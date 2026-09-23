Harry Kane, futbolun en sıra dışı kesişim hayallerinden biriyle ilgili konuşmaları yeniden alevlendirdi; çarşamba günü St George's Park'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecekte MLS'e yapacağı bir transferin NFL'de placekicker olarak paralel bir kariyerin kapısını aralayabileceğini söyledi. Bu yorumlar, İngiltere cumartesi günü Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yı ağırlamaya hazırlanırken geldi; İngiltere kaptanı olan ve şu anda Bayern Münih'te kariyerinin en iyi formunu yaşayan Kane, maç öncesi medya oturumunda yalnızca hafta sonundaki rakibe değil, yıllar sonrasına da baktı.

Temmuz ayında 33 yaşına giren Kane, Bayern formasıyla 73 gollük bir sezonun ardından geliyor ve bu performans onu 2026 Ballon d'Or için en güçlü adaylardan biri hâline getirdi. Haberler, Münih'te yeni bir sözleşmeye imza atmaya "oldukça yakın" olduğunu öne sürüyor. Bu form, NFL'le ilgili konuşmaları yakın bir plandan çok uzak bir hedef gibi gösteriyor, ancak Kane bunu şimdi ilk kez gerçekten bu kadar somut şekilde dile getirdi.