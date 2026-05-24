Kane’in olağanüstü formu, kaçınılmaz olarak onu Avrupa’nın önde gelen kulüpleriyle ilişkilendirdi; haberlere göre Barcelona, Robert Lewandowski’nin yerine onu Camp Nou’ya çekmek istiyor. Ancak Bayern’in onursal başkanı Uli Hoeness, yıldız oyuncunun bu yaz satılabileceği yönündeki iddiaları hemen reddetti.

Hoeness, spekülasyonlara kendine özgü keskin bir yanıt verdi ve Barcelona'nın böyle devasa bir transferi finanse edecek parası olmadığını vurguladı. Bayern başkanı, kulübün, özellikle Kane'in 51 maçta 61 gol attığı bir sezonun ardından, kulübün şimdiye kadar yaptığı en iyi transfer olarak nitelendirdiği bir oyuncuyu satma niyetinde olmadığı konusunda ısrarcı.