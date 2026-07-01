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Tuchel KaneGetty Images
Oliver Maywurm

Çeviri:

Harry Kane, beceriksiz bir oyuncudan dünya klasına yükseldi – Thomas Tuchel’in son dakika hamlesi maçı tersine çevirdi: İngiltere, Dünya Kupası’nda tarihi bir utançtan nasıl kurtuldu?

Dünya Kupası
FEATURES
İngiltere - Kongo D. Cumhuriyeti
İngiltere
Kongo D. Cumhuriyeti
T. Tuchel
H. Kane
D. Spence
D. Rice
E. Eze

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere karşısında büyük bir sürpriz yapmaya çok yaklaştı. Ancak Harry Kane, Three Lions’ın büyük hayalini son anda kurtardı.

İngiltere için gerçekten zorlu bir maç! 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda, şampiyonluk favorilerinden biri olan İngiltere, Brian Cipenga'nın 7. dakikada attığı golle Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında uzun süre 0-1 geride kaldı.

Maçın son dakikalarına kadar İngilizler tedirgin bir şekilde oynadı ve erken elenme korkusu yaşadı, ta ki Harry Kane 75. dakikada beraberlik golünü atana kadar. 32 yaşındaki Bayern Münih oyuncusu, 86. dakikada 2-1'lik galibiyet golünü atarak Three Lions'ı uzatmalardan kurtardı.

İngiltere’nin ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika’ya karşı (Pazartesi, Alman saatiyle 02:00) Dünya Kupası son 16 turuna zorlu bir şekilde yükselmesinde dikkat çeken üç nokta.

  • Harry Kane önce beceriksiz görünüyordu, ama sonra yine de İngiltere’nin kurtarıcısı oldu

    İlk yarının bitimine az bir süre kala Harry Kane, ceza sahası içinde üzerine çıkan DR Kongo kalecisi Lionel Mpasi’yi geçip topu kontrol ettikten sonra yere düştüğünde, Atlanta’daki herkes hakem Adham Makhadmeh’in düdüğü çalıp penaltı noktasını göstereceğini bekliyordu. Ancak penaltı düdüğü çalınmadı; bunun yerine Ürdünlü hakem, Kane’in kasten yere düştüğünü belirtti.

    Cesur bir karardı bu; VAR daha sonra elbette bu pozisyonu inceledi, ancak kararı sorgulamadı. Mpasi, eliyle Kane’in ayağına dokunmuştu, ancak kalecinin hareketi aktif bir müdahale niteliğinde değildi; daha çok geri çekilme aşamasındaydı. Ayrıca, İngiliz golcü, sık sık olduğu gibi teması aradı; forvetlerin penaltı kazanmasının en yaygın nedenlerinden biri de budur. Bu nedenle Kane, hakemin kendisine penaltı vermeme kararına daha da şaşkın kaldı.

    Ancak gerçeği söylemek gerekirse, Bayern yıldızının hareket akışı oldukça ezberlenmiş gibi görünüyordu. Rakibini geçip içeri girdi, teması hissetti ve yere düştü. Bunun karşılığında bir penaltı kazanacağından ve bunu (neredeyse) her zaman olduğu gibi rüya gibi bir vuruşla eşitliği sağlayan golü ağlara göndereceğinden emindi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti bir penaltıdan şikayet edemezdi, ancak daha yakından bakıldığında, penaltı vermemek de bir şekilde makul bir karardı.

    Bayern ikonu ve ARD yorumcusu Bastian Schweinsteiger de devre arasında benzer bir görüşteydi: “Temas var, ama o (Kane, ed.) çok erken havalandı. Bana bu penaltıyı kasten kazanmak istediği izlenimini veriyor. Bunu biraz daha ustaca yapsaydı ve kaleciye o kadar beceriksizce düşmeseydi, penaltı verilebilirdi.”

    Penaltı verilmediği için İngiltere geride kalmaya devam etti. Üstelik oldukça uzun bir süre. 75. dakikaya kadar İngiltere endişe içindeydi; kabus senaryosu yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştı. Ama sonra Kane devreye girdi: Kafayla skoru geçici olarak 1-1’e getirdi ve maçın bitimine kısa bir süre kala (86. dakika) FCB forveti muazzam bir irade gösterisiyle skoru değiştirdi. Azimle şut pozisyonuna girdi ve topu köşeye çakarak skoru 2-1’e getirdi. İngiltere’nin yıldızlarının kalbinden düşen rahatlama taşları, Atlanta’nın çok ötesinde bile hissedilebiliyordu.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İsimsiz bir kaynak, Thomas Tuchel’i hassas bir kadro kararının peşine düşmesini sağlıyor

    Real Madrid’in sağ bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in 2026 Dünya Kupası kadrosunda gönüllü olarak ve çok tartışılan bir şekilde dışarıda bıraktığı birçok üst düzey isimden biriydi. Reece James ve Jarell Quansah gibi Tuchel’in sağ bek pozisyonu için kadroya aldığı iki oyuncunun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanan son 16 turu maçında sakatlık nedeniyle forma giyememesi üzerine, kulüp takımında Tottenham Hotspur’da son zamanlarda çoğunlukla sol bek olarak görev yapan Djed Spence, ilk 11’de sahaya çıkmak zorunda kaldı.

    25 yaşındaki oyuncu, bu Dünya Kupası’ndaki İngiltere’nin ilk eleme maçında ikna edici bir performans sergilemekten çok uzak olduğu için, Tuchel şimdi Alexander-Arnold’u kadroya geri çağırabilir. Spence, maçın başlarında yenen golde çok kötü bir görüntü sergiledi: Chancel Mbemba’nın orta sahadan yaptığı pas sırasında, 6 numara Elliot Anderson’a Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden gelen orta saha oyuncusunu markaj altına alması için işaret vermek yerine, Noah Sadiki’nin kendisini içe doğru çekmesine izin verdi. Böylece Spence’in sağ kanadı tamamen boş kaldı. Bu sayede Brian Cipenga, topu kontrol etmek ve Jordan Pickford’u geçmek için bolca zamana sahip oldu.

    Spence ise 0-1'deki rolü bir yana, zaman zaman büyük sorunlar yaşadı. Son derece çevik olan Cipenga, Spurs'un savunma oyuncusunun hayatını defalarca zorlaştırdı ve Spence'i zaman zaman başını döndürdü. İngiliz oyuncunun piyasa değeri 30 milyon avro iken, Cipenga ise ancak yarım yıldan biraz fazla bir süredir bir milyon avrodan fazla değerinde (Kaynak: Transfermarkt).

    28 yaşındaki oyuncu, İspanya İkinci Ligi’nde CD Castellon’dan UD Almería’ya transfer oldu. Üç yıl öncesine kadar Cipenga, Portekiz Üçüncü Ligi’nde Vilavardense FC adlı bir kulüpte forma giyiyordu; bu Çarşamba günü Atlanta’da olduğu gibi dünya sahnesinden çok uzaktaydı.

    Kinshasa doğumlu 1,72 metre boyundaki oyuncu, milli takımda ilk kez Ekim ayında forma giymişti; grup aşamasının son maçında Özbekistan’a karşı (3-1) oynanan karşılaşmada Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıkmıştı. Oradaki performansıyla dikkat çeken Cipenga, İngiltere maçında da ilk 11’de yer aldı ve bir Premier Lig savunmacısının hayatını iyice zorlaştırdı.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti, sıkı ve tutkuyla savunma yaptı: Ancak İngiltere’nin yaşadığı sorunların ardında yatan asıl neden başka bir şeydi

    İngiliz yıldız kadrosunun açık ara favori olması nedeniyle, DR Kongo’nun öncelikle kompakt bir savunma oyunuyla kurtuluş araması bekleniyordu. Afrikalılar da tam olarak bunu yaptı; son derece disiplinli bir şekilde pozisyon değiştirdiler, maçın büyük bölümünde çok az boşluk bıraktılar ve son hatlarda ellerinden gelen her şeyle savunma yaptılar.

    Ancak İngiltere’ye bu kadar büyük zorluklar çıkarmalarının anahtarı, sadece bu değildi. Bunun yerine, bu zayıf takımın sergilediği oyun gücü en az bunun kadar önemliydi. Böylece DR Kongo, defalarca kendi yarı sahasından çıkmayı başardı, oyunu zaman zaman kendi kalesinden uzakta tuttu, İngiltere’yi meşgul etti ve kendileri de sürekli baskı altında kalmadı.

    Kağıt üzerinde çok daha güçlü bir rakibe karşı bunu başarabilmiş olması, DR Kongo’nun futbol kalitesini ortaya koyuyor. Teknik direktör Sebastien Desabre’nin takımı, güzel pas dizileriyle yüksek beklentileri olan İngiliz rakiplerini defalarca koşturdu; Sadiki (AFC Sunderland), Ngal’ayel Mukau (OSC Lille) ve Samuel Moutoussamy (Atromitos Atina) üçlüsünden oluşan orta saha, top kontrolü ve pas güvenliğiyle göz doldurdu.

    İki kanat oyuncusu Nathanael Mbuku (FC Augsburg) ve Cipenga bu süreçte iyi destek verdi; pozisyon oyunları çoğu zaman tam isabetliydi. Forvet hattındaki Yoane Wissa ise duvar görevi görerek beğeni topladı; devre arasına kısa bir süre kala direğe çarpan şutuyla 2-0'ı bile kaçırdı. Kim bilir, belki o gol olsaydı İngiltere bir kez daha maça geri dönebilir miydi?

    Jude Bellingham ve arkadaşları, rakibin top hakimiyetindeki güçlü performansından zaman zaman şaşırmış görünüyordu ve maçın büyük bir bölümünde kendileri tehlikeli pozisyonlar yaratmakta zorlandı. Özellikle, ilk yarının ortasındaki ilk su molasından sonra, tökezleyen ancak sonuçta yenilmeyen Dünya Kupası favorilerinden birinin hücum oyununda iki belirgin model ortaya çıktı.

    Birincisi, rakibin sıkı savunma bloğunu aşmak zorunda kalmamak için orta sahadan yapılan ortalardı; bu ortalar Harry Kane’e ya da orta sahadan ilerleyen Jude Bellingham’a ulaşıyordu. İkincisi ise Noni Madueke’nin top sürüşleriydi. Tuchel’in takımı, olağanüstü hızlanma ve dar alanda top kontrolü yeteneklerine sahip Arsenal yıldızını sağ kanatta rakibi Arthur Masuaku ile bire bir pozisyona sokmayı başardığında, Masuaku genellikle bu durumla baş edemedi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ceza sahasında tehlikeli anlar yaşandı.

    Ancak Madueke, bir saat sonra Marcus Rashford gibi Tuchel tarafından oyundan alındı ve Bukayo Saka ile Anthony Gordon, kanatlara taze kan olarak oyuna girdi. Ancak bu hamle, Tuchel’in ikinci yarıda su molasının ardından bir değişiklik daha yapıp, bununla birlikte nihayetinde maçın kaderini belirleyen bir taktik hamlese imza atmasıyla gerçek anlamda meyvesini verdi: İngiltere’nin Alman teknik direktörü, 71. dakikada zayıf performans gösteren sağ bek Spence’in yerine ofansif orta saha oyuncusu Eberechi Eze’yi oyuna soktu.

    Bunun üzerine Declan Rice, 6 numara pozisyonundan dörtlü savunmanın sağ bek pozisyonuna kaydı; alışık olmadığı bu role rağmen Arsenal yıldızı, bu pozisyonda Spence’ten çok daha iyi bir performans sergiledi. Buna ek olarak, oyuna sonradan giren Eze’nin orta sahanın merkezinde Rice’tan daha ileriye çıkarak oynaması sayesinde İngiltere, maçın son dakikalarında ceza sahası yakınında daha fazla baskı kurabildi. Böylece baskı giderek şiddetlendi; Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise son 20 dakikada neredeyse hiç rahat nefes alamadı.

    Afrikalılar, bu nedenle de galibiyetin anahtarını kendi ellerinden kaçırdılar.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İngiltere - Kongo Demokratik Cumhuriyeti 2:1 (0:1) - Maç istatistikleri


    Maç

    İngiltere - Kongo Demokratik Cumhuriyeti

    Sonuç

    2:1 (0:1)

    Goller

    0:1 Cipenga (7.), 1:1, 2:1 Kane (75., 86.)

    Turnuva

    2026 Dünya Kupası, Son 16 Turu

    Maç yeri

    Atlanta (ABD)