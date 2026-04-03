Harry Kane, Bayern Münih maçında forma giyemeyecek; Vincent Kompany, Şampiyonlar Ligi'ndeki sakatlık durumuyla ilgili bilgi verdi
Kane, Bundesliga deplasmanında forma giyemeyecek
Bayern, Cumartesi günü Freiburg deplasmanında yıldız forvetinden yoksun olacak. Kompany, 32 yaşındaki oyuncunun İngiltere milli takımında forma giyemediği zorlu bir milli maç arası döneminin ardından bu haberi doğruladı. Milli takım kadrosuyla seyahate çıkan golcü forvet, Uruguay ve Japonya ile oynanan hazırlık maçlarında kenarda kaldı. Sakatlık, Three Lions ile yapılan bir antrenman sırasında meydana geldi ve Kane bu hafta Bavyera'da bireysel antrenmanlara dönmeye çalışsa da, henüz ana gruba katılmadı. Perşembe gününü, çim sahada yüksek tempolu antrenmanlara katılmak yerine spor salonunda bisiklet ergometresinde çalışarak geçirdi.
Kompany, Madrid'e dönüş konusunda olumlu
Cuma sabahı basın mensuplarına konuşan Kompany, hayal kırıklığını dile getirirken, Santiago Bernabeu'ya yapılacak deplasman maçı konusunda bir umut ışığı yaktı.
Kompany basın toplantısında, "Harry Pazar gününe kadar iyi antrenman yapıyordu, ancak milli takımda iken ayak bileğinde bir rahatsızlık hissetti" dedi. "Bu durum yarınki maça yansıyacak; o oynayamayacak. Yine de Salı günü için iyimserim. Durum pek iyi değil, onun Freiburg maçında oynamasını isterdim, ancak bugünkü durum itibariyle bu mümkün olmayacak."
Ancak, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde Belçikalı teknik direktör şunları ekledi: "Salı günü Madrid'de oynanacak maç konusunda oldukça iyimserim."
Rekortmeni dinlendirmek
Kane'i maç kadrosuna almama kararı büyük ölçüde stratejik bir karardır. Bayern, şu anda Bundesliga tablosunun zirvesinde 9 puanlık bir farkla rahat bir konumda bulunuyor ve bu durum Kompany'ye takımın yıldızını dinlendirebilme imkânı tanıyor. Bu sezon ligde şimdiden 31 gol atan Kane'in sağlık ekibi, Avrupa sahnesine hazır olması için iyileşmesine öncelik veriyor.
Kane'in yokluğunda takımın stratejisi sorulduğunda Kompany şöyle dedi: "Her şey biraz bugünkü antrenmanda ne olacağına, kimin bu maç için yüzde 100 hazır olduğunu göstereceğine bağlı. Bizim takımda bu rolün yorumlanması, 10 numara rolünü üstlenen iki oyuncu, çok ama çok esnek. İki forvetle oynayabiliriz, sorun değil. İki 10 numara oynatabiliriz. 10/9 profiline sahip birini oynatabiliriz. Bu güzel bir şey, çünkü ceza sahası çevresinde yeterince forvetimiz var. Bunu yapıp yapmayacağımızı göreceğiz - bu, son antrenmandan alacağımız bilgilere bağlı. Bize yardımcı olacak mantıklı kararlar almaya çalışacağız."
Şimdi ne olacak?
Bayern, son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik elde ederek ligdeki üstün formunu sürdürmek amacıyla Freiburg maçına çıkıyor. Kane’in yokluğuna rağmen, takım Şampiyonlar Ligi’ne tüm dikkatini vermeden önce üç puanı almaya en büyük favori olmaya devam ediyor. Tıbbi ekip, önümüzdeki 48 saat boyunca forveti takip etmeye devam edecek. Eğer sağlık testlerini geçerse, Bayern'in 2020'den bu yana ilk Avrupa şampiyonluğunu kovalayacağı Salı gecesi Bernabeu'da hücumun başını çekmesi bekleniyor.