dünya Kupası’nı kazanmasının herhangi bir karara etkisi olacağını sanmıyorum. Dürüst olmak gerekirse, bence kendini zaten kanıtladı.
“Bu yıl Şampiyonlar Ligi’ni kazanmadı. Açıkçası Bundesliga’yı kazandı ve gol ve performans açısından muhteşemdi. Ancak Dünya Kupası’nı kazanmanın, bunu kazanmak istiyorsanız ona o ekstra adımı sağlayacağından emin değilim çünkü bence kendini zaten kanıtladı. Bana göre bu, ‘Dünya Kupası’nı kazandı diye ona Ballon d’Or’u verelim’ anlamına gelmez. Zaten performansı muhteşem. Adaylar arasında yer almalı.
“Gol sayısı açısından muhtemelen en iyi aday o. Muhteşem bir performans sergileyen genç oyuncu [Lamine] Yamal'a bakın. Açıkçası iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan [Ousmane] Dembele var ve o da yine adaylar arasında gösterilecek. Ancak, Harry Kane'in de adaylar arasında gösterilmemesi için bir neden yok çünkü golleri muhteşemdi.”
Kane, Dünya Kupası zaferinin Altın Top ödülünü kazanma şansını artıracağını kabul ediyor
Kane, en prestijli bireysel ödülleri kazanarak Ronaldo ve Messi gibi isimlerin izinden gitmek istediği gerçeğinden hiçbir zaman kaçınmadı. Dünya Kupası zaferinin bu hedefine büyük ölçüde katkı sağlayacağını kabul ediyor.
32 yaşındaki forvet, “Kesinlikle favorilerden biri olurdum. Bu sezon kazandığım kupalar ve attığım gol sayısı göz önüne alındığında, yarışta yer alırdım. Özellikle de İngiltere Dünya Kupası’nı kazanırsa, kupanın bir İngiliz oyuncuya gideceğini tahmin etmek zor değil.” dedi.
Ballon d'Or'u kazanan son İngiliz futbolcu kimdi ve ne zaman kazandı?
Eski Liverpool, Real Madrid ve İngiltere milli takım forveti Michael Owen, Ballon d’Or’u kazanan son İngiliz oyuncu olmaya devam ediyor. Bu önemli başarıyı çeyrek asır önce, 2001 yılında elde etmişti.
2026'da bu uzun süren galibiyetsizlik serisini sona erdirecek tek aday Kane değil; Arsenal'in 22 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olan Declan Rice de adaylar arasında yer alıyor. La Liga devi Real Madrid'de "Galactico" statüsünü koruyan Jude Bellingham, çok da uzak olmayan bir gelecekte Altın Top ödülünü kazanabilecek bir başka İngiliz süperstar olarak görülüyor.