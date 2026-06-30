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Bellingham KaneGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

Harry Kane, Ballon d’Or’u kazanabilir; ancak Jude Bellingham, Dünya Kupası’ndaki karizmatik performanslarıyla İngiltere’nin Lionel Messi’ye cevabı olduğunu kanıtladı

Analysis
İngiltere
J. Bellingham
H. Kane
Dünya Kupası
FEATURES
İngiltere - Kongo D. Cumhuriyeti

Jude Bellingham’ın ITV ile yaptığı röportajı biraz erken kesmek için oldukça iyi bir mazereti vardı. New Jersey’deki sahada, Harry Kane’in İngiltere milli takımı üzerindeki etkisini coşkuyla anlatırken, arka planda stadyumun bir ucundan sesler yükselmeye başladı ve herkes bir ağızdan “Hey Jude” şarkısını söylemeye başladı.

Gabriel Clarke, o şarkıyı duyunca Bellingham’a erken ayrılma izni verdi. Ve “Gitsem iyi olacak” diyerek, taraftarların kendisine şarkı söylediği sahanın o ucuna doğru yöneldi. O sırada, İngiltere takımının geri kalanı tünelin yarısını geçerek soyunma odasına doğru ilerliyordu. Ancak Bellingham, hak ettiği anı yaşadı.

Bellingham, İngiltere’nin Panama’yı 2-0 yendiği maçta en fazla kilit pas, en fazla başarılı dripling, en fazla top çalma, bir gol ve bir asistle maçı tamamladı. Etkileyici geçen 70 dakika boyunca, bir orta saha oyuncusundan beklenebilecek en eksiksiz performansı sergiledi. Bellingham’da kalite her zaman vardı – bu kesin – ancak Cumartesi günü kendine güveni de ön plana çıktı.

İngiltere kadrosunda Harry Kane, Ballon d'Or'un en önemli adayı ve belki de genel favorisi; zira sezon başından bu yana kulüp ve milli takımda 70 gole yaklaşıyor. Ancak Bellingham ile İngiltere, en önemli anlardan nadiren kaçınan, her şeyi yapabilen bir süperstara sahip; bu turnuvaya renk katan diğer büyük isimlerin izinden giden bir talisman.

Bellingham, Kuzey Amerika’daki grup aşamasında İngiltere’ye şimdiden iki galibiyet kazandırdı. Bu formunu sürdürürse, yaz bitmeden İngiltere’yi birkaç galibiyete daha taşıyabilir.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dışlanma tehdidi

    Unutmamak gerekir ki, sadece birkaç hafta önce Bellingham’ın İngiltere milli takımında yer alıp almayacağı konusunda ciddi bir tartışma yaşanmıştı. O dönemde, Thomas Tuchel’in 4-2-3-1 sisteminde 10 numara pozisyonu için kendisi ile Morgan Rogers arasında açık bir rekabet vardı.

    Bu da mantıklıydı. Bellingham, hem bireysel hem de takım olarak Real Madrid'de hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirirken, Rogers ise Premier Lig'in en yıkıcı hücum orta saha oyuncularından biri olarak öne çıkmış ve Aston Villa'yı bir Avrupa kupasına taşıyordu. Tuchel, Rogers'ın çalışma temposu, disiplini ve kalitesini övmüş, Bellingham'ı tanımlarken ise daha sonra geri adım atmak zorunda kaldığı yorumlarında "itici" kelimesini kullanmıştı.

    Turnuva öncesinde bile Tuchel, Bellingham’ın açılış maçı için düşündüğü “14-15” kişilik ilk 11’den sadece biri olduğunu söylemişti. Ancak şimdi tüm bunlar biraz saçma görünüyor.

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  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Gelmek

    Bazıları, İngiltere’nin Hırvatistan’la oynadığı açılış maçında Rogers’ın ilk 11’de yer almasını desteklese de, Bellingham sonunda bir cevap verdi.

    Bellingham'ın Dünya Kupası'ndaki ilk 30 dakikası pek iyi geçmedi; İngiltere, Dallas'ta maça kötü bir başlangıç yaptı. Takım içi uyum yoktu, top hakimiyetindeki kararlar tamamen yanlıştı ve İngiltere pres yapsa bile bunu yarım yamalak yapıyordu. Yardımcı teknik direktör Anthony Barry, devre arasında canlı yayında takımı sert bir şekilde eleştirdi ve İngiltere'nin, L Grubu'ndaki en güçlü rakibiyle 2-2 berabere kalmış olmasına rağmen "korkunç" bir ilk 45 dakika geçirdiğini iddia etti.

    İngiltere'yi uyandıran isim Bellingham oldu; Noni Madueke'nin tüm akşam boyunca tam olarak cesaret edemediği savunma arkasına yaptığı koşuyla, Three Lions'ı üçüncü golüne adeta sürükledi. Bellingham, o ana kadar hiç kimsenin başaramadığı kadar kararlı adımlarla ilerledi, daha coşkulu bir şekilde top sürerek ve daha isabetli bir vuruşla işi bitirdi. Bu, şüphesiz bir beceri gösterisiydi. Ama aynı zamanda cesaretin de bir göstergesiydi; bir oyuncunun “Peki, ben yaparım” demesi gibi bir hareketti.

    O andan itibaren Bellingham, rakibine biraz zarar verecek kadar sert birkaç kayma müdahalesi yaptı; topu elindeyken ise orta sahadan ilerleyip doğru kararlar verdi ve tüm bunları yaparken etrafındaki oyunu yönlendirdi.

    Bellingham, bunun kendi anı olması gerektiğini biliyordu ve bu fırsatı kaçırmaya niyeti yoktu.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kalite kendini gösterir

    İngiltere’nin Gana ile oynadığı ikinci maç, biraz boşa geçmiş gibi hissettirdi. O maç, her şeyden öte, Carlos Queiroz’un takımının sergilediği bir savunma ustalık dersi niteliğindeydi. Tecrübeli teknik direktör, maç sonrası yaptığı açıklamada, kendisi için maçın tek amacının İngiltere’yi sinirlendirmek olduğunu bile itiraf etti.

    Bellingham, FIFA tarafından Maçın En İyi Oyuncusu ödülüne layık görüldü, ancak bu ödülün 90 dakika boyunca gösterdiği çaba nedeniyle muhtemelen Gana'nın savunma oyuncularından birine verilmesi gerektiğini kabul etti. Aslında o gün İngiltere adına iyi oynayan kimse yoktu. Maç, hücum ile savunma arasında bir mücadeleydi ve savunma galip geldi.

    Bu puanla İngiltere, Cumartesi günü Panama ile oynayacağı maç öncesinde zaten son 32 turuna yükselmişti, ancak grubu birinci bitirip eleme turlarında biraz daha kolay bir yol izlemeyi garantilemek için galibiyete ihtiyacı vardı. Ancak ilk yarı izlemesi zor bir maçtı. Bellingham ise yine de parladığı anlar yaşadı; bunlardan biri, bir kontra atağı durdurmak için yaptığı ve ardından attığı çığlık ile özellikle tatmin edici bir kayma müdahalesiydi. Bellingham duygusal bir futbolcu ve bu maçta da bunu gösterdi.

    İkinci yarıda ise her iki golün de mimarı Bellingham oldu. Korner vuruşunda sıkı markaj altında olmasına rağmen biraz daha uzandı, bacağını savunmacıdan önce topa ulaşacak kadar uzattı ve vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Beş dakika sonra ise İngiltere'nin o kadar da yapmak istemediği, Kane'in ötesine doğru koşuyu gerçekleştirdi. Oradan önce bir yöne, sonra diğer yöne hareket numarası yaptıktan sonra topu Kane'e indirdi ve Kane de kafayla golü attı.

    Bu anlar, İngiltere'nin 10 numaralı oyuncusunun kusursuz performansını taçlandırdı.

  • Quarter-final England v Portugal - World Cup 2006Getty Images Sport

    Gerrard kompleksi

    Günümüzde tam anlamıyla bir “İngiliz futbol stili” söz konusu olmasa da, taraftarların kendileriyle bir bağ kurabilecekleri bazı tanıdık unsurlar var. Özellikle son yıllarda, İngiltere kadar azim dolu, atletik, hücumcu, kendine güvenen, cesur ve liderlik vasıflarına sahip oyuncular yetiştiren çok az ülke var.

    O halde Bellingham için en kolay karşılaştırma, özellikle gençlik yıllarında benzer bir çelik gibi sertliğe sahip olan Steven Gerrard’dır. O da daha sert müdahaleler yapar, daha hızlı koşar ve, tabiri caizse, “kazanmayı daha çok isterdi.” Ancak Gerrard’ın kendisi, Bellingham’ın gençlik yıllarındaki halinden “millerce önde” olduğunu itiraf etmiştir.

    Gerrard, şüphesiz, bir Liverpool efsanesi olmaya devam ediyor. Ancak İngiltere milli takımındaki performansı karışık. Elbette 100 milli maçı aştı ve milli takım kaptanlığı yaptı, ancak büyük turnuvalarda hiçbir zaman aynı performansı gösteremedi. Bu sadece onun hatası mıydı? Elbette hayır. Yine de Liverpool taraftarları, onun kulüp takımını galibiyetten galibiyete sürüklemesini izledi. Bu, İngiltere formasıyla gerçekleşmedi – ancak Bellingham herkese bunun mümkün olduğunu gösteriyor.

  • Steven Gerrard Wayne Rooney Rio Ferdinand EnglandGetty

    Rooney'den bu yana en iyisi mi?

    Aslında, İngiltere uzun süredir oyunun gidişatını değiştirebilecek, olağanüstü bir yeteneğe sahip değil. Kane, İngiltere’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olsa da, İngiltere formasıyla bıraktığı miras, büyük turnuvalarda kaçırdığı penaltılar ve en önemli maçlarda beklenen performansı gösterememesinden ibarettir.

    Nitekim, İngiltere maçlarının ardından en sık sorulan sorulardan biri şudur: "Kane'e çok mu fazla güveniyorlar?". Bu aptalca bir sorudur - Tuchel'in bir haftadan az bir süre önce gülüp geçirdiği bir soru - ancak daha büyük bir sorunu işaret etmektedir: Kane, spot ışıkları en parlak olduğunda her zaman yeterli performansı gösterememektedir.

    O da, diğer herkesin görevini yerine getirmesine güvenen bir sistem oyuncusudur. Derinlere inmek, pas dağıtmak, savunmada yardımcı olmak; bunların hepsi iyi şeyler, ancak her zaman golle sonuçlanmıyor.

    O halde, Wayne Rooney'den bu yana İngiltere'de maçları bu kadar isteyerek eline alan bir oyuncu olmadı. 2004'te, henüz 18 yaşındayken Rooney, Avrupa Şampiyonası'nı kasıp kavurdu. Dört gol attı, bir asist yaptı ve Turnuvanın En İyi Kadrosu'na seçildi. Çeyrek finalde Portekiz karşısında ayağını kırdı ve İngiltere'yi, eğer sakatlanmasaydı neler olabileceğini düşünmeye bıraktı.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fark yaratan kişi

    Ve böylece Bellingham’a geri dönüyoruz. Burada, artık kendisinin de bir parçası olduğunu hissettiği bir gelenek var: Paul Gascoigne, genç Michael Owen, genç David Beckham, genç Rooney. Bu oyuncuların hepsi İngiltere formasıyla neler yapabileceğini gösterdi – her ne kadar hepsi de çok erken sönüp gitmiş olsalar da

    Ancak Bellingham şimdiden oldukça etkileyici bir kariyer inşa ediyor. Euro 2024’te Slovakya’ya karşı attığı bisiklet vuruşu, İngiltere’nin turnuvada kalmasını sağlarken, Real Madrid’deki kariyeri de bugüne kadar en büyük maçlarda sergilediği bireysel şovlarla dolu.

    Dolayısıyla, Lionel Messi’nin bir kez daha diğer iyi ama her zaman harika olmayan oyuncular arasında bu dünyadan olmayan bir yeteneğin değerini gösterdiği bu turnuvada, Bellingham, sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncuya karşı İngiltere’nin cevabı olabilir. Elbette, bu iki oyuncunun futboldaki yetenekleri arasında bir karşılaştırma yapılamaz; ancak Pazartesi günü 23 yaşına giren Bellingham, Messi’nin Arjantin için sürdürdüğü etkiye benzer bir etkiyi bu İngiltere takımı üzerinde yaratabilir.

    Bellingham, Gascoigne, Owen, Beckham, Rooney ve Gerrard’ın asla başaramadıklarını başarma potansiyeline sahip. O, İngiltere’ye bir Dünya Kupası kazandıracak kadar iyi bir oyuncu.

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