Harry Kane, Dünya Kupası'nın Ballon d'Or yarışını etkilemeyeceğini söyledi; Bayern Münih'teki olağanüstü performansı sayesinde adını 'adaylar arasında' geçirdi

Tottenham’ın tüm zamanların en golcü oyuncusu, “Üç Aslanlar” formasıyla attığı gol sayısını 78’e çıkardı. Hedefi, üç haneli rakamlara ulaşarak Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin yer aldığı seçkin “100 golcü” kulübüne katılmak ve aynı zamanda şu anda 125 maçta duran İngiltere milli takımında en çok forma giyen oyuncu rekorunu kırmak.

Bu yaz FIFA'nın en önemli etkinliğinde kaptanlık pazubandını tekrar takacak olan Kane'in, sporun en büyük sahnesinde ikinci Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak tarihe geçeceği tahmin ediliyor.

Eğer bu listede zirveye çıkarsa, İngiltere de en büyük ödüle çok yaklaşacak ve bu süreçte kupa kazanma konusunda 60 yıllık acıyı sona erdirecek. Kane, bu sezon ikinci Bundesliga şampiyonluğunu ve DFB-Pokal kupasını çoktan kazandı. Tüm turnuvalarda 51 maçta Bayern formasıyla 61 gol attı.