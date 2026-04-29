Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasında oynanan nefes kesici maçın (5-4) ardından Harry Kane, Amazon Prime'a çok dikkat çekici bir açıklama yaptı. İngiliz forvet, atılan dokuz gole rağmen her iki takımın savunma oyuncularını övdü. Manchester United efsanesi Wayne Rooney ise BBC'ye yaptığı açıklamada bu görüşe hiç katılmadığını belirtti.
Harry Kane, dikkat çeken sözlerinin ardından eleştirilerin hedefi oldu: "Kane'i çok seviyorum, ama..."
Kane ilk yarıda bir penaltı golü attı ve Luis Díaz'ın 5-4'lük golünde önemli bir rol oynadı, ancak asıl dikkat çeken şey maç sonrası yaptığı açıklamaydı. Kaptan, dokuz gol atılmış olmasına rağmen her iki takımın savunmacılarını da övdü.
"Yüksek seviyede hücum eden ve geçiş yapan iki takım gördünüz," diye söze başlayan İngiliz forvet, Amazon Prime'a şunları söyledi: "Dokuz gol atılmış olmasına rağmen savunma harika oynandı. Bazen hücumcular galip çıkar, ancak bugün son hat mükemmeldi," diye konuştu Kane.
Rooney, 112 kez milli forma giymiş oyuncunun bu biraz tuhaf açıklamasına hiç katılmadı. Manchester United efsanesi, "Harry Kane'i çok severim, ama savunma oyuncularını övmesi imkansız" dedi. "Belki de takım arkadaşları olduğu için, gelecek hafta için onlara biraz güven aşılamaya çalışıyor. Ancak her iki takımın savunması da gerçekten kötüydü," diye ekledi Rooney.
Eski İngiltere milli futbolcusu, her iki teknik direktörün taktiksel yaklaşımını da sorguladı. Rooney, "Luis Enrique, 5-2 öndeyken 'maçı kapatın' demeliydi" dedi. "Ama onlar daha fazla gol peşindeydiler. Kompany'nin takımı da son derece hücumcu bir yapıya sahip. Savunmada olgunluktan uzak bir oyun gördük, bu gerçekten akıl almaz bir durum."
Herkes Rooney'nin eleştirisine katılmadı. Carragher, CBS Sports'ta yaptığı açıklamada, gollerin durdurulamayacak kadar iyi olduğunu belirtti. Eski Liverpool savunmacısı, "Savunmacılar kendilerini rezil etmediler" dedi. "Hücum oyunu o kadar yüksek seviyedeydi ki, golleri durdurmak neredeyse imkansızdı." Thierry Henry de bu görüşe katılarak maçın eğlence değerini övdü. "İnsanlar futbolun sıkıcı olduğundan şikayet ediyor. Bu maç kesinlikle sıkıcı değildi," dedi Arsenal efsanesi.