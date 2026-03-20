Harry Kane, Ballon d'Or'a aday mı? Eski İngiltere forveti, Bayern Münih yıldızının "adaylar arasında yer alacağını" öngörüyor - ancak bu, ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde geçerli

Aynı soru kendisine yöneltildiğinde, bir başka eski Three Lions forveti olan Michael Owen de GOAL’a şu açıklamayı yaptı – eski Liverpool ve Real Madrid yıldızı, 2001 yılında kendisi de Altın Top ödülünü kazanmıştı: “Ben ‘mükemmel fırtına’ ifadesini kullanıyorum. Ballon d’Or, mükemmel bir fırtına senaryosudur; hem kendiniz olağanüstü bir sezon geçirmelisiniz hem de olağanüstü bir takımda – ya da en azından kazanan bir takımda – yer almalısınız. Tüm bunlar yardımcı olur ve size büyük bir avantaj sağlar.

“Bayern Münih ligi kazanacak, rakiplerinden çok uzaklar. Eğer Şampiyonlar Ligi’ni kazanırlarsa ve Harry Kane iyi bir Dünya Kupası geçirirse, o zaman kesinlikle bu ödülü kazanma şansı olur. Bunlar sadece varsayımlar.

“Dünya Kupası yılında, çok şey Dünya Kupası’nı kimin kazandığına bağlı. Bu çok büyük bir ağırlık taşıyacak. Birisi ortalama bir sezon geçirebilir, ancak Dünya Kupası'nda gol kralı olursa ve finalde galibiyet golünü atarsa, tüm zamanların en büyük ödülüne katkıda bulunmadığını iddia etmek oldukça zor olur ve bu çok büyük bir ağırlık taşıyacaktır. Eğer formda ve sağlıklı kalırsa, iyi performans gösterirse ve takımı da iyiyse, o zaman elbette büyük bir şansı var.”

Kane, bu ödülü kazanma konusunda şunları söyledi: “Elbette Ballon d’Or’u kazanmak isterim. Esasen bu, o takımın en iyi oyuncusunun kazandığı bir takım ödülüdür, bu yüzden bir sezonda ne kadar iyi performans gösterirseniz gösterin, en büyük turnuvaları kazanmadığınız sürece, bu sefer ödül Şampiyonlar Ligi şampiyonu ya da Dünya Kupası şampiyonu olacak.”