Harry Kane, Bayern Münih maçında forma giyemeyecek; Vincent Kompany, Şampiyonlar Ligi'ndeki sakatlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Kane'i maç kadrosuna almama kararı büyük ölçüde stratejik bir karardır. Bayern, şu anda Bundesliga tablosunun zirvesinde 9 puanlık bir farkla rahat bir konumda bulunuyor ve bu durum Kompany'ye takımın yıldızını dinlendirebilme imkânı tanıyor. Bu sezon ligde şimdiden 31 gol atan Kane'in sağlık ekibi, Avrupa sahnesine hazır olması için iyileşmesine öncelik veriyor.

Kane'in yokluğunda takımın stratejisi sorulduğunda Kompany şöyle dedi: "Her şey biraz bugünkü antrenmanda ne olacağına, kimin bu maç için yüzde 100 hazır olduğunu göstereceğine bağlı. Bizim takımda bu rolün yorumlanması, 10 numara rolünü üstlenen iki oyuncu, çok ama çok esnek. İki forvetle oynayabiliriz, sorun değil. İki 10 numara oynatabiliriz. 10/9 profiline sahip birini oynatabiliriz. Bu güzel bir şey, çünkü ceza sahası çevresinde yeterince forvetimiz var. Bunu yapıp yapmayacağımızı göreceğiz - bu, son antrenmandan alacağımız bilgilere bağlı. Bize yardımcı olacak mantıklı kararlar almaya çalışacağız."