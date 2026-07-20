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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

Harry Kane, 2026 Dünya Kupası’nda üçüncülük elde ettikten sonra “yas tutan” İngiltere milli takımını yönetecek doğru kişinin Thomas Tuchel olduğunu vurguluyor

T. Tuchel
H. Kane
İngiltere
Dünya Kupası

Harry Kane, ABD’de düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda yarı finalde yaşadıkları yürek burkan elenmenin ardından İngiltere milli takımının hâlâ “yas tutma aşamasında” olduğunu itiraf etti. 60 yıldır ilk kez bir dünya kupası finaline çıkma fırsatını kaçırmanın hayal kırıklığına rağmen, “Üç Aslanlar”ın kaptanı, teknik direktör Thomas Tuchel’e tam desteğini sundu.

  • Tuchel’i eleştirilere karşı savunmak

    Tuchel, Arjantin ile oynanan yarı final maçının son otuz dakikasında aldığı taktiksel kararlar nedeniyle ciddi eleştirilere maruz kaldı. Anthony Gordon’un 55. dakikada İngiltere’yi öne geçirmesinin ardından, Alman teknik direktör birçok kişinin baskıya davetiye çıkardığını düşündüğü defansif oyuncu değişikliklerine yöneldi. Bununla birlikte Kane, Tuchel’in bu yetenekli nesil için doğru lider olduğu konusundaki inancından vazgeçmiyor; zira İngiltere, üçüncülük maçında Fransa’yı yenerek bronz madalyayı kazandı. "Bu, 60 yıldır elde ettiğimiz en iyi sonuç," dedi Kane. "Onun sahip olduğu coşku, kattığı duygu ve taktiksel deneyimi... Bu, her seferinde doğru kararlar alacağınız anlamına gelmez.

    "O sadece oyunculara değil, tüm ülkeye de bu yılın bizim yılımız olduğuna dair inanç aşıladı. İşte bu yüzden bu yıl diğer yıllardan daha da acı verici; çünkü herkes sonuna kadar gideceğimize inanıyordu."

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  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Son yapboz parçasının arayışı

    32 yaşındaki forvet, turnuvalarda ilerlemeleri somut kupa başarılarına dönüştürebilmek için İngiltere’nin “yapbozun son parçasını” bulması gerektiği konusunda açıkça görüşlerini dile getirdi. Kane, bir sonraki büyük turnuva döngüsü başlamadan önce acilen ele alınması gereken başlıca konu olarak, İngiltere’nin üst düzey rakiplere karşı önde olduğu durumlarda sergilediği pasif oyun tarzını özellikle işaret etti.

    "Herkesin bunu sindirmesi gerekiyor. Kendisi de bunu sindirmeli. Geleceğin ne getireceğini ve bir sonraki hedefin ne olacağını düşünmek, ancak bir sonraki kampta mümkün olacak," diye ekledi Kane. "Kaptan ve teknik direktör olarak, diğer takım arkadaşlarımızla ve teknik ekiple görüşmeler yapacağız; nerede daha iyi olabileceğimizi göreceğiz. Arjantin maçının son 30 dakikası, olmak istediğimiz takımın aynısı değildi. Son iki yıl boyunca bu durumu ele almak ve o anlarda daha etkili olmak için çok zaman harcadık. Sonuçta yine de kaybettik."

  • Amerika’nın deneyimlerinden ders çıkarmak

    İngiltere geleceğe bakarken, kaptan, Amerika topraklarında öğrenilen derslerin sadece soyunma odasında tartışılmakla kalmayıp, sahadaki yüksek baskı anlarında da uygulanması gerektiği konusunda kararlı.

    "Oradan ayrılıp bu konuyu konuşmak kolay. Asıl önemli olan, o durumların içinde bulunurken daha iyi olabilmemiz," diye sözlerini tamamladı Kane. "Antrenman yapabiliriz, eleme maçlarını oynayabiliriz... Bence Uluslar Ligi, İspanya ve Hırvatistan gibi büyük takımlara karşı oynayacağımız için bizim için çok önemli olacak.

    "Bu büyük atmosferlere alışmalı ve Fransa maçında yaptığımız gibi - her ne kadar o maç en rekabetçi maç olmasa da - bu takımlara karşı en iyi formumuzu bulmalıyız. Öğrenmeli ve gelişmeliyiz. Teknik direktör de bu derslerden ders çıkarmış olacaktır. İstediğim kadar konuşabilirim ama nihayetinde önemli olan, bir dahaki sefere o durumda bunu gösterebilmektir."

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  • Harry KaneGetty Images

    Kane, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığını itiraf etti

    Kane ve İngiltere'li takım arkadaşları, 1966'dan bu yana ilk Dünya Kupası finaline ulaşmaya sadece beş dakika kalmıştı; ancak Atlanta'da Arjantin'in son dakikalardaki geri dönüşü, Tuchel'in takımını sarsmıştı. Bayern Münih'in forveti, takımın mevcut ruhsal durumuna dair samimi bir değerlendirmede bulunarak, üçüncülüğün pek de teselli olmadığının sinyallerini verdi.

    İngiltere kaptanı, “Elbette geçen geceden kalan duyguları ve ‘ya şöyle olsaydı’ düşüncelerini hâlâ hissediyoruz,” dedi. “Bu hisler bir süre daha bizimle olacak. Hâlâ yas tutma aşamasındayız, duygusal bir dönemden geçiyoruz ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca da bu durum devam edecek.”