Getty/GOAL
Çeviri:
Harry Kane, Ballon d'Or'a aday mı? Eski İngiltere forveti, Bayern Münih yıldızının "adaylar arasında yer alacağını" öngörüyor - ancak bu, ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde geçerli
Kane, Bayern Münih formasıyla kaç gol attı?
Kane, 2023 yılında Tottenham’ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak Bayern’e transfer olduğundan bu yana olağanüstü bir bireysel istikrar sergilemeyi başardı. Almanya’da 135 maçta 132 gol atarak rekor defterlerini yeniden yazdı.
Bayern'in Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta'yı ezici bir skorla mağlup ettiği maçta, ceza sahası kenarındaki en dar boşluktan geçerek üst köşeye şutunu gönderdiği muhteşem bir solo gol attı.
32 yaşındaki oyuncu açıkça özgüven dolu ve bir başka Bundesliga şampiyonluğu ile üçüncü Altın Ayakkabı ödülünü hedefliyor. Ayrıca bu yaz, milli takım kaptanı olarak İngiltere'nin Dünya Kupası zaferi yolunda liderlik edecek.
- Getty/GOAL
Kane 2026'da Ballon d'Or'u kazanabilir mi?
Kane’in Ballon d’Or için ciddi bir aday olup olmadığı sorulduğunda, Heskey – Betinia işbirliğiyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “O da adaylar arasında yer alıyor, değil mi? Kesinlikle tartışma konusu – özellikle de gerçekte başardıkları, attığı tüm goller ve kırdığı gol rekorları göz önüne alındığında, kesinlikle adaylar arasında yer alıyor. İlginç olan şey, Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanmasından bahsediyoruz, İngiltere'de kalsaydı da durum aynı olur muydu? Muhtemelen olmazdı.”
Dünya Kupası, Altın Top ödülünü kimin kazanacağını belirleyecek gibi görünüyor
Aynı soru kendisine yöneltildiğinde, bir başka eski Three Lions forveti olan Michael Owen de GOAL’a şu açıklamayı yaptı – eski Liverpool ve Real Madrid yıldızı, 2001 yılında kendisi de Altın Top ödülünü kazanmıştı: “Ben ‘mükemmel fırtına’ ifadesini kullanıyorum. Ballon d’Or, mükemmel bir fırtına senaryosudur; hem kendiniz olağanüstü bir sezon geçirmelisiniz hem de olağanüstü bir takımda – ya da en azından kazanan bir takımda – yer almalısınız. Tüm bunlar yardımcı olur ve size büyük bir avantaj sağlar.
“Bayern Münih ligi kazanacak, rakiplerinden çok uzaklar. Eğer Şampiyonlar Ligi’ni kazanırlarsa ve Harry Kane iyi bir Dünya Kupası geçirirse, o zaman kesinlikle bu ödülü kazanma şansı olur. Bunlar sadece varsayımlar.
“Dünya Kupası yılında, çok şey Dünya Kupası’nı kimin kazandığına bağlı. Bu çok büyük bir ağırlık taşıyacak. Birisi ortalama bir sezon geçirebilir, ancak Dünya Kupası'nda gol kralı olursa ve finalde galibiyet golünü atarsa, tüm zamanların en büyük ödülüne katkıda bulunmadığını iddia etmek oldukça zor olur ve bu çok büyük bir ağırlık taşıyacaktır. Eğer formda ve sağlıklı kalırsa, iyi performans gösterirse ve takımı da iyiyse, o zaman elbette büyük bir şansı var.”
Kane, bu ödülü kazanma konusunda şunları söyledi: “Elbette Ballon d’Or’u kazanmak isterim. Esasen bu, o takımın en iyi oyuncusunun kazandığı bir takım ödülüdür, bu yüzden bir sezonda ne kadar iyi performans gösterirseniz gösterin, en büyük turnuvaları kazanmadığınız sürece, bu sefer ödül Şampiyonlar Ligi şampiyonu ya da Dünya Kupası şampiyonu olacak.”
- Getty
İngiltere, kaptan Kane'in sakatlık yaşamamasını umutsuzca bekliyor
Kane son zamanlarda hafif bir sakatlıkla boğuşuyordu ve bu durum Bayern’in onun maç programını dikkatli bir şekilde yönetmesine neden olmuştu; ancak Atalanta karşısında tamamen formda ve golcü kimliğini sergiledi. İngiltere, takımın sembolü olan kaptanının bundan sonra herhangi bir sakatlık yaşamamasını umutsuzca bekliyor.
Heskey, zorlu iç ve Avrupa kampanyalarının sonuna doğru yaşanan kondisyon sorunları hakkında şunları ekledi: “Bakın, Harry Kane'den, takımın sembolü olan, gittiği her yerde gol rekorlarını kıran oyuncudan bahsederken endişelenmek zorundasınız. Onu pamuklara sarmaya çalışmalısınız ama günümüzde maçların sayısı giderek artarken bu zor değil mi? Takvim gittikçe doluyor ve kış tatili konusu da daha önce bu bağlamda gündeme gelmişti. Sanırım bunu tekrar gündeme getirmeyi düşünüyorlar ve bu bir zorunluluktur çünkü gerçek şu ki, Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanmak istiyorsak, sezonun sonuna doğru daha dinç bacaklara ihtiyacımız var.
“Bu yüzden sezon arası ve sezon öncesi var, çünkü uzun bir sezonun ardından bu çok zor. Bir ara veriyorsunuz ve sonra tekrar başlıyorsunuz, ama ara sadece bir hafta gibi ve bu zor, ancak zihinsel olarak kendinizi doğru ruh haline sokmanız gerekiyor; hala mücadelede olduğunuzu, tekrar başlamanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor ve bence gerçekten iyi bir şansımız var.
“Benim için en büyük sorun hava durumu, hava durumu benim için çok büyük bir sorun olacak. Nem, sıcaklık gibi şeyler... Biz burada bunlara alışkın değiliz, bu yüzden zor olacak. Ama elimizde oyuncular var ve ilginç olan şu ki, turnuvalarda ilerlemiş oyuncularımız var, turnuva kazanmış genç oyuncularımız var, bu yüzden bu turnuvalarda daha ileriye gitmenin ve kazanmaya çalışmanın ne anlama geldiğini biliyorlar.”
İngiltere maç programı: Dünya Kupası kadrosu açıklanmadan önce dostluk maçları
İngiltere, Thomas Tuchel’in Dünya Kupası planlarının kesinleşmesinden önce son kadrosunu açıklamasının ardından, yakında Uruguay ve Japonya ile dostluk maçlarına çıkacak. 78 uluslararası golü bulunan Kane, bu projenin bir parçası olacak ve Owen’dan bu yana Ballon d’Or’u kazanan ilk İngiliz futbolcu olma yolunda ilerleyebilir.
