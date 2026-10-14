Olise'nin oyundan atılması, Bayern Münih'in Viking deplasmanında pahalıya mal olan bir dönüm noktası oldu. Kanat oyuncusu, taktik faul nedeniyle ilk sarı kartını gördükten yalnızca birkaç dakika sonra soğukkanlılığını yitirip gereksiz bir hata yaptı.

Kane, konuk ekibin galibiyeti kaçırmasına neden olan olaydan duyduğu üzüntüyü ve hayal kırıklığını gizlemedi. Maçın ardından gazetecilere konuşan İngiltere kaptanı, takım arkadaşından daha olgun davranmasını beklediğini açıkça dile getirdi: "Elbette sorumluluk alması gerekecek, bundan ders çıkarması gerekecek."

Eski Tottenham Hotspur forveti sözlerini şöyle sürdürdü: "Yazık oldu çünkü Şampiyonlar Ligi'nde önümüzde önemli maçlar var ve bu maçları kaçıracağı için çok üzülecek. Ama futbol böyle. Bazen hatalar olabilir, hayatın bir parçası."