Harry Kane, dikkat çeken sözlerinin ardından eleştirilerin hedefi oldu: "Kane'i çok seviyorum, ama..."

Kane ilk yarıda bir penaltı golü attı ve Luis Díaz'ın 5-4'lük golünde önemli bir rol oynadı, ancak asıl dikkat çeken şey maç sonrası yaptığı açıklamaydı. Kaptan, dokuz gol atılmış olmasına rağmen her iki takımın savunmacılarını da övdü.

"Yüksek seviyede hücum eden ve geçiş yapan iki takım gördünüz," diye söze başlayan İngiliz forvet, Amazon Prime'a şunları söyledi: "Dokuz gol atılmış olmasına rağmen savunma harika oynandı. Bazen hücumcular galip çıkar, ancak bugün son hat mükemmeldi," diye konuştu Kane.