Harry Kane, Barcelona'nın harika çocuğu Lamine Yamal'ın Ballon d'Or göndermesine yanıt verdi; Bayern Münih yıldızı sessizliğini bozdu

Gerilimi tırmandırmak yerine Kane, genç oyuncuyu överek durumu yatıştırmayı tercih etti. 33 yaşındaki futbolcu, "Bunu ne anlamda söylediğini bilmiyorum. Yamal inanılmaz bir oyuncu" dedi. "Harika bir sezon geçirdi, birçok kişi de öyle."

Eski Tottenham oyuncusu, ödül yarışının hâlâ son derece açık olduğunu vurgularken birkaç üst düzey rakibin de adını verdi. Kylian Mbappe, Rodri ve Bayern'den takım arkadaşı Michael Olise'nin de güçlü adaylar olduğunu belirterek, "Herkes kendini istediği gibi ifade etme hakkına sahip. Bu bana kalmış bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Odağını futbolda tutan golcü oyuncu, bireysel ödüller üzerinden söz düellosuna girmeyi reddetti. "Kendim hakkında konuşmayı pek sevmiyorum. Saha içindeki işime odaklanıyorum" diye ekledi. "Bu konuda herkesin kendi görüşü var ve bunda sorun yok."



