Harry Kane bunu nasıl başarıyor? Vincent Kompany, Bayern Münih'e bir kupa daha kazandıran 'çılgın' hat-trick karşısında hayrete düştü

Bayern, Stuttgart'ı 3-0'lık ezici bir galibiyetle mağlup ederek DFB Kupası'nı kazandı; bu zafer, Kompany'ye bu turnuvadaki ilk şampiyonluğunu kazandırırken, takımın lig ve kupa ikilisini tamamlamasını sağladı. Final maçı ilk yarıda çok daha dengeli bir seyir izledi; Kompany, Stuttgart'ın maçın başlarında takımına zor anlar yaşattığını kabul etti.

Bayern, bire bir durumlarda doğru kararlar vermekte zorlandı, ancak teknik direktör, oyuncularının devre arasında kendilerine güvenlerini koruduklarını söyledi. Bu inanç, ikinci yarıda meyvesini verdi. Bayern, tempoyu artırdı, boşlukları daha etkili bir şekilde değerlendirdi ve çok daha fazla gol fırsatı yarattı. Kane, üç golü de atarak bir kez daha belirleyici oldu ve Bundesliga şampiyonu için bir kupa daha kazandı.