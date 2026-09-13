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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Harry Kane, Bayern Münih'in Elversberg karşısında aldığı dar farkla galibiyette Bundesliga'daki 100. gol barajına ulaştı

H. Kane
Bayern Münih
Elversberg - Bayern Münih
Elversberg
Bundesliga

Harry Kane, Bundesliga'daki 100. golünü ve Bayern Münih formasıyla toplam 150. golünü atarak adını tarihe yazdırdı. Golcü İngiliz forvet, pazar günü Elversberg deplasmanında alınan zorlu 2-1'lik galibiyette ikinci yarıda ağları havalandırarak Bayern Münih'in ligin ilk haftalarındaki puan durumunda dördüncü sıraya yükselmesini sağladı.

  • Rekor sürede rekorlar kırıyor

    Kane, yalnızca 97 maçta Almanya'nın en üst liginde ulaştığı dikkat çekici 100 gol barajına çıkarken bir kez daha ustalık eseri bir performans sergiledi. Forvet oyuncusu, maçın 26. dakikasında açılış golünde önce Lennart Karl'a asist yaparak elit oyun kurma becerilerini gösterdi, ardından ev sahibi ekip adına Maurice Krattenmacher eşitliği sağladı.

    Bayern Münih'in kendisine en çok ihtiyaç duyduğu anda sahneye çıkan Kane, 72. dakikada galibiyeti getiren golü kaydetti. Sofascore maç istatistiklerine göre bu tarihi gol, onun Bundesliga'daki 100. golünü resmileştirirken deplasmandaki olağanüstü bireysel performansını da taçlandırdı.

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  • SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    İngiltere forveti için efsanevi bir kilometre taşı

    Elversberg'e attığı gol, sadece yurt içindeki bir dönüm noktasını getirmedi; aynı zamanda FC Bayern formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı sadece 153 maçta kaydettiği 150. golü oldu. Efsanevi İngiltere golcüsü, gelişinden bu yana Bavyera ekibinin hücum hattını tamamen dönüştürdü.

    Maç başına neredeyse bir gol ortalaması yakalayan Kane, beklentileri boşa çıkarmaya ve kulübün modern tarihini yeniden yazmaya devam ediyor. Bayern, tılsımlı yıldızına büyük ölçüde bel bağladı ve altta yatan istatistikleri, rakip savunmacıları sürekli çözüm aramaya iten çok yönlü ve baskın bir hücum performansını yansıtıyor.


  • Takvim yılı boyunca durdurulamaz form

    Onun olağanüstü istikrarı, 2026 takvim yılı boyunca ortaya koyduğu dudak uçuklatan performansla kusursuz şekilde gözler önüne seriliyor. Kane şimdiden 77 gol atıp dokuz asist yaptı ve böylece son dokuz aydaki toplam gol katkısını inanılmaz bir 86'ya çıkardı.

    Bu durdurulamaz form, mevcut sezona da sorunsuz şekilde taşındı. Bu sezon çıktığı sadece dört maçta üretken golcü dört gol ve iki asist kaydetti. Bu denli çarpıcı istatistikler, Alman devinin neden şu anda Avrupa futbolunun en ölümcül hücum güçlerinden birine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

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  • SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Bir sonraki sınamaya doğru

    Bu zorlu deplasman galibiyetinin ardından Bayern, odağını hızla bir sonraki yurt içi sınavına çevirecek. Bayern Münih, önümüzdeki uluslararası ara öncesinde gelecek cuma Union Berlin ile karşı karşıya gelecek. Kane, kulüp araya güçlü erken dönem ivmesini koruyarak girmeyi hedeflerken, o maçta 150 gollük inanılmaz dönüm noktasının üzerine şüphesiz koymaya çalışacak.

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