Harry Kane, Bayern Münih'in Mainz karşısında 3-0 geriden gelerek nasıl bir "mucize" gerçekleştirdiğini anlatıyor; İngiliz forvet, tarihe geçen bu sezonda 53. golünü attı

Dramatik galibiyetin ardından konuşan Kane, takımın yeniden canlanmasını sağlayan yaklaşım değişikliğine dikkat çekti. Kane, "Devre arasında daha fazla enerji ve yoğunluk katmamız gerektiğini söyledik" dedi. "Ve bence bunu ikinci yarının ilk dakikasından itibaren gördünüz. Elbette kaliteyi de göstermeniz gerekiyor ve bence attığımız gollerle bunu başardık. Herkese tebrikler – devre arasında 3-0 geriden gelip maçı çevirmek, sahip olduğumuz zihniyeti gösteriyor."

İngiltere kaptanı, Kompany'nin kötü geçen ilk yarıyı düzeltmek amacıyla Michael Olise ile birlikte devre arasında oyuna girdi. İlk yarıdaki zorlukları değerlendiren Kane, "İlk yarı zordu. Her maça yaklaşımımız açısından normal standartlarımızın altında kaldık. Kontratakları yeterince iyi kontrol edemedik, savunma kadromuz yeterince iyi değildi. Topla biraz dikkatsizdik" diye ekledi.