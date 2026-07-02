Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
England DR Congo W+Ls GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Harry Kane dünya klasında bir oyuncu – ancak performanslar kısa sürede düzelmezse İngiltere’nin Dünya Kupası’nda şampiyonluk şansı YOK: Thomas Tuchel’in oyuncu değişikliklerinin, bir kez daha yavaş bir başlangıcın ardından DR Kongo’nun geri dönüşünde belirleyici rol oynamasıyla ortaya çıkan kazananlar ve kaybedenler

Winners & losers
İngiltere
Dünya Kupası
H. Kane
T. Tuchel
Kongo D. Cumhuriyeti
FEATURES
İngiltere - Kongo D. Cumhuriyeti
Analysis

Harry Kane, Çarşamba günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında İngiltere formasıyla muazzam bir performans sergiledi; ancak Üç Aslanlar, 2026 Dünya Kupası’nda ileriye gidebilmek için çok daha iyi oynamak zorunda. Şu anda, en iyi takımları yenmek için gereken seviyenin çok uzağındalar.

Kane, 1-0’lık geriye düşüşü tersine çevirmek ve Pazar günü ortak ev sahibi Meksika ile karşılaşmayı garantilemek için iki farklı şekilde gol attı; her ikisi de hayati öneme sahipti. Oysa işler bu kadar zor olmamalıydı.

İngiltere, Dünya Kupası'nı kazanmak istiyor; dünyanın en iyi taktikçilerinden biri olarak görülen Thomas Tuchel'i teknik direktör olarak görevlendirmiş durumda ve kilit pozisyonlarda herhangi bir rakiple rekabet edebilecek kadar yetenekli oyunculara sahip. Ancak gerçek bir şampiyon adayı olarak kabul edilebilmeleri için gelecek maçlarda çok daha fazlasını göstermeleri gerekecek.

"İnancımızı kaybetmedik ve bence ikinci yarıda bile durmadan bastırdık, bastırdık, bastırdık. Rakip kalecisi inanılmaz kurtarışlar yapmaya devam etti, bu yüzden işler zorlu seyretti, ancak bu takım bugün yenilgiyi bir sonuç olarak kabul etmedi," dedi Tuchel.

Atlanta’daki stadyumun sessizleşmesi çok zordur, çünkü kapalı kubbesi en ufak bir konuşmayı bile yükseltir. Ancak maç öncesi heyecan, Demokratik Kongo’nun gol attığı yedinci dakikada kesinlikle sönümlendi; uzak direğe gönderilen top Brian Cipenga’ya ulaştı; Cipenga topu kontrol etmek, açılarını değerlendirmek için zaman buldu ve yakın direkten Jordan Pickford’u geçerek golü attı.

İlk yarının geri kalanı da dramdan yoksun geçmedi. İngiltere bir nevi ritim yakaladı; Jude Bellingham’ın iki kafa vuruşu ustaca kurtarıldı ve Marcus Rashford’un şutu kale çizgisinden uzaklaştırıldı. Kane’in kaleciyi geçip ceza sahası içinde faul gördüğü an da büyük tartışmaya yol açtı. Ancak hakem, oyuncunun itirazlarını eliyle reddetti.

İkinci yarı başladıktan sonra, İngiltere'nin ilk yarının sonundaki ivmesi biraz azaldı. Rashford yan ağlara vurdu ve Bellingham kaleciyi bir kez daha güzel bir kurtarışa zorladı, ancak bunun dışında Tuchel'in takımı için maç oldukça zorlu geçti.

Kane oyunun gidişatını değiştirdi. İlk golü oldukça temizdi; Anthony Gordon’un ortasına kafayla hafifçe dokunarak topu alt köşeye gönderdi. İkinci golü ise muhteşemdi; ceza sahası kenarından yaptığı bir hamle ve vuruşla kaleciyi olduğu yerde bırakmayı başardı.

"Kaptanımız liderimizdir ve bugün iki kez inanılmaz vuruşlarla maçın kaderini belirledi. İkinci golü gerçekten muhteşemdi," dedi Tuchel.

Tüm bunlar, İngiltere'nin bir kez daha işini zorlaştırdığı gerçeğini pek gizleyemedi. FIFA sıralamasına göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti, dünyanın en iyi 46. takımı; İngiltere ise sözde dördüncü sırada. Kongo'nun savunmada ne kadar dirençli olursa olsun, bu seviye farkı gerçekten de açıkça görülmeliydi.

İngiltere, turnuvada kalmayı başardı, ancak önümüzdeki iki buçuk hafta içinde en iyileri yenmek istiyorsa çok daha fazlasını göstermesi gerekiyor.

GOAL, Atlanta’daki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    KAZANAN: Harry Kane

    Başka kim olabilir ki? İngiltere, bu turnuvada zor durumlardan kurtulmak için Bellingham ve Kane’e güveniyordu (belki de Tuchel’in istediğinden daha fazla) ve bunun en açık örneği tam da bu maçtı.

    Kane, kenarda oynadığı o maçlardan birini yaşıyordu; ara sıra oyuna dahil oluyordu ama hiçbir zaman gerçek anlamda iz bırakamıyordu. Ve sonra birden canlandı.

    Gordon'un sağ ayağından gelen orta, topun havalandığı anda ilk golün kaçınılmaz olduğu hissi uyandırdı. Kane daha hızlı hareket etti, gerçekten büyük forvetlerin yaptığı gibi topun uçuşunu önceden tahmin etti ve o andan itibaren bitiriş çok basitti. Ancak ikinci gol oldukça muhteşemdi.

    Kane özel bir oyuncu ve bu da gerçekten özel bir vuruştu; kaleciyi olduğu yerde donakaldıran, ağın üst köşesine saplanan bir şut. Bu, şüphesiz Kane’in İngiltere formasıyla yaşadığı en büyük andı ve “Üç Aslan”ın yıldız oyuncularının, herkes en iyi formunda olmasa bile takımı bu turnuvada oldukça ileriye taşıyabileceğini gösteren bir başka neden oldu.

    • Reklam
  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: İngiltere’nin Dünya Kupası umutları

    Grup aşamasında hem Portekiz’e hem de Kolombiya’ya çok iyi maçlar çıkaran Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başarısını kesinlikle küçümsememeliyiz. Orada futbol giderek gelişiyor, yetenek havuzu da giderek genişliyor. Geri döneceklerdir.

    Ancak tüm saygımla söylemeliyim ki, İngiltere’nin buradaki hedefleri daha büyük ve turnuvanın bu kadar erken bir aşamasında en dirençli rakipler bile kenara itilmek zorunda.

    Bu performansın nedenini anlamak zor. Elbette İngiltere'yi yenmek için net bir formül var: Derin savunma yapmak, rakibi sinirlendirmek ve kontra ataklarda gol atmak. Ancak burada daha büyük sorunlar da var.

    İngiltere, 1-0 geriye düştükten sonra bile ikinci yarının başında yine sönük kaldı. İkinci su molasından sonra, ciddi bir panik havası oluşana kadar, bu maçı kazanmak için gerekli seviyeyi bulamadılar.

    Tuchel, maçtan sonra İngiltere'nin maç boyunca soğukkanlı ve sakin olduğunu iddia etti. Tribünlerde ve evlerinde televizyon başında maçı izleyenler – turnuvanın geri kalanında karşılaşabilecekleri potansiyel rakipler de dahil olmak üzere – kesinlikle farklı düşünmüştür.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Anthony Gordon

    İngiltere’nin yedek kulübesinden bir kıvılcım çıkması gerekiyordu ve Gordon bunu sağladı. Topa sahip olmadığı anlarda gösterdiği çaba en büyük gücü olan bu oyuncu, rakip ceza sahası önünde kalitesini sergilemeyi başardı.

    Barcelona'nın yeni transferi her iki golün de asistini yaptı; önce Kane'in kafayla gol atması için mükemmel ve aldatıcı bir pas verdi, ardından Bellingham'ın şutunun kaleci tarafından kurtarılmasının ardından atağı canlı tuttu ve topu Kane'in önüne yuvarlayarak onun sihrini konuşturmasını sağladı.

    Son iki maçta Marcus Rashford'un tercih edilmesi nedeniyle kadro dışı kalan Gordon için bu, önemli bir performans oldu. O, etkili bir yedek oyuncu olarak kalmaya devam edebilir, ancak bu maçta bıraktığı izlenim gerçekten çok etkileyiciydi.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: İngiltere'nin ilk on birindeki kanat oyuncuları

    Tuchel, şu ana kadar kanatlarda ilk on birinde değişiklikler yaptı. Sol kanatta Rashford ile Gordon arasında dönüşümlü olarak oynattı. Çarşamba günü Rashford ilk 11'de yer aldı ancak hiçbir zaman tam anlamıyla bekleneni veremedi. İlk yarıda eski Manchester United takım arkadaşı Aaron Wan-Bissaka tarafından kale çizgisinden uzaklaştırılan bir şutu vardı, ancak bunun dışında Tuchel'in kanat oyuncusu için gerçek bir öncelik olacağını söylediği o soğukkanlılık ve golcü ruhundan yoksundu. Tamamen etkisiz kaldığı söylenemez, ancak Rashford, teknik direktörünün umduğu gibi fırsatı değerlendiremedi.

    Diğer kanatta ise Noni Madueke büyük çaba gösterdi. Tuchel için görevini yerine getiriyor, kanatta kalıp savunmayı genişletmekten memnun, ancak bu maçta iki açıdan yetersiz kaldı.

    İlki, en bariz görevindeydi; son pasları maç boyunca isabetsizdi. Savunma açısından bakıldığında ise, geriye dönüp savunmaya destek vermemesi, Djed Spence’in iki oyuncuyu marke etmek zorunda kalmasına ve Cipenga’nın skoru açmak için geniş bir alanda kalmasına neden oldu. Dünya Kupaları’nda farklar bu kadar ince olabilir ve Madueke bu anın gerektirdiği performansı gösteremedi.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    KAZANAN: Thomas Tuchel

    Maç sonrası basın toplantılarında Tuchel, 90 dakika boyunca yaşananların hiçbirinde kendine pay çıkarmayı reddetti.

    "Taktiksel olarak bir şeyleri çözmemize gerek yoktu, yeni bir his ya da yeni bir çözüm bulmamıza gerek yoktu," dedi. "Her geldiklerinde, benimle her konuştuklarında, kendilerini bu işe adadıklarını, zihniyetlerinin net olduğunu ve gerekeni yaptıklarını hissettim."

    Tuchel fazlasıyla alçakgönüllü davranıyordu. Takımların zorlandığı bu tür maçlarda, işlerin yoluna girmesi için teknik direktörün biraz müdahalesi gerekir. Tuchel ise burada iki şeyi kesinlikle doğru yaptı.

    İlki, oyuncu değişiklikleriydi. Madueke ve Rashford tam da doğru zamanda oyundan alındı; Eberechi Eze ise ofansif orta saha rolünde etkili oldu. Buna paralel olarak Declan Rice’ın sağ bek pozisyonuna kaydırılması, ileride zorlu bir pozisyon için potansiyel bir çözüm sunabilir.

    İkincisi ise, ikinci yarıdaki su molası sırasında Tuchel’in takım toplantısında söyledikleriydi. Uzaktan bakıldığında, kollarını sallayıp bağıran, oldukça coşkulu bir figür gibi görünüyordu. Tuchel maçtan sonra ne söylediğini hatırlamadığını vurguladı ve sadece oyuncularına sakin olmalarını telkin etmeye çalıştığını belirtti. Eğer durum böyleyse, bu soğukkanlılığını korumak konusunda tam bir ustalık dersi oldu.

    Maç sırasındaki talimatlarını hatırlaması istendiğinde, “Mesaj her zaman aynıydı: Kayaya vurmaya devam edin. Vurun, vurun, vurun. İnanmaya devam edin, yaptığımız şeyi yapmaya devam edin. Pes etmeyin,” dedi.

  • Jordan PickfordGetty

    MAĞLUP: Jordan Pickford

    Jordan Pickford için yaz mevsimi şu ana kadar sakin geçti. Everton kalecisinin nispeten rahat bir dönem geçirmesinin sebebi, Tuchel’in sık sık bahsettiği gibi, İngiltere’nin kontra atakları etkisiz hale getirme becerisidir. Ancak bu pozisyonda yapması gereken tek bir kurtarış vardı ve bunu tamamen mahvetti.

    Cipenga şutunu iyi vurdu ve topu yakın direğe yönlendirerek Everton kalecisini şaşırtabilirdi. Ancak Pickford, özellikle İngiltere'nin hücumda zorlandığı bu tür durumlarda kesinlikle geçilemez.

    Neyse ki, Üç Aslanlar bu durumda bedelini ödemek zorunda kalmadı. Ancak daha fazla pozisyon yaratacak, daha fazla tehdit oluşturacak ve daha coşkulu bir şekilde hücum edecek takımlar olacaktır. Pickford artık kurtarışlar yapmaya başlamalıdır.