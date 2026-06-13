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Harry Kane, Dünya Kupası finalinde hat-trick yaptı! Rekor golcünün 60 yıllık acıyı sona erdirme hedefine paralel olarak, İngiltere’nin 1966 kahramanı Geoff Hurst cesur bir tahminde bulundu
Bir efsanenin Kane için cesur tahmini
Hurst, Dünya Kupası finalinde galibiyetle sonuçlanan bir maçta hat-trick yapan tek isim olmaya devam ediyor. Bu başarıyı, 1966 yılında Batı Almanya’yı 4-2 mağlup ederek İngiltere’ye bugüne kadar kazandığı tek Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandıran maçta gerçekleştirmişti. Bu tarihi zaferin kahramanı, şimdi İngiltere'nin şu anki yıldızı ile sahne ışıklarını paylaşmaya hazır. Altmış yıl önce kupayı kaldıran ilk on birin hayatta kalan son üyesi olan Hurst, Kane'in dünyanın en büyük sahnesinde benzer bir tarihi performans sergileyecek kaliteye sahip olduğuna inanıyor.
Daily Mail'e Bayern Münih'in forvetinin kendi ikonik üçlüsünü yakalama ihtimalini değerlendiren Hurst, desteğini açıkça dile getirdi. "Kazanırsak şaşırmam," dedi. "Kane'in finalde üç gol atması da beni şaşırtmaz. Bunu kıskanmıyorum. Eğer bu tekrar olursa, benden daha mutlu kimse olmaz."
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Ulusun beklentilerinin ağırlığı
Kane, Bayern Münih formasıyla 61 gol attığı muhteşem bir Almanya sezonunun ardından, 79 golle İngiltere’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak yaklaşan turnuvaya giriyor. Hurst, forvetin dünya çapındaki yeteneğini kabul etse de, 32 yaşındaki oyuncunun tek başına bir kupa kazanması için omuzlarına yüklenen muazzam baskıdan endişe duyuyor.
Hurst, bu yükün sadece kaptanın omuzlarına binmek yerine Thomas Tuchel'in kadrosu arasında paylaşılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. "Bunun Harry'ye biraz fazla baskı yüklediğini düşünüyorum," diye ekledi Hurst. "Mesele tek bir oyuncu değil. O, takımın çok önemli bir parçası olacak ama maçı kazanan bir takımdır, tek bir birey değil."
Efsane statüsüne yükselme
Kulüp düzeyinde rekor kıran başarılarına rağmen – Tottenham’da kupa kazanamasa da Bayern’de iki Bundesliga şampiyonluğu, DFB-Pokal ve DFL-Supercup’ı kazanarak kupa hasretine son vermiş olsa da – Hurst, bir Dünya Kupası zaferinin Kane’in dünya çapında nasıl algılandığını kökten değiştireceğine inanıyor. Eski West Ham forveti, uluslararası bir kupanın bir oyuncu ile taraftarlar arasında ömür boyu süren kopmaz bir bağ kurduğunu herkesten daha iyi biliyor.
Uluslararası zaferin etkisini değerlendiren Hurst, "Dünya Kupası'nı kazansak da kazanmasak da Kane'in Spurs ve Bayern Münih taraftarları tarafından zaten saygı gördüğünden eminim, ancak Dünya Kupası'nı kazanmak, kulüp düzeyinde başardıklarına belirli bir hafiflik katacaktır. Hayatlarının geri kalanında anında saygı göreceklerdir." dedi.
- Getty Images Sport
Meksika’nın sıcağında yol almak
İngiltere, Hurst’un 1970 turnuvasından çok iyi hatırladığı Meksika’ya geri dönmelerine yol açabilecek zorlu bir yolun bekliyor. Üç Aslanlar, Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte L Grubu’nda yer alıyor ve Dünya Kupası serüvenine 17 Haziran’da Hırvatistan’la oynayacakları maçla başlayacak. Hurst, iklim ve koşulların mevcut kadronun teknik becerilerini sınayacağı konusunda uyarıda bulunurken, İngiltere’nin turnuvayı başarıyla tamamlayıp tamamlayamayacağının belirleyici faktörünün top hakimiyeti olacağını belirtti.
"Özellikle Meksika'da çok zor olacak. Orada oynamıştım. Topu elinde tutmak, rakibe kaptırmamak için teknik beceri gerekiyordu. Meksika'da sıcak bir günde topun peşinden koşmak oldukça zorlaşır ve topu geri almak daha uzun sürebilir. Bence bu, 1970'te yaşadığımız gibi, orada oynayan İngiliz oyuncular için en büyük sorun," dedi Hurst, 50 yılı aşkın bir süre önce Batı Almanya'ya karşı çeyrek finalde elendikleri maçtaki deneyiminden yola çıkarak.