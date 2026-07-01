İngiliz yıldız kadrosunun açık ara favori olması nedeniyle, DR Kongo’nun öncelikle kompakt bir savunma oyunuyla kurtuluş araması bekleniyordu. Afrikalılar da tam olarak bunu yaptı; son derece disiplinli bir şekilde pozisyon değiştirdiler, maçın büyük bölümünde çok az boşluk bıraktılar ve son hatlarda ellerinden gelen her şeyle savunma yaptılar.
Ancak İngiltere’ye bu kadar büyük zorluklar çıkarmalarının anahtarı, sadece bu değildi. Bunun yerine, bu zayıf takımın sergilediği oyun gücü en az bunun kadar önemliydi. Böylece DR Kongo, defalarca kendi yarı sahasından çıkmayı başardı, oyunu zaman zaman kendi kalesinden uzakta tuttu, İngiltere’yi meşgul etti ve kendileri de sürekli baskı altında kalmadı.
Kağıt üzerinde çok daha güçlü bir rakibe karşı bunu başarabilmiş olması, DR Kongo’nun futbol kalitesini ortaya koyuyor. Teknik direktör Sebastien Desabre’nin takımı, güzel pas dizileriyle yüksek beklentileri olan İngiliz rakiplerini defalarca koşturdu; Sadiki (AFC Sunderland), Ngal’ayel Mukau (OSC Lille) ve Samuel Moutoussamy (Atromitos Atina) üçlüsünden oluşan orta saha, top kontrolü ve pas güvenliğiyle göz doldurdu.
İki kanat oyuncusu Nathanael Mbuku (FC Augsburg) ve Cipenga bu süreçte iyi destek verdi; pozisyon oyunları çoğu zaman tam isabetliydi. Forvet hattındaki Yoane Wissa ise duvar görevi görerek beğeni topladı; devre arasına kısa bir süre kala direğe çarpan şutuyla 2-0'ı bile kaçırdı. Kim bilir, belki o gol olsaydı İngiltere bir kez daha maça geri dönebilir miydi?
Jude Bellingham ve arkadaşları, rakibin top hakimiyetindeki güçlü performansından zaman zaman şaşırmış görünüyordu ve maçın büyük bir bölümünde kendileri tehlikeli pozisyonlar yaratmakta zorlandı. Özellikle, ilk yarının ortasındaki ilk su molasından sonra, tökezleyen ancak sonuçta yenilmeyen Dünya Kupası favorilerinden birinin hücum oyununda iki belirgin model ortaya çıktı.
Birincisi, rakibin sıkı savunma bloğunu aşmak zorunda kalmamak için orta sahadan yapılan ortalardı; bu ortalar Harry Kane’e ya da orta sahadan ilerleyen Jude Bellingham’a ulaşıyordu. İkincisi ise Noni Madueke’nin top sürüşleriydi. Tuchel’in takımı, olağanüstü hızlanma ve dar alanda top kontrolü yeteneklerine sahip Arsenal yıldızını sağ kanatta rakibi Arthur Masuaku ile bire bir pozisyona sokmayı başardığında, Masuaku genellikle bu durumla baş edemedi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ceza sahasında tehlikeli anlar yaşandı.
Ancak Madueke, bir saat sonra Marcus Rashford gibi Tuchel tarafından oyundan alındı ve Bukayo Saka ile Anthony Gordon, kanatlara taze kan olarak oyuna girdi. Ancak bu hamle, Tuchel’in ikinci yarıda su molasının ardından bir değişiklik daha yapıp, bununla birlikte nihayetinde maçın kaderini belirleyen bir taktik hamlese imza atmasıyla gerçek anlamda meyvesini verdi: İngiltere’nin Alman teknik direktörü, 71. dakikada zayıf performans gösteren sağ bek Spence’in yerine ofansif orta saha oyuncusu Eberechi Eze’yi oyuna soktu.
Bunun üzerine Declan Rice, 6 numara pozisyonundan dörtlü savunmanın sağ bek pozisyonuna kaydı; alışık olmadığı bu role rağmen Arsenal yıldızı, bu pozisyonda Spence’ten çok daha iyi bir performans sergiledi. Buna ek olarak, oyuna sonradan giren Eze’nin orta sahanın merkezinde Rice’tan daha ileriye çıkarak oynaması sayesinde İngiltere, maçın son dakikalarında ceza sahası yakınında daha fazla baskı kurabildi. Böylece baskı giderek şiddetlendi; Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise son 20 dakikada neredeyse hiç rahat nefes alamadı.
Afrikalılar, bu nedenle de galibiyetin anahtarını kendi ellerinden kaçırdılar.