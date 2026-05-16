Vincent Kompany'nin takımı, lig sezonunun son gününde hız kesmeye niyetli olmadığını gösterdi ve zor günler geçiren Köln'e 5 gol attı. Kane, 10., 13. ve 69. dakikalarda attığı gollerle takımına öncülük etti ve lig sezonundaki toplam gol sayısını 36'ya çıkardı. İngiltere kaptanının hat-trick'ine Tom Bischof ve oyuna sonradan giren Nicolas Jackson'ın golleri eşlik etti.

Bu galibiyetle Bayern, sezonu 122 golle rekor kırarak tamamladı ve Bundesliga'nın önceki rekoru olan 101 golü rahatlıkla aştı. 18. dakikada Said El Mala'nın attığı teselli golüne rağmen, Allianz Arena bir kez daha Meisterschale'yi kaldırmaya hazırlanırken sonucun ne olacağı hiç şüpheye yer bırakmadı. Kulüp, sezonu 89 puanla tamamlayarak, efsanevi tarihindeki en iyi üçüncü sezonu kaydetti.