Harry Kane, Barcelona'ya mı gidiyor?! Başkan adayı, yaklaşan seçimleri kazanması halinde Bayern Münih'in yıldız oyuncusunu transfer etme planını açıkladı ve İngiltere kaptanının ekibiyle temasa geçildiğini iddia etti

ESPN'ye göre Vilajoana, önümüzdeki ay yapılacak başkanlık seçimlerini kazanması halinde Bayern'den Kane'i transfer etmek için iddialı planını açıkladı. Dört onaylanmış adaydan biri olan Vilajoana, Kane'i Katalonya'ya getirmek için çarpıcı bir kampanya yürütüyor.

Vilajoana, "Bize eksik olan şey bir forvet. Oyunu birleştirebilen, ama aynı zamanda ceza sahasında da öldürücü olan bir santrfor. Bence iyi bir stoper de gerekiyor. Elimizdekilerin iyi olmadığını söylemiyorum, ama gençlik ve tecrübesizliği dengeleyebilecek bir stoper.

Bu iki transferle, kadromuzda yükselen oyuncularla ve halihazırda takımda bulunanlarla, çok fazla değişiklik yapmamıza gerek kalmayacağını düşünüyorum."

Merkez forvet pozisyonu için belirli bir hedef belirlemesi istendiğinde, şunları ekledi: "Bir tane var. Aslında, onunla zaten temasa geçtik ve sözleşme durumuna bağlı olarak, bize çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum: Harry Kane.

"Kane, oyun stilimize mükemmel uyum sağlayacak bir merkez forvet. Takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için geriye düşebilen bir forvet. Aynı zamanda saf bir 9 numara, bir katil, bir bitirici olarak da oynayabilir.

"Hareket kabiliyeti yüksek bir oyuncu. Takımlar geriye çekildiğinde de iyi performans gösteriyor. Barcelona'nın oyununa büyük değer katacaktır."