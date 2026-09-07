33 yaşındaki Kane, kariyerinin birçok oyuncunun düşüşünü düşünmeye başladığı bir dönemine giriyor, ancak o bunun yerine Luka Modric, Messi ve Ronaldo gibi isimleri uzun bir kariyer için örnek alıyor. İngiltere kaptanı, en üst seviyede önünde hâlâ uzun yıllar olduğuna inanıyor ve Bayern Münih ile ülkesi adına en büyük kupaları kazanma ihtimaliyle motive oluyor.

Kane, "Bildiğimiz gibi olmayacak ama Messi, Ronaldo, Luka Modric ve bu oyuncuların 30'lu yaşlarının sonlarına kadar oynadığını gördüğümde ya da Ronaldo'nun şu anda 40'larında, Luka'nın da 40'larında olduğunu gördüğümde, bunu yapabilecek olmak bana motivasyon veriyor" dedi.

"Yine de bunun büyük kısmı zihniyetle de ilgili; neler başardığınız ve ne için çabaladığınızla. Kazanmayı denemek istediğiniz başka kupalar var mı? Ulaşmayı denemek istediğiniz başka hedefler var mı?"