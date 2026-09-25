Kane, gelecek ay içinde yeni bir sözleşme imzalayarak uzun vadeli geleceğini Bayern Münih'e bağlamayı beklediğini açıkladı. İngiltere Milli Takımı kampındayken konuşan Kane, sürecin şeffaf ve dostane geçtiğini doğruladı. Gazetecilere şunları söyledi: "Görüşmeler iyi gidiyor. Bu konuda oldukça açık ve dürüst oldum. Hâlâ görüşüyoruz ve bence süreç doğru yönde ilerliyor. Her iki taraf da bu konuda oldukça rahat."

Şöyle devam etti: "Herkes orada mutlu olduğumu görebilir; performansımda da, saha dışındaki konuşmalarımda da bu belli oluyor. Bence mesele sadece açık ve dürüst olmak. Bir şeylerin sonuçlanmasını umuyorum. Önümüzdeki bir ay kadar içinde bir tür karar çıkmalı ve bence bu olumlu bir karar olacak."



