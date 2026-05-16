Harry Kane bir hat-trick daha yaptı! Beş yıldızlı Bayern Münih, evinde aldığı galibiyetle Bundesliga sezonunu muhteşem bir şekilde tamamlarken, Vincent Kompany'nin takımı dikkatlerini DFB-Pokal finaline çevirdi
Kane, rekor kıran sezonun sonunda soğukkanlılığını korudu
Vincent Kompany'nin takımı, lig sezonunun son gününde hız kesmeye niyetli olmadığını gösterdi ve zor günler geçiren Köln'e 5 gol attı. Kane, 10., 13. ve 69. dakikalarda attığı gollerle takımına öncülük etti ve lig sezonundaki toplam gol sayısını 36'ya çıkardı. İngiltere kaptanının hat-trick'ine Tom Bischof ve oyuna sonradan giren Nicolas Jackson'ın golleri eşlik etti.
Bu galibiyetle Bayern, sezonu 122 golle rekor kırarak tamamladı ve Bundesliga'nın önceki rekoru olan 101 golü rahatlıkla aştı. 18. dakikada Said El Mala'nın attığı teselli golüne rağmen, Allianz Arena bir kez daha Meisterschale'yi kaldırmaya hazırlanırken sonucun ne olacağı hiç şüpheye yer bırakmadı. Kulüp, sezonu 89 puanla tamamlayarak, efsanevi tarihindeki en iyi üçüncü sezonu kaydetti.
Allianz Arena'da duygusal vedalar
Kutlamalar tam anlamıyla başlamadan önce, öğleden sonra birkaç duygusal veda anına sahne oldu. Bayern, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro ve Jackson’a resmi olarak veda etti; üçlü, maçın başlangıcından önce birer anma töreniyle onurlandırıldı. Münih’te sekiz yıl geçiren Goretzka, Kompany tarafından ilk on birde sahaya çıktı ve 82. dakikada oyundan çıktığında taraftarlardan ayakta alkış ve tezahürat aldı.
Avrupa zaferinin 25. yılını kutlayan efsaneler Oliver Kahn ve Stefan Effenberg'in de aralarında bulunduğu 2001 Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının sahneye çıkması, atmosferi daha da coşturdu. Tribünlerdeki taraftarlar, "Harika sezon için teşekkürler! Birlikte kupayı kazanacağız!" yazılı bir pankartla önümüzdeki hafta için beklentilerini açıkça ortaya koydu.
Dominant'ın üstün performansı, Köln'ün direnişini boşa çıkardı
Kane’in acımasızlığı sayesinde maç, ilk çeyrek saat içinde fiilen sona erdi. Önce gelen ortayı muhteşem bir tek vuruşla gole çevirdi, ardından üç dakika sonra kendine özgü bir serbest vuruşla skoru ikiye çıkardı. El Mala, Jamal Musiala’dan topu kapıp savunmayı geçerek konuk takıma kısa süreli bir umut verse de, 22. dakikada Bischof’un golü iki gol farkını hızla yeniden sağladı.
Musiala ve Karl, devre arifesinde direkleri sarsarken Bayern daha fazla gol atabilirdi. Manuel Neuer kalede pek iş yapmasa da ev sahibi takım ikinci yarı boyunca tempoyu kontrol etti. Kane ikinci yarının ortasında hat-trick'ini tamamlarken, Jackson maçın sonlarında attığı beşinci golle skoru belirledi.
Gözler Berlin'deki DFB-Pokal finalinde
Nockherberg'deki şampiyonluk kutlamaları ve Marienplatz'daki halka açık geçit töreni, oyuncuların önümüzdeki günlerini dolduracak olsa da asıl odak noktası Olympiastadion'da kalmaya devam ediyor. Bundesliga şampiyonluğunu garantileyen Kompany'nin takımı, 23 Mayıs'ta Stuttgart ile oynayacakları sezonun son maçında lig ve kupa ikilisini hedefliyor.