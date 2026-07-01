İlk yarının bitimine az bir süre kala Harry Kane, ceza sahası içinde üzerine çıkan DR Kongo kalecisi Lionel Mpasi’yi geçip topu kontrol ettikten sonra yere düştüğünde, Atlanta’daki herkes hakem Adham Makhadmeh’in düdüğü çalıp penaltı noktasını göstereceğini bekliyordu. Ancak penaltı düdüğü çalınmadı; bunun yerine Ürdünlü hakem, Kane’in kasten yere düştüğünü belirtti.

Cesur bir karardı bu; VAR daha sonra elbette bu pozisyonu inceledi, ancak kararı sorgulamadı. Mpasi, eliyle Kane’in ayağına dokunmuştu, ancak kalecinin hareketi aktif bir müdahale niteliğinde değildi; daha çok geri çekilme aşamasındaydı. Ayrıca, İngiliz golcü, sık sık olduğu gibi teması aradı; forvetlerin penaltı kazanmasının en yaygın nedenlerinden biri de budur. Bu nedenle Kane, hakemin kendisine penaltı vermeme kararına daha da şaşkın kaldı.

Ancak gerçeği söylemek gerekirse, Bayern yıldızının hareket akışı oldukça ezberlenmiş gibi görünüyordu. Rakibini geçip içeri girdi, teması hissetti ve yere düştü. Bunun karşılığında bir penaltı kazanacağından ve bunu (neredeyse) her zaman olduğu gibi rüya gibi bir vuruşla eşitliği sağlayan golü ağlara göndereceğinden emindi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti bir penaltıdan şikayet edemezdi, ancak daha yakından bakıldığında, penaltı vermemek de bir şekilde makul bir karardı.

Bayern ikonu ve ARD yorumcusu Bastian Schweinsteiger de devre arasında benzer bir görüşteydi: “Temas var, ama o (Kane, ed.) çok erken havalandı. Bana bu penaltıyı kasten kazanmak istediği izlenimini veriyor. Bunu biraz daha ustaca yapsaydı ve kaleciye o kadar beceriksizce düşmeseydi, penaltı verilebilirdi.”

Penaltı verilmediği için İngiltere geride kalmaya devam etti. Üstelik oldukça uzun bir süre. 75. dakikaya kadar İngiltere endişe içindeydi; kabus senaryosu yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştı. Ama sonra Kane devreye girdi: Kafayla skoru geçici olarak 1-1’e getirdi ve maçın bitimine kısa bir süre kala (86. dakika) FCB forveti muazzam bir irade gösterisiyle skoru değiştirdi. Azimle şut pozisyonuna girdi ve topu köşeye çakarak skoru 2-1’e getirdi. İngiltere’nin yıldızlarının kalbinden düşen rahatlama taşları, Atlanta’nın çok ötesinde bile hissedilebiliyordu.