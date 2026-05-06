Harry Kane, Bayern Münih’e karşı yarı finalde yaşadığı hayal kırıklığına rağmen, Cristiano Ronaldo’nun da yer aldığı seçkin Şampiyonlar Ligi golcüleri kulübüne katıldı

Kane, en büyük hedefi Avrupa’nın en prestijli kupalarını kazanmak olmak üzere, çocukluk kulübü Tottenham Hotspur’dan Bayern Münih’e transfer olmuştu. Bavyeralılar, önceki iki sezonda çeyrek finalde elendikten sonra bu sezon nihayet yarı finale yükselmiş olsa da, bu golcü forvet için en büyük ödül hâlâ hayal kırıklığı yaratacak şekilde ulaşılamaz durumda. Kane, Tottenham'da oynadığı dönemde sadece bir kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmış ve takımı Liverpool'a karşı acı bir yenilgiye uğramıştı. 49 maçta 56 gol atarak muhteşem bir bireysel sezon geçirmesine rağmen, şimdi hedefine ulaşmak için yaklaşık dokuz ay beklemek zorunda.