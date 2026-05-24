Harry Kane bunu nasıl başarıyor? Vincent Kompany, Bayern Münih'e bir kupa daha kazandıran 'çılgın' hat-trick karşısında hayrete düştü
Gergin geçen ilk yarının ardından Bayern kontrolü ele geçirdi
Bayern, Stuttgart'ı 3-0'lık ezici bir galibiyetle mağlup ederek DFB Kupası'nı kazandı; bu zafer, Kompany'ye bu turnuvadaki ilk şampiyonluğunu kazandırırken, takımın lig ve kupa ikilisini tamamlamasını sağladı. Final maçı ilk yarıda çok daha dengeli bir seyir izledi; Kompany, Stuttgart'ın maçın başlarında takımına zor anlar yaşattığını kabul etti.
Bayern, bire bir durumlarda doğru kararlar vermekte zorlandı, ancak teknik direktör, oyuncularının devre arasında kendilerine güvenlerini koruduklarını söyledi. Bu inanç, ikinci yarıda meyvesini verdi. Bayern, tempoyu artırdı, boşlukları daha etkili bir şekilde değerlendirdi ve çok daha fazla gol fırsatı yarattı. Kane, üç golü de atarak bir kez daha belirleyici oldu ve Bundesliga şampiyonu için bir kupa daha kazandı.
Kane en büyük sahnede başarılarını sürdürüyor
Kane’in attığı üç gol, Bayern için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu; ancak Kompany, bu forvetin etkisinin sadece gollerle sınırlı olmadığını açıkça belirtti. Bayern teknik direktörü, forvetin olağanüstü gol rekoruna rağmen sergilediği alçakgönüllülüğü ve takıma olan bağlılığını övdü.
Belçikalı teknik adam ARD'ye verdiği demeçte, "Mesele sadece yeteneği değil," dedi. "Köşe bayrağında bile kayarak topu kesiyor. Birinin kariyeri boyunca bu kadar çok gol atıp yine de takımın bir parçası gibi görünmesini nasıl başarabildiğini anlamıyorum. Maçın sonlarına doğru bir an geliyor, 'Bugün gol attı mı?' diye soruyorsunuz. Sonra da 'Evet, üç kez' diyorsunuz. İnanılmaz bir şey!"
Kompany, Bayern'e övgüler yağdırıyor
Kompany, “güçlü bir rakip” olarak nitelendirdiği takıma karşı zorlu bir başlangıç döneminin ardından Bayern’in gösterdiği tepkiye çok memnun kaldı. Bayern teknik direktörü, çekişmeli geçen maça rağmen devre arasında soyunma odasındaki özgüvenin yüksek olduğunu da dile getirdi.
"Bugün güçlü bir rakibe karşı oynadık. İlk yarı çok dengeliydi," diye açıkladı Kompany. "Bu takım her zaman seviyesini yükseltmeyi başarıyor. İkinci yarıda daha fazla gol şansı yarattık ve yine de iyi ve sağlam bir savunma sergiledik – neredeyse mükemmel bir kupa finaliydi. Tüm oyuncular devre arasında şöyle dedi: Çok yakınız, her şey tersine dönebilir."
Bayern, gelecek sezon da başarılarını sürdürmeyi hedefliyor
DFB Kupası zaferi, Kompany yönetimindeki Bayern’in her iki ulusal kupayı da kazandığı etkileyici bir sezonu taçlandırdı. Kane’in form durumu da gelecek sezon öncesinde büyük bir moral kaynağı olacak. Forvet, kritik anlarda yine bekleneni yerine getirmeye devam ederken, Bayern ise Kompany’nin taleplerine tam olarak uyum sağlamış görünüyor.