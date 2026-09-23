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Harry Kane bir gün gerçekten NFL'de olabilir mi? Bayern Münih'in golcüsü, MLS kariyerini kicking ile birleştirmeye yönelik çarpıcı planı hakkında konuştu
Kane, Bayern zirvesinin ötesine bakarak futboldan sonraki hayatını tasarlıyor
Harry Kane, futbolun en sıra dışı kesişim hayallerinden biriyle ilgili konuşmaları yeniden alevlendirdi; çarşamba günü St George's Park'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecekte MLS'e yapacağı bir transferin NFL'de placekicker olarak paralel bir kariyerin kapısını aralayabileceğini söyledi. Bu yorumlar, İngiltere cumartesi günü Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yı ağırlamaya hazırlanırken geldi; İngiltere kaptanı olan ve şu anda Bayern Münih'te kariyerinin en iyi formunu yaşayan Kane, maç öncesi medya oturumunda yalnızca hafta sonundaki rakibe değil, yıllar sonrasına da baktı.
Temmuz ayında 33 yaşına giren Kane, Bayern formasıyla 73 gollük bir sezonun ardından geliyor ve bu performans onu 2026 Ballon d'Or için en güçlü adaylardan biri hâline getirdi. Haberler, Münih'te yeni bir sözleşmeye imza atmaya "oldukça yakın" olduğunu öne sürüyor. Bu form, NFL'le ilgili konuşmaları yakın bir plandan çok uzak bir hedef gibi gösteriyor, ancak Kane bunu şimdi ilk kez gerçekten bu kadar somut şekilde dile getirdi.
Aubrey ve Allen, geçiş yolunun zaten var olduğunu gösteriyor
Kane'in mantığı penaltı kullanma becerisine dayanıyor; bu tekniğin ve baskının placekicking'e doğrudan aktarılabildiğini savunuyor. Bir zamanlar Toronto FC tarafından MLS draftında seçilen, şimdi ise NFL'in en isabetli kicker'larından biri olarak görülen Dallas Cowboys kicker'ı Brandon Aubrey'yi, futboldan Amerikan futboluna uzanan yolun uygulanabilir olduğunun kanıtı olarak gösterdi. NFL Europe'ta London Monarchs forması giyen eski Tottenham forveti Clive Allen da daha erken bir emsal sunuyor. Kane'in kendi kariyer kaydı da bu iddiayı güçlendiriyor: Tottenham, Bayern ve İngiltere adına hassas bitiricilik ve soğukkanlı penaltı vuruşları üzerine kurulu kariyeri, buna kendi ifadesiyle Tom Brady'ye uzun yıllardır duyduğu hayranlık da eklenince, bu hedefi geçiştirilecek bir sözden daha somut hâle getiriyor.
Kane: “NFL olan, golf olanından çok daha gerçekçi”
"Belki gelecekte MLS'te ya da buna benzer bir yerde olursam, sezonlarla birlikte ikisini birleştirebileceğiniz bir şey olabilir," Kane, The Athletic aracılığıyla muhabirlere söyledi. "Bu, biraz daha ciddi şekilde değerlendirmeye çalışacağım bir şey. Her şey, önümüzdeki beş ya da altı yılda kariyerimde neler olacağına, motivasyona ve ne yapmak istediğime bağlı. NFL, golf işinden çok daha gerçekçi, böyle söyleyelim."
Teknik benzerlik hakkında Kane şunları ekledi: "Penaltı kullanıyorum ve bu çok benzer bir baskı, teknik. Bunu yapacak olsam, antrenman açısından, diğer tüm sporlardan daha çok buna yakın olurdum. Eğer yapacak olsaydım, bunu ciddiye alırdım. Öncesinde belki altı ay ile bir yıl arasında pratik yapmaya çalışırdım."
Herhangi bir transferden önce Bayern anlaşması ve İspanya sınavı geliyor
Kane, Avrupa'da başarılı bir şekilde yoluna devam ederken bu hayalin şimdilik kesin olarak arka planda kaldığını vurgulamakta gecikmedi. "İnsanlar burada futbolda hâlâ oyunumun zirvesinde olduğumu biliyorsa, bu konuşulacak bir konu olmaz," dedi ve 33 yaşında, zirvede kalan yıllarından "alabildiğim her şeyi almaya çalıştığını" ekledi. Bu yeni bir fantezi değil; Kane, 2019'da ESPN'e ilk kez NFL için "10 ya da 12 yıllık" bir zaman çizelgesinden söz etmişti. Ancak Bayern görüşmeleri ilerlerken ve MLS giderek kariyerinin son dönemleri için gerçekçi bir adres olarak gösterilirken, gerçek bir iki sporlu planın parçaları birbirine bağlı görünmeye başlıyor.
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