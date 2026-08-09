33 yaşındaki eski Tottenham santrforu, bireysel parlaklık ve sarsılmaz istikrar söz konusu olduğunda standardı belirledi. Bunu göz önünde bulundurunca, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve diğerlerinin izinden gidip Ballon d'Or kazananı olacak mı?

Bu soru Waddle'a yöneltildiğinde, eski İngiltere ve Spurs kanat oyuncusu, BetBrain iş birliğiyle konuşarak GOAL'e şunları söyledi: “Bence bunu hak eden çok oyuncu var. Ama Ballon d'Or'u kazanmak için kupa kazanmak zorunda olmanız bana çok tuhaf geliyor.

“Futbol bir takım oyunu. Bireyle ilgili değil, takım tamamen farklı bir şey. Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'ni kazanınca, bir anda PSG'den insanlar öne çıkarılıyor.

“Harry'ye baktığınızda bireysel olarak şunu düşünüyorsunuz: 'İyi bir takımda oynadı ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı, sonra Paris'e elendi.' İngiltere Dünya Kupası'nı kazanmadı, bu da onun şansına zarar verecek.

“Bir oyuncu olarak bireysel bazda yaptıklarınıza göre değerlendiriliyorsunuz. Kazanan takımda olmak zorunda değilsiniz, bu 11 oyuncu demek. On bir oyuncu Ballon d'Or alamaz, bunu bir oyuncu alır. Kupa kazanmadılarsa, Dünya Kupası'nı kazanmadılarsa, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadılarsa, o zaman hesap dışı kalıyorlar şeklindeki bu kuralı anlamıyorum. Bunu gerçekten anlamıyorum.

“Üzgünüm ama oyuncuları bir sezona göre değerlendirirsiniz ve Harry Kane, Bayern Münih ve İngiltere ile olağanüstü bir sezon geçirdi. Neden bu ödül ona verilmiyor? Çünkü bir kupa kazanmadı, oysa bu bireysel değil takım oyunudur; Ballon d'Or ise bireyseldir. Bunu anlamıyorum.

“Şimdi bir İspanyol mu öne çıkacak ve Yamal mı alacak? Barcelona ile iyi bir sezon geçirdi, ligi kazandı ve onlar da Dünya Kupası'nı kazandı ama dürüst olalım, Dünya Kupası'nda gerçekten iyi oynamadı, çok da sakatlandı.

“Ama bir anda İspanya Dünya Kupası'nı kazandı diye böyle isimler öne çıkıyor. Konu bu değil. Ballon d'Or her zaman sezonun en iyi oyuncusuna verilmelidir. Ve benim gözümde onu Harry Kane kaldırmalı.”