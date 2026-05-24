Harry Kane, 61 gol attığı sezonun ardından neden Bayern Münih ile sözleşme uzatmasını ertelemeye devam ediyor?
Forvet, sözleşme görüşmelerini askıya aldı
Kane, Bayern ile sözleşme uzatımı konusunda masaya oturup görüşmeye henüz hazır olmadığını açıkladı. Eski Tottenham oyuncusu, Berlin’de DFB-Pokal kupasını kaldırarak lig sezonunu tamamladı; ancak görüşmeleri yaklaşan Dünya Kupası sonrasına ertelemek istedi.
Bayern taraftarları, 32 yaşındaki oyuncunun kulüple uzun vadeli bir sözleşme imzalamasını sabırsızlıkla beklerken, Kane bu durum karşısında sakinliğini koruyor. Yurtiçi sezonun resmi olarak sona ermesiyle birlikte, forvet oyuncusunun odak noktası tamamen milli takım görevlerine ve İngiltere ile büyük bir kupa kazanmaya kaydı; ardından Bavyera'da müzakere masasına geri dönecek.
Harry Kane geleceği hakkında ne söyledi?
Stuttgart'ı mağlup ederek kazandıkları kupa finali sonrasında Sky Sport DE'ye konuşan Kane, sözleşme uzatmasıyla ilgili spekülasyonlara değindi. Forvet oyuncusu, görüşmelerin planlandığını ancak bunların yakın gelecekte gerçekleşmeyeceğini açıkça belirtti.
İngiltere kaptanı şunları söyledi: "Şu anda bunu konuşmanın zamanı değil, ancak panik yok. Sezon sonuna kadar görüşmeler yapmak istiyorduk ve hala oynayacağımız bir Dünya Kupası var. Ancak herkes burada ne kadar mutlu olduğumu biliyor. Durum sakin." Bu açıklama, görüşme niyetinin mevcut olduğunu, ancak Dünya Kupası'nın öncelikli olduğunu doğruluyor.
Hoeness, Barcelona transfer söylentilerini yalanladı
Kane’in olağanüstü formu, kaçınılmaz olarak onu Avrupa’nın önde gelen kulüpleriyle ilişkilendirdi; haberlere göre Barcelona, Robert Lewandowski’nin yerine onu Camp Nou’ya çekmek istiyor. Ancak Bayern’in onursal başkanı Uli Hoeness, yıldız oyuncunun bu yaz satılabileceği yönündeki iddiaları hemen reddetti.
Hoeness, spekülasyonlara kendine özgü keskin bir yanıt verdi ve Barcelona'nın böyle devasa bir transferi finanse edecek parası olmadığını vurguladı. Bayern başkanı, kulübün, özellikle Kane'in 51 maçta 61 gol attığı bir sezonun ardından, kulübün şimdiye kadar yaptığı en iyi transfer olarak nitelendirdiği bir oyuncuyu satma niyetinde olmadığı konusunda ısrarcı.
Premier Lig'e dönüş konusunda belirsizlik
Kane Almanya'da yerleşmiş gibi görünse de, Premier Lig gol rekoru hayali hâlâ kafasında dolaşmaya devam ediyor. Tottenham'dan 213 golle ayrılan Kane, Alan Shearer'ın efsanevi 260 gol rekoruna çok yakın bir mesafede bulunuyor; bu da pek çok kişinin, emekli olmadan önce İngiltere'ye dönüşünün kaçınılmaz olduğuna inanmasına neden oluyor.
Forvet, Bundesliga'da kaldıkça geri dönüş konusundaki tutumunun yumuşadığını daha önce itiraf etmişti. Kane, eve dönüşü tamamen reddetmese de, Alman devine olan bağlılığını vurguladı: "Bayern'e tamamen bağlıyım. Sözleşmemin uzatılması konusunda bir görüşme olursa o zaman bakarız, ama hâlâ bu sezon ve bir sezonum daha var. Sanki son yılımdaymışım gibi değil, panik yapacak bir durum yok."