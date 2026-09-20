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Harry Kane, Barcelona'nın harika çocuğu Lamine Yamal'ın Ballon d'Or göndermesine yanıt verdi; Bayern Münih yıldızı sessizliğini bozdu
Kane, Yamal'a yönelik eleştirileri umursamıyor
19 yaşındaki İspanya milli oyuncusu kısa süre önce Ballon d'Or'un, ödülün "80 gol atmış bir oyuncuya" verilmesi yerine, dünyadaki genel anlamda en iyi futbolcuyu takdir etmesi gerektiğini söyledi. Bu sözler, şu anda ödülü kazanmanın favorisi olan Bayern Münih'in yıldızına yönelik doğrudan bir gönderme olarak geniş çapta yorumlandı.
Kane, 2025-26 sezonunda hem kulübü hem de ülkesi adına tüm kulvarlarda 73 kez fileleri havalandırarak olağanüstü bir sezon geçirdi. Cuma günü Bayern'in Union Berlin'i 7-0 gibi farklı bir skorla yendiği maçta Bundesliga'daki 100. golüne ulaşmasının kısa süre ardından, Barcelona kanat oyuncusunun sözleri kendisine soruldu.
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"Yamal inanılmaz bir oyuncu"
Gerilimi tırmandırmak yerine Kane, genç oyuncuyu överek durumu yatıştırmayı tercih etti. 33 yaşındaki futbolcu, "Bunu ne anlamda söylediğini bilmiyorum. Yamal inanılmaz bir oyuncu" dedi. "Harika bir sezon geçirdi, birçok kişi de öyle."
Eski Tottenham oyuncusu, ödül yarışının hâlâ son derece açık olduğunu vurgularken birkaç üst düzey rakibin de adını verdi. Kylian Mbappe, Rodri ve Bayern'den takım arkadaşı Michael Olise'nin de güçlü adaylar olduğunu belirterek, "Herkes kendini istediği gibi ifade etme hakkına sahip. Bu bana kalmış bir şey değil" ifadelerini kullandı.
Odağını futbolda tutan golcü oyuncu, bireysel ödüller üzerinden söz düellosuna girmeyi reddetti. "Kendim hakkında konuşmayı pek sevmiyorum. Saha içindeki işime odaklanıyorum" diye ekledi. "Bu konuda herkesin kendi görüşü var ve bunda sorun yok."
Eberl, Kane'i savundu
İngiltere kaptanı son derece diplomatik kalırken, Bayern yönetimi daha sert bir tutum aldı. Kulübün spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, Katalan gencin yorumlarına sert bir yanıt vererek şunları söyledi: "En iyi oyuncular, kampanyaya ihtiyaç duymayan oyunculardır."
Eberl ayrıca Bayern'in bir diğer hücum yıldızı için de destek verdi. Yönetici, Olise'in oyunun elit isimleriyle birlikte anılmayı hak ettiğinde ısrar ederek şöyle dedi: "Benim için Michael Olise de Ballon d'Or adaylarından biri. O, dünyanın en iyi oyuncularından biri."
Dışarıdaki tüm gürültüye rağmen Kane, şansı konusunda rahatlığını koruyor. "Benim açımdan bakınca, aslında bundan oldukça keyif alıyorum" dedi. "Sadece bekleyip ne olacağını göreceğim. Sahada kendi oyunumu oynamaya devam edeceğim, sonra da ne olacağını göreceğiz."
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Londra, Ballon d'Or için çağrıda bulunuyor
Futbol dünyası, Ballon d'Or töreni 26 Ekim Pazartesi günü Londra'da gerçekleştiğinde nihai kazananı öğrenecek. Kane, durmak bilmeyen golcülük performansının sporun en büyük bireysel ödülünü tanıdık bir yerde kazanmasına yetip yetmeyeceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyor.
Marca'ya konuşan forvet, kupayı İngiltere'nin başkentinde kaldırmanın bir rüya senaryosu olacağını kabul etti. "Elbette, bunun memleketimde gerçekleşmesi onu daha da özel kılar" dedi. "Yani evet, törenin bu yıl orada düzenlenmesi garip hissettiriyor. Ne olacağını bekleyip göreceğiz."
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