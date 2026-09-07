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Harry Kane, Bayern Münih yıldızının Ballon d'Or'u ve Lionel Messi'nin uzun ömürlülüğünü hedeflerken Cristiano Ronaldo'nun gol rekorunu geride bırakmasına "şaşırdı"
Altın Top ve İngiltere tarihinin peşinde
Kane, şu anda bahis şirketlerine göre ekimde verilecek prestijli Ballon d'Or'u kazanmanın bir numaralı favorisi. Bunu başarması halinde, 2001'de Michael Owen'dan bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz olacak. 33 yaşındaki oyuncunun adaylığı, geçen sezon kulüp ve milli takım formasıyla attığı olağanüstü 73 gole dayanıyor. Bu rakam, Cristiano Ronaldo'nun 2011-12 sezonunda kırdığı kariyerinin en iyi tek sezonluk 69 gol rekorunu geride bıraktı. Tüm zamanların tek sezonda en çok gol atılan performansları sıralamasında, İngiltere kaptanının önünde yalnızca Lionel Messi'nin aynı efsanevi sezondaki tarihi 82 gollük performansı bulunuyor.
Tarihi başarılarını TNT Sports'a verdiği kapsamlı röportajda değerlendiren Kane, oylama sonuçlarını beklerken bile ortaya koyduğu performanstan büyük gurur duyduğunu söyledi. Kane, "Ortaya koyduğum sezondan dolayı son derece gururluyum, kesinlikle" dedi. "Çok da uzun zaman önce profesyonel bir futbolcu olmak isteyen taraftar bendim ve şimdi buradayım, ödüller kazanıyorum. Ballon d'Or da aynı şekilde. Elbette artık bu benim elimde değil, oy verenlere ve buna karar veren insanlara bağlı."
- Getty
Bir neslin büyüklerini geride bırakmak
Kane, Messi ve Ronaldo'nun hakimiyet kurduğu dönemde büyümenin, kendi son dönemdeki istatistiklerini neredeyse gerçeküstü hissettirdiğini kabul etti. Bayern'in golcüsü, efsanevi ikilinin ortaya koyduğu rakamları bir zamanlar ulaşılmaz ölçütler olarak gördüğünü belirtti.
"Messi ve Ronaldo'yu izleyerek büyüdüm, onların sürekli hakimiyet kurduğu dönemde," diye açıkladı Kane. "Açıkçası 82 golle benden daha fazla atan tek kişi Messi, ama diğer bazı sezonlarına baktığınızda da, Ronaldo'nun en yükseği sanırım 69'du. Bunlar bana hep saçma gelen rakamlardı, ki öyleler. Onlar bizim neslimizin en büyük iki oyuncusu ve belki de tüm zamanların en iyileri. O yüzden 73 gol, benim için bile, gerçekten oldukça şaşırtıcı."
Messi ve Ronaldo'nun ilhamıyla uzun ömürlilik
33 yaşındaki Kane, kariyerinin birçok oyuncunun düşüşünü düşünmeye başladığı bir dönemine giriyor, ancak o bunun yerine Luka Modric, Messi ve Ronaldo gibi isimleri uzun bir kariyer için örnek alıyor. İngiltere kaptanı, en üst seviyede önünde hâlâ uzun yıllar olduğuna inanıyor ve Bayern Münih ile ülkesi adına en büyük kupaları kazanma ihtimaliyle motive oluyor.
Kane, "Bildiğimiz gibi olmayacak ama Messi, Ronaldo, Luka Modric ve bu oyuncuların 30'lu yaşlarının sonlarına kadar oynadığını gördüğümde ya da Ronaldo'nun şu anda 40'larında, Luka'nın da 40'larında olduğunu gördüğümde, bunu yapabilecek olmak bana motivasyon veriyor" dedi.
"Yine de bunun büyük kısmı zihniyetle de ilgili; neler başardığınız ve ne için çabaladığınızla. Kazanmayı denemek istediğiniz başka kupalar var mı? Ulaşmayı denemek istediğiniz başka hedefler var mı?"
- Getty Images Sport
Bayern'de yeni meydan okumalara doğru
Geçen sezon kişisel anlamda bir zafer olsa da Kane, kendini nasıl daha da ileri taşıyabileceğine şimdiden odaklanmış durumda. Bayern, Bundesliga sezonuna Stuttgart karşısında aldığı 5-1'lik galibiyet ve Schalke ile oynadığı 0-0'lık beraberlikle başladı; forvet oyuncusu yeni sezondaki gol perdesini henüz açamamış olsa da daha fazla başarıya aç.
Kane, gelecekteki hedeflerine dair bakış açısını ve sürekli gelişme arzusunu şu sözlerle anlattı: “Bu biraz tuhaf çünkü ben şimdiden bu sezona ve gelecek sezona odaklanmış durumdayım. Daha iyi olabilir miyim? Kendimi geliştirebilir miyim? Ama yaptıklarımın da değerini bilmek istiyorum.”
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