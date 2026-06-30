Harry Kane, Ballon d’Or’u kazanabilir; ancak Jude Bellingham, Dünya Kupası’ndaki karizmatik performanslarıyla İngiltere’nin Lionel Messi’ye cevabı olduğunu kanıtladı

Gabriel Clarke, o şarkıyı duyunca Bellingham’a erken ayrılma izni verdi. Ve “Gitsem iyi olacak” diyerek, taraftarların kendisine şarkı söylediği sahanın o ucuna doğru yöneldi. O sırada, İngiltere takımının geri kalanı tünelin yarısını geçerek soyunma odasına doğru ilerliyordu. Ancak Bellingham, hak ettiği anı yaşadı.

Bellingham, İngiltere’nin Panama’yı 2-0 yendiği maçta en fazla kilit pas, en fazla başarılı dripling, en fazla top çalma, bir gol ve bir asistle maçı tamamladı. Etkileyici geçen 70 dakika boyunca, bir orta saha oyuncusundan beklenebilecek en eksiksiz performansı sergiledi. Bellingham’da kalite her zaman vardı – bu kesin – ancak Cumartesi günü kendine güveni de ön plana çıktı.

İngiltere kadrosunda Harry Kane, Ballon d'Or'un en önemli adayı ve belki de genel favorisi; zira sezon başından bu yana kulüp ve milli takımda 70 gole yaklaşıyor. Ancak Bellingham ile İngiltere, en önemli anlardan nadiren kaçınan, her şeyi yapabilen bir süperstara sahip; bu turnuvaya renk katan diğer büyük isimlerin izinden giden bir talisman.

Bellingham, Kuzey Amerika’daki grup aşamasında İngiltere’ye şimdiden iki galibiyet kazandırdı. Bu formunu sürdürürse, yaz bitmeden İngiltere’yi birkaç galibiyete daha taşıyabilir.