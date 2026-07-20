Harry Kane, 2026 Dünya Kupası’nda üçüncülük elde ettikten sonra “yas tutan” İngiltere milli takımını yönetecek doğru kişinin Thomas Tuchel olduğunu vurguluyor

Tuchel, Arjantin ile oynanan yarı final maçının son otuz dakikasında aldığı taktiksel kararlar nedeniyle ciddi eleştirilere maruz kaldı. Anthony Gordon’un 55. dakikada İngiltere’yi öne geçirmesinin ardından, Alman teknik direktör birçok kişinin baskıya davetiye çıkardığını düşündüğü defansif oyuncu değişikliklerine yöneldi. Bununla birlikte Kane, Tuchel’in bu yetenekli nesil için doğru lider olduğu konusundaki inancından vazgeçmiyor; zira İngiltere, üçüncülük maçında Fransa’yı yenerek bronz madalyayı kazandı. "Bu, 60 yıldır elde ettiğimiz en iyi sonuç," dedi Kane. "Onun sahip olduğu coşku, kattığı duygu ve taktiksel deneyimi... Bu, her seferinde doğru kararlar alacağınız anlamına gelmez.

"O sadece oyunculara değil, tüm ülkeye de bu yılın bizim yılımız olduğuna dair inanç aşıladı. İşte bu yüzden bu yıl diğer yıllardan daha da acı verici; çünkü herkes sonuna kadar gideceğimize inanıyordu."