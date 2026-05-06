Getty/GOAL
Çeviri:
Harry Kane, Bayern Münih’e karşı yarı finalde yaşadığı hayal kırıklığına rağmen, Cristiano Ronaldo’nun da yer aldığı seçkin Şampiyonlar Ligi golcüleri kulübüne katıldı
Kane için tarihi rekor
Kane, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında üst üste altı maçta gol atan tarihteki ikinci oyuncu oldu ve Ronaldo’nun 2012 ile 2013 yılları arasında gerçekleştirdiği bu etkileyici başarıya ulaştı. İngiliz forvet, Allianz Arena'da son şampiyon Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 94. dakikasında dramatik bir gol attı. Son dakikalardaki kahramanlığı ve ilk maçta 5-4 yenildikleri karşılaşmada attığı penaltıya rağmen, Bayern kalp kırıcı bir şekilde elendi. Alman devi, toplamda 6-5'lik skorla elenirken, Fransız rakibi finale yükseldi.
- Getty Images Sport
Avrupa hayali askıya alındı
Kane, en büyük hedefi Avrupa’nın en prestijli kupalarını kazanmak olmak üzere, çocukluk kulübü Tottenham Hotspur’dan Bayern Münih’e transfer olmuştu. Bavyeralılar, önceki iki sezonda çeyrek finalde elendikten sonra bu sezon nihayet yarı finale yükselmiş olsa da, bu golcü forvet için en büyük ödül hâlâ hayal kırıklığı yaratacak şekilde ulaşılamaz durumda. Kane, Tottenham'da oynadığı dönemde sadece bir kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmış ve takımı Liverpool'a karşı acı bir yenilgiye uğramıştı. 49 maçta 56 gol atarak muhteşem bir bireysel sezon geçirmesine rağmen, şimdi hedefine ulaşmak için yaklaşık dokuz ay beklemek zorunda.
Son şampiyonlar Budapeşte'ye yükseldi
Bavyeralılar kaçırdıkları fırsatların üzüntüsünü yaşarken, PSG şampiyonluk unvanını korumak için zorlu bir mücadelenin ardından tur atlamanın sevincini yaşıyor. Konuk takım, maçın henüz üçüncü dakikasında Ousmane Dembélé'nin golüyle erken öne geçti ve Bayern'i maçı kovalamaya zorladı. Topa sahip olma oranını yüzde 66 ile domine etmesine ve toplam 18 şut çekmesine rağmen, ev sahibi takım bu geriye düşüşü telafi edemedi. Son şampiyon, şimdi büyük heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi finali için Budapeşte'ye gidecek ve burada Arsenal ile karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi, Atletico Madrid'i geçerek bu önemli etkinliğe katılma hakkı kazandı.
- Getty Images Sport
Yurtiçi finaller bekliyor
Bayern Münih, sezonu iyi bir şekilde tamamlamak için bir an önce yeniden konsantre olmalı. Bundesliga şampiyonluğunu resmen garantileyen kulübün ligde iki maçı kaldı. Ayrıca, 23 Mayıs’ta DFB-Pokal finalinde Stuttgart ile karşılaşacaklar; bu da Kane’e ulusal bir zafer kazanma fırsatı sunuyor.