Harry Kane, Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç’i yendikleri maçtaki performanstan “memnun olmadığını” itiraf ettikten sonra, Thomas Tuchel’in soyunma odasında İngiltere oyuncularına ne söylediğini açıkladı

Performans en üst düzeyde olmasa da Kane, kritik anlarda öne çıkan ve maçı kazandıran oyuncuları hemen övdü. Kane, boğucu sıcakta maçı sonuna kadar götürmek için yedek kulübesinden oyuna girenler de dahil olmak üzere tüm kadronun katkılarını vurguladı.

“Maçı kazandıran oyuncularımız var – Jude bugün yine oyunun seyrini değiştirdi ama defanstaki çocuklar, Pickers [Jordan Pickford], herkes muhteşem bir performans sergiledi, yanımdaki bu adam [Elliot Anderson] da öyle. Katılan herkes elinden geleni yaptı. Bu takımın en önemli unsuru birliktelik ve bunu bugün yine gösterdik. Bugün de gördünüz, oyuna giren oyuncular büyük bir fark yarattı. Özellikle Djed [Spence] olağanüstüydü; getirdiği enerji ve bire bir mücadeleler, maçı bizim lehimize çevirmemize gerçekten yardımcı oldu ve bizim ihtiyacımız olan da budur.”