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Harry Kane'den Michael Olise'nin kırmızı kartına “yazık” tepkisi: Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ndeki nefes kesen maçta Viking'le berabere kaldı
Altı gollü nefes kesen maç Norveç'i sarstı
Alman devinin kazanması beklenen maçta dramatik bir galibiyet, Norveç'te çıkan kırmızı kartın konuk ekibin kontrolünü tamamen bozmasıyla bir anda elinden kayıp gitti. Ev sahibi ekip, Gianni Stensness'in erken gelen kafa golü ve Peter Christiansen'in soğukkanlı vuruşuyla rakibini şaşırtmıştı. Ardından Kane'in iki golü ve Luis Diaz'ın golüyle konuk ekip geriden gelerek öne geçti. Ancak Olise'nin topu kaptan Zlatko Tripic'e pervasızca fırlatması ikinci sarı kartı görmesine neden oldu ve Herman Haugen'in 90. dakikada attığı golle skoru 3-3'e getirerek beraberliği sağlamasının önünü açtı.
- NTB
Kırmızı kart sert biçimde sorgulanıyor
Olise'nin oyundan atılması, Bayern Münih'in Viking deplasmanında pahalıya mal olan bir dönüm noktası oldu. Kanat oyuncusu, taktik faul nedeniyle ilk sarı kartını gördükten yalnızca birkaç dakika sonra soğukkanlılığını yitirip gereksiz bir hata yaptı.
Kane, konuk ekibin galibiyeti kaçırmasına neden olan olaydan duyduğu üzüntüyü ve hayal kırıklığını gizlemedi. Maçın ardından gazetecilere konuşan İngiltere kaptanı, takım arkadaşından daha olgun davranmasını beklediğini açıkça dile getirdi: "Elbette sorumluluk alması gerekecek, bundan ders çıkarması gerekecek."
Eski Tottenham Hotspur forveti sözlerini şöyle sürdürdü: "Yazık oldu çünkü Şampiyonlar Ligi'nde önümüzde önemli maçlar var ve bu maçları kaçıracağı için çok üzülecek. Ama futbol böyle. Bazen hatalar olabilir, hayatın bir parçası."
Kane'in dönüm noktası hayal kırıklığının gölgesinde kaldı
Kane'in attığı iki gol, ilk etapta olağanüstü kişisel gol serisini üst üste gol attığı Şampiyonlar Ligi maçı sayısını dokuza çıkararak uzattı ve onu 57 golle turnuva tarihinin gol krallığı listesinde sekizinci sıraya ortak etti.
Bu dramatik beraberlik, Viking'in kaotik ve ne pahasına olursa olsun seyir zevki sunan bir takım olarak ününü de pekiştirdi. Takımın son 12 UEFA maçında tam 53 gol atıldı; bu, maç başına 4,4 gol ortalaması demek. Yine de golcünün bireysel çabası, Bayern'in geçen ay Bodo/Glimt karşısında aldığı 5-0'lık farklı galibiyetin ardından yakaladığı ivmenin aniden kesilmesini önleyemedi.
Son düdüğün ardından takımının genel performansını değerlendiren Kane, “İkinci yarıdaki performansımızla maçı kazanmalıydık” dedi. Golcü oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: “Bir puanı alıp yoluna devam edersin.”
- Beautiful Sports International
Bayern'i zorlu sınavlar bekliyor
Bayern, gelecek çarşamba Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Premier League’in güçlü ekiplerinden Arsenal ile oynayacağı heyecanla beklenen maç öncesinde hızla toparlanmak zorunda. Olise’nin cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması, Bayern için taktik açıdan önemli bir kayıp. Üstelik Arsenal, Bayern’in Avrupa’daki ilk iki rakibinden çok daha zorlu bir sınav olacak.
Ancak Vincent Kompany’nin ekibi, dikkatini Kuzey Londra’ya çevirmeden önce 17 Ekim Cumartesi günü RB Leipzig’i ağırlayacağı Bundesliga’nın 6. hafta maçına odaklanmalı.
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