Çeviri:
Harry Kane, Barcelona'ya mı gidiyor?! Başkan adayı, yaklaşan seçimleri kazanması halinde Bayern Münih'in yıldız oyuncusunu transfer etme planını açıkladı ve İngiltere kaptanının ekibiyle temasa geçildiğini iddia etti
Barcelona adayı Kane için teklif planlıyor
ESPN'ye göre Vilajoana, önümüzdeki ay yapılacak başkanlık seçimlerini kazanması halinde Bayern'den Kane'i transfer etmek için iddialı planını açıkladı. Dört onaylanmış adaydan biri olan Vilajoana, Kane'i Katalonya'ya getirmek için çarpıcı bir kampanya yürütüyor.
Vilajoana, "Bize eksik olan şey bir forvet. Oyunu birleştirebilen, ama aynı zamanda ceza sahasında da öldürücü olan bir santrfor. Bence iyi bir stoper de gerekiyor. Elimizdekilerin iyi olmadığını söylemiyorum, ama gençlik ve tecrübesizliği dengeleyebilecek bir stoper.
Bu iki transferle, kadromuzda yükselen oyuncularla ve halihazırda takımda bulunanlarla, çok fazla değişiklik yapmamıza gerek kalmayacağını düşünüyorum."
Merkez forvet pozisyonu için belirli bir hedef belirlemesi istendiğinde, şunları ekledi: "Bir tane var. Aslında, onunla zaten temasa geçtik ve sözleşme durumuna bağlı olarak, bize çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum: Harry Kane.
"Kane, oyun stilimize mükemmel uyum sağlayacak bir merkez forvet. Takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için geriye düşebilen bir forvet. Aynı zamanda saf bir 9 numara, bir katil, bir bitirici olarak da oynayabilir.
"Hareket kabiliyeti yüksek bir oyuncu. Takımlar geriye çekildiğinde de iyi performans gösteriyor. Barcelona'nın oyununa büyük değer katacaktır."
Kane'in sözleşme maddesi
Rapora göre, Kane'in mevcut Bayern sözleşmesinde yaklaşık 60 milyon avro (52 milyon sterlin/70 milyon dolar) tutarında bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Sözleşmesi 2027'de sona erecek, ancak uzatma konusunda görüşmelerin sürdüğü söyleniyor.
Bayern efsanesi Lothar Matthaus, Kane'in kalacağı konusunda ısrarcı: "Bayern'den ayrılacağını sanmıyorum. Para onun için en önemli şey değil; önemli olan antrenörler, takım arkadaşları ve ailesiyle rahat hissetmesi.
Çocuklarıyla birlikte buraya iyi uyum sağladı. Ailesini de buraya getirmesi büyük bir adım. Onun için önemli olanın para olmadığını hissediyorum. Suudi Arabistan'da muhtemelen üç veya dört kat daha fazla kazanırdı. Harry Kane'in FC Bayern ile sözleşmesini uzatacağına eminim."
Ancak Vilajoana, onun transfer için ikna edilebileceğine inanıyor ve ekliyor: "Barcelona'yı sevdiğini de biliyorum. Aslında, Barcelona'yı sevmeyen çok az oyuncu var. Yani bu, tabii ki konuşulması gereken bir konu."
Rashford'un yerini alacak mı?
Kane'in transferinin, şu anda kulübe kiralık olarak forma giyen Marcus Rashford'a bir domino etkisi yaratıp yaratmayacağı belirsiz. Barça, yaz aylarında onu kalıcı olarak transfer etme opsiyonuna sahip.
Vilajoana, Rashford'un sözleşmesindeki maddeyi ödeme olasılığı hakkında şunları söyledi: "Her zaman söylediğim gibi, önce kendi kulübünüzdeki oyuncuları değerlendirmelisiniz, ardından sahip olduğunuz oyuncuların özelliklerine göre dışarıdan oyuncu aramalısınız."
"Örneğin, şu anda Mallorca'da oynayan Jan Virgili'yi örnek vermek istiyorum. O harika bir kanat oyuncusu. Rashford'un sözleşme maddesini ödemek yerine, örneğin [onu yeniden transfer etmek için sözleşme maddesini kullanmak] gibi bir seçeneği değerlendirebilirim.
"Bununla birlikte, kararı veren sadece başkan değildir. Başkan gelir, konuyu masaya yatırır, alternatifler değerlendirilir, tartışılır ve karar verilir.
"Benim için açık olan şey, [Rashford'u transfer etmek] spor açısından en iyi karar olarak değerlendirilirse, bunun gerçekleşmesi için gerekli para sağlanacağıdır."
Sırada ne var?
Barcelona şu anda La Liga'yı kazanmaya çalışıyor ancak bu yarışta Real Madrid'in gerisine düştü. Hafta ortasında Girona'ya 2-1 yenilerek zirvede Los Blancos'un iki puan gerisinde kaldı.
