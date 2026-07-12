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Harry Kane, Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç’i yendikleri maçtaki performanstan “memnun olmadığını” itiraf ettikten sonra, Thomas Tuchel’in soyunma odasında İngiltere oyuncularına ne söylediğini açıkladı
Tuchel'in soyunma odasındaki samimi değerlendirmesi
İngiltere yarı finale yükselmeyi garantilemiş olabilir, ancak Norveç’i uzatmalarda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından soyunma odasındaki hava, saf sevinçten ziyade mükemmeliyetçilik havasındaydı. Kane, Tuchel’in kupayı kaldırmak için takımın seviyesini yükseltmesi gerektiğini hemen vurguladığını açıkladı.
Kane, “Soyunma odasında bize ‘hepinizi tebrik ederim, bunun tadını çıkarmalı ve kutlamalıyız’ dedi, ancak daha iyisini yapabileceğimizi de biliyor” diye ekledi. “Bir bakıma bu iyi bir şey. Dünya Kupası’nda yarı finaldeyiz ve hala gelişebileceğimizi, daha yüksek bir seviyeye ulaşabileceğimizi biliyorsak, bunu olumlu bir şey olarak değerlendirmeliyiz. Topa sahipken daha iyi olabiliriz. Önümüzde birkaç önemli maç var.”
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Miami’nin sıcağıyla boğuşmak
Hard Rock Stadyumu’ndaki koşullar, maçın çekişmeli geçmesinde önemli bir rol oynadı. Yüksek nem oranının maçın temposunu etkilemesi nedeniyle Kane, Jude Bellingham’ın attığı iki golle durumu kurtarmadan önce, “Üç Aslanlar”ın disiplinli Norveç takımı karşısında her zamanki ritmini bulmakta zorlandığını itiraf etti.
Kane, “Zor bir maçtı, sıcaktı, gerçekten çok zorluydu; sıcaklık ve nem açısından neredeyse Meksika maçından bile daha zordu ama yine de bir yolunu bulduk,” dedi. “En iyi performansımız değildi, bunun farkındayız. Basın toplantısında da söylediğim gibi, ulaşabileceğimiz daha yüksek bir seviye var. Hâlâ takım olarak o seviyeye ulaşamadığımızı düşünüyorum.”
Takımın kadro derinliği fark yaratıyor
Performans en üst düzeyde olmasa da Kane, kritik anlarda öne çıkan ve maçı kazandıran oyuncuları hemen övdü. Kane, boğucu sıcakta maçı sonuna kadar götürmek için yedek kulübesinden oyuna girenler de dahil olmak üzere tüm kadronun katkılarını vurguladı.
“Maçı kazandıran oyuncularımız var – Jude bugün yine oyunun seyrini değiştirdi ama defanstaki çocuklar, Pickers [Jordan Pickford], herkes muhteşem bir performans sergiledi, yanımdaki bu adam [Elliot Anderson] da öyle. Katılan herkes elinden geleni yaptı. Bu takımın en önemli unsuru birliktelik ve bunu bugün yine gösterdik. Bugün de gördünüz, oyuna giren oyuncular büyük bir fark yarattı. Özellikle Djed [Spence] olağanüstüydü; getirdiği enerji ve bire bir mücadeleler, maçı bizim lehimize çevirmemize gerçekten yardımcı oldu ve bizim ihtiyacımız olan da budur.”
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Yarı finallere hazırlık
İngiltere, Arjantin ile oynayacağı yarı final maçı için Atlanta’ya gitmeye hazırlanırken Kane, kadroya girmek için yaşanan iç rekabetin takımı ileriye taşıdığını vurguladı. Bu maçta 120. milli maçına çıkarak Wayne Rooney ile eşitlenen kaptan, 26 kişilik kadrodaki her oyuncunun hayati önem taşıdığını vurguladı.
“Altı hafta önce bir araya geldiğimizde herkese ihtiyacımız olduğunu konuşmuştuk,” diye açıkladı. “Bazen turnuva boyunca durum her zaman böyle hissedilmeyebilir; her zaman ilk 11’de yer alamayan oyuncular hayal kırıklığına uğrayabilir. Elbette bu hakları var, ancak sahaya çıktıklarında herkes forma ve amblem için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Çok kısa bir aradan sonra Çarşamba günü tekrar oynayacağız ve maçlar daha da zorlu geçecek. Bu hafta mümkün olduğunca herkese ihtiyacımız olacak.”
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