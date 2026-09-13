Getty Images Sport
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Harry Kane, Bayern Münih'in Elversberg karşısında aldığı dar farkla galibiyette Bundesliga'daki 100. gol barajına ulaştı
Rekor sürede rekorlar kırıyor
Kane, yalnızca 97 maçta Almanya'nın en üst liginde ulaştığı dikkat çekici 100 gol barajına çıkarken bir kez daha ustalık eseri bir performans sergiledi. Forvet oyuncusu, maçın 26. dakikasında açılış golünde önce Lennart Karl'a asist yaparak elit oyun kurma becerilerini gösterdi, ardından ev sahibi ekip adına Maurice Krattenmacher eşitliği sağladı.
Bayern Münih'in kendisine en çok ihtiyaç duyduğu anda sahneye çıkan Kane, 72. dakikada galibiyeti getiren golü kaydetti. Sofascore maç istatistiklerine göre bu tarihi gol, onun Bundesliga'daki 100. golünü resmileştirirken deplasmandaki olağanüstü bireysel performansını da taçlandırdı.
- Getty Images Sport
İngiltere forveti için efsanevi bir kilometre taşı
Elversberg'e attığı gol, sadece yurt içindeki bir dönüm noktasını getirmedi; aynı zamanda FC Bayern formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı sadece 153 maçta kaydettiği 150. golü oldu. Efsanevi İngiltere golcüsü, gelişinden bu yana Bavyera ekibinin hücum hattını tamamen dönüştürdü.
Maç başına neredeyse bir gol ortalaması yakalayan Kane, beklentileri boşa çıkarmaya ve kulübün modern tarihini yeniden yazmaya devam ediyor. Bayern, tılsımlı yıldızına büyük ölçüde bel bağladı ve altta yatan istatistikleri, rakip savunmacıları sürekli çözüm aramaya iten çok yönlü ve baskın bir hücum performansını yansıtıyor.
Takvim yılı boyunca durdurulamaz form
Onun olağanüstü istikrarı, 2026 takvim yılı boyunca ortaya koyduğu dudak uçuklatan performansla kusursuz şekilde gözler önüne seriliyor. Kane şimdiden 77 gol atıp dokuz asist yaptı ve böylece son dokuz aydaki toplam gol katkısını inanılmaz bir 86'ya çıkardı.
Bu durdurulamaz form, mevcut sezona da sorunsuz şekilde taşındı. Bu sezon çıktığı sadece dört maçta üretken golcü dört gol ve iki asist kaydetti. Bu denli çarpıcı istatistikler, Alman devinin neden şu anda Avrupa futbolunun en ölümcül hücum güçlerinden birine sahip olduğunu ortaya koyuyor.
- Getty Images Sport
Bir sonraki sınamaya doğru
Bu zorlu deplasman galibiyetinin ardından Bayern, odağını hızla bir sonraki yurt içi sınavına çevirecek. Bayern Münih, önümüzdeki uluslararası ara öncesinde gelecek cuma Union Berlin ile karşı karşıya gelecek. Kane, kulüp araya güçlü erken dönem ivmesini koruyarak girmeyi hedeflerken, o maçta 150 gollük inanılmaz dönüm noktasının üzerine şüphesiz koymaya çalışacak.
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