Getty Images Sport
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Harry Kane, Barcelona İngiltere kaptanını izlemeyi sürdürürken bir ay içinde beklenen yeni sözleşmeyle Bayern Münih'te kalacağının sinyalini verdi
Sözleşme görüşmelerinde olumlu ilerleme
Kane, gelecek ay içinde yeni bir sözleşme imzalayarak uzun vadeli geleceğini Bayern Münih'e bağlamayı beklediğini açıkladı. İngiltere Milli Takımı kampındayken konuşan Kane, sürecin şeffaf ve dostane geçtiğini doğruladı. Gazetecilere şunları söyledi: "Görüşmeler iyi gidiyor. Bu konuda oldukça açık ve dürüst oldum. Hâlâ görüşüyoruz ve bence süreç doğru yönde ilerliyor. Her iki taraf da bu konuda oldukça rahat."
Şöyle devam etti: "Herkes orada mutlu olduğumu görebilir; performansımda da, saha dışındaki konuşmalarımda da bu belli oluyor. Bence mesele sadece açık ve dürüst olmak. Bir şeylerin sonuçlanmasını umuyorum. Önümüzdeki bir ay kadar içinde bir tür karar çıkmalı ve bence bu olumlu bir karar olacak."
- Getty Images Sport
Barcelona'nın ilgisi ve rekor kıran formu
Kane'in sözleşme durumu, Avrupa'nın elit kulüplerinin dikkatinden kaçmadı; mevcut anlaşması son dokuz ayına yaklaşırken, La Liga lideri Barcelona'nın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği bildiriliyor. İngiltereli forvet, Tottenham Hotspur'dan 120 milyon euro karşılığında Münih'e geldi ve o tarihten bu yana Alman üst düzey liginin tarihindeki en bitirici golcülerden biri olarak kendini kabul ettirdi.
Onun etkisi daha geçen hafta, Alman futbolunda uzun süredir duran bir dönüm noktasını kırdığında bir kez daha ortaya çıktı. Union Berlin'e karşı 7-0'lık net galibiyette Kane, Bundesliga tarihinde 100 gole ulaşan en hızlı oyuncu oldu ve bunu, bir önceki rekorun kırılmasından sadece 49 yıl sonra başardı. Kulüp adına 154 maçta attığı 152 golle takım için ne kadar önemli olduğu tartışmasız olmaya devam ediyor.
İngiltere'nin taktik kimliğine değinmek
Kulübündeki geleceği manşetleri meşgul ederken, Kane milli takımdaki platformunu İngiltere'nin taktik yaklaşımını savunmak için de kullandı. İngiltere'nin oyun tarzına yönelik, İspanya gibi topa sahip olarak üstünlük kuran takımlarla kıyaslandığında artan bir eleştiri var.
Ancak Kane, İngiltere'nin son turnuvalardaki performansıyla gurur duyması gerektiğine inanıyor. "Gerçek şu ki milli takım seviyesinde yakın tarihin en iyi derecelerinden birine sahibiz. Gareth ve Thomas ile birlikte bir kimliğimiz var ve bunun büyük bir kısmı birliktelik, güç, kuvvet ve fiziksellikten oluşuyor. Bence sadece en büyük anlarda bunu gösteremedik, gerçek benliğimizi ortaya koyamadık."
- Getty Images Sport
Harry Kane için sırada ne var?
Bayern Münih'teki geleceği hâlâ netlik kazanmamış olsa da Kane'in şu andaki odak noktası İngiltere. İngiltere'yi Uluslar Ligi'nde İspanya, Çekya ve Hırvatistan'a karşı zorlu bir fikstür bekliyor.
Milli ara sona erdiğinde Kane, Bayern'e dönecek ve kulüp düzeyinde yoğun bir döneme girecek. Bu süreç, Augsburg ile Bundesliga maçının ardından geçen sezonun ikincisi Arsenal ile oynanacak dev Şampiyonlar Ligi karşılaşmasıyla devam edecek.
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