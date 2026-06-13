Harry Kane, Dünya Kupası finalinde hat-trick yaptı! Rekor golcünün 60 yıllık acıyı sona erdirme hedefine paralel olarak, İngiltere’nin 1966 kahramanı Geoff Hurst cesur bir tahminde bulundu

Hurst, Dünya Kupası finalinde galibiyetle sonuçlanan bir maçta hat-trick yapan tek isim olmaya devam ediyor. Bu başarıyı, 1966 yılında Batı Almanya’yı 4-2 mağlup ederek İngiltere’ye bugüne kadar kazandığı tek Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandıran maçta gerçekleştirmişti. Bu tarihi zaferin kahramanı, şimdi İngiltere'nin şu anki yıldızı ile sahne ışıklarını paylaşmaya hazır. Altmış yıl önce kupayı kaldıran ilk on birin hayatta kalan son üyesi olan Hurst, Kane'in dünyanın en büyük sahnesinde benzer bir tarihi performans sergileyecek kaliteye sahip olduğuna inanıyor.

Daily Mail'e Bayern Münih'in forvetinin kendi ikonik üçlüsünü yakalama ihtimalini değerlendiren Hurst, desteğini açıkça dile getirdi. "Kazanırsak şaşırmam," dedi. "Kane'in finalde üç gol atması da beni şaşırtmaz. Bunu kıskanmıyorum. Eğer bu tekrar olursa, benden daha mutlu kimse olmaz."