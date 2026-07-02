Kane, 1-0’lık geriye düşüşü telafi etmek ve Pazar günü ortak ev sahibi Meksika ile karşılaşmayı garantilemek için iki farklı şekilde gol attı; her ikisi de hayati öneme sahipti. Oysa işler bu kadar zor olmamalıydı.

İngiltere, Dünya Kupası'nı kazanmak istiyor; dünyanın en iyi taktikçilerinden biri olarak görülen Thomas Tuchel'i teknik direktör olarak görevlendirmiş durumda ve kilit pozisyonlarda herhangi bir rakiple rekabet edebilecek kadar yetenekli oyunculara sahip. Ancak gerçek bir şampiyon adayı olarak kabul edilebilmeleri için gelecek maçlarda çok daha fazlasını göstermeleri gerekecek.

"İnancımızı kaybetmedik ve bence ikinci yarıda bile durmadan bastırdık, bastırdık, bastırdık. Rakip kalecisi inanılmaz kurtarışlar yapmaya devam etti, bu yüzden işler zorlu seyretti, ancak bu takım bugün yenilgiyi bir sonuç olarak kabul etmedi," dedi Tuchel.

Atlanta’daki stadyumun sessizleşmesi çok zordur; çünkü kapalı kubbesi en ufak bir konuşmayı bile yükseltir. Ancak maç öncesi heyecan, Demokratik Kongo’nun gol attığı yedinci dakikada kesinlikle sönümlendi; uzak direğe gönderilen top Brian Cipenga’ya ulaştı; Cipenga topu kontrol etmek, açılarını değerlendirmek için zaman buldu ve yakın direkten Jordan Pickford’u geçerek golü attı.

İlk yarının geri kalanı da dramdan yoksun geçmedi. İngiltere bir nevi ritim yakaladı; Jude Bellingham’ın iki kafa vuruşu ustaca kurtarıldı ve Marcus Rashford’un şutu kale çizgisinden uzaklaştırıldı. Kane’in kaleciyi çalımlayıp ceza sahası içinde faul gördüğü an da büyük tartışmaya yol açtı. Ancak hakem, oyuncunun itirazlarını eliyle reddetti.

İkinci yarı başladıktan sonra, İngiltere'nin ilk yarının sonundaki ivmesi biraz azaldı. Rashford yan ağlara vurdu ve Bellingham kaleciyi bir kez daha güzel bir kurtarışa zorladı, ancak bunun dışında Tuchel'in takımı için maç oldukça zorlu geçti.

Kane oyunun gidişatını değiştirdi. İlk golü oldukça temizdi; Anthony Gordon’un ortasına kafayla hafifçe dokunarak topu alt köşeye gönderdi. İkinci golü ise muhteşemdi; ceza sahası kenarından yaptığı bir hareketin ardından attığı şut, kaleciyi olduğu yerde donakaldırdı.

"Kaptanımız liderimizdir ve bugün iki kez inanılmaz vuruşlarla maçın kaderini belirledi. İkinci golü gerçekten muhteşemdi," dedi Tuchel.

Tüm bunlar, İngiltere'nin bir kez daha işini zorlaştırdığı gerçeğini pek gizleyemedi. FIFA sıralamasına göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti, dünyanın en iyi 46. takımı; İngiltere ise sözde dördüncü sırada. Kongo'nun savunmada ne kadar dirençli olursa olsun, bu seviye farkı gerçekten de ortada olmalıydı.

İngiltere, turnuvada kalmayı başardı, ancak önümüzdeki iki buçuk hafta içinde en iyileri yenmek istiyorsa çok daha fazlasını göstermesi gerekiyor.

GOAL, Atlanta’daki maçların kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...