Harry Kane, Bayern Münih'in Mainz karşısında 3-0 geriden gelerek nasıl bir "mucize" gerçekleştirdiğini anlatıyor; İngiliz forvet, tarihe geçen bu sezonda 53. golünü attı
Şampiyonlar için tarihi bir öğleden sonra
İngiltere kaptanı yedek kulübesinden oyuna girerek galibiyet golünü attı ve Bavyera devi Ren bölgesinde tarih yazarken, kendisi de bu muhteşem bireysel sezonunda 53. golünü kaydetti. Bu geri dönüş, Bundesliga tarihinde bir takımın ilk yarıda 3-0 gerideyken maçı kazandığı üçüncü örnek oldu ve 1980'den bu yana ilk kez yaşandı. Ayrıca bu, Bayern'in 1988'den bu yana üç veya daha fazla gol gerideyken kazandığı ilk zaferdi ve Vincent Kompany'nin takımının nadir görülen bir direnç seviyesine sahip olduğunu kanıtladı.
Kane taktiksel değişikliği açıklıyor
Dramatik galibiyetin ardından konuşan Kane, takımın yeniden canlanmasını sağlayan yaklaşım değişikliğine dikkat çekti. Kane, "Devre arasında daha fazla enerji ve yoğunluk katmamız gerektiğini söyledik" dedi. "Ve bence bunu ikinci yarının ilk dakikasından itibaren gördünüz. Elbette kaliteyi de göstermeniz gerekiyor ve bence attığımız gollerle bunu başardık. Herkese tebrikler – devre arasında 3-0 geriden gelip maçı çevirmek, sahip olduğumuz zihniyeti gösteriyor."
İngiltere kaptanı, Kompany'nin kötü geçen ilk yarıyı düzeltmek amacıyla Michael Olise ile birlikte devre arasında oyuna girdi. İlk yarıdaki zorlukları değerlendiren Kane, "İlk yarı zordu. Her maça yaklaşımımız açısından normal standartlarımızın altında kaldık. Kontratakları yeterince iyi kontrol edemedik, savunma kadromuz yeterince iyi değildi. Topla biraz dikkatsizdik" diye ekledi.
Kompany, mucizevi geri dönüşü övüyor
Önemli oyuncuların oyuna girmesi, maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Nicolas Jackson 53. dakikada geri dönüşü başlattı; ardından Olise’nin muhteşem bir golü ve Jamal Musiala’nın beraberlik golü geldi. Kane ise 83. dakikada galibiyet golünü ağlara gönderdi. Bu kaos ortamını değerlendiren Kompany, “İlk yarı bitmeden skor 4 ya da 5 olabilirdi gibi geldi. Sonrasında ise iş kaliteye ve zihniyete kalıyor. Takımın ikinci yarıda bu zorluğun üstesinden gelme şekli... Sanki küme düşmekten kurtulmuşuz gibi kutladık. Bu tür bir zihniyeti seviyorum."
Salı günü Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finali yaklaşırken, teknik direktör bu sonucun mükemmel bir psikolojik destek sağladığına inanıyor. Kompany, "Sezon sonunda bir mucizeye ihtiyacınız olduğunda, sıfırdan başlayamazsınız" dedi. "O hissi ve inancı kazanmanız gerekir ve bugün bu her zaman oradaydı. Benim için temel budur."
Rekor kırma yarışı devam ediyor
Kane'in gol sayısı, Robert Lewandowski'nin 2019-20 sezonunda Bayern formasıyla üçlü kupayı kazandıkları dönemde attığı 55 golün ardından, Avrupa'nın en üst düzey beş liginde bir oyuncunun kaydettiği en yüksek gol sayısını temsil ediyor. Kane'in durmak bilmeyen formu, Bayern'in ligdeki başarısının bel kemiği oldu; ayrıca, takım Paris'teki kıtasal final maçına hazırlanırken, yedek kulübesinden oyuna etki etme kabiliyeti, onun takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.