Elversberg'e attığı gol, sadece yurt içindeki bir dönüm noktasını getirmedi; aynı zamanda FC Bayern formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı sadece 153 maçta kaydettiği 150. golü oldu. Efsanevi İngiltere golcüsü, gelişinden bu yana Bavyera ekibinin hücum hattını tamamen dönüştürdü.

Maç başına neredeyse bir gol ortalaması yakalayan Kane, beklentileri boşa çıkarmaya ve kulübün modern tarihini yeniden yazmaya devam ediyor. Bayern, tılsımlı yıldızına büyük ölçüde bel bağladı ve altta yatan istatistikleri, rakip savunmacıları sürekli çözüm aramaya iten çok yönlü ve baskın bir hücum performansını yansıtıyor.



