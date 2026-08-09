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Harry Kane 2026 Ballon d'Or'u kazanacak mı? Bayern Münih forvetine, eski İngiltere yıldızının Lamine Yamal'ın neden dışarıda kalması gerektiğini açıklarken Altın Top'ta göz ardı edilmesinin "tuhaf" olacağı söylendi
Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası performansları Ballon d'Or oylamasını etkiliyor
Herhangi bir sezonda en prestijli takım kupalarını kazananlar, Ballon d’Or oylamasında genellikle ön planda yer alır. Şampiyonlar Ligi zaferleri büyük ağırlık taşır, Dünya Kupası yıllarında ise çoğu zaman sporun en büyük sahnesini aydınlatan isimler öne çıkar.
Paris Saint-Germain, 2025-26’da Avrupa futbolunu bir kez daha fethetti ve Ousmane Dembele’yi art arda Ballon d’Or kazanma yarışına soktu. Kylian Mbappe ise bu yaz FIFA’nın amiral gemisi etkinliğinde turnuva tarihinin en golcü oyuncusu olarak rekorları yeniden yazdı.
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Rekor kıran Kane, Mbappe ve diğerlerinin önünde sıralandı
Fransa'nın bir başka dünya şampiyonluğunu kazanamaması, önde gelen birçok yıldızı için Altın Top adaylığını sona erdirmiş kabul ediliyor. Michael Olise de hakkında çokça tartışma yürütülen isimlerden biri oldu; bu da turnuva öncesinin favorisi Kane'in listede yeniden yükselmesi anlamına geliyor.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi kutlamalarını kaçırdı, İngiltere ise 2026 Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı, ancak Bayern Münih'in bir kez daha Bundesliga şampiyonluğuna ulaştığı sezonda 61 gol attı ve ülkesinin kaptanı ile İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu olarak İngiltere için sembol bir figür olmayı sürdürüyor.
Kane, 2026'da Ballon d'Or zaferinin favorisi mi?
33 yaşındaki eski Tottenham santrforu, bireysel parlaklık ve sarsılmaz istikrar söz konusu olduğunda standardı belirledi. Bunu göz önünde bulundurunca, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve diğerlerinin izinden gidip Ballon d'Or kazananı olacak mı?
Bu soru Waddle'a yöneltildiğinde, eski İngiltere ve Spurs kanat oyuncusu, BetBrain iş birliğiyle konuşarak GOAL'e şunları söyledi: “Bence bunu hak eden çok oyuncu var. Ama Ballon d'Or'u kazanmak için kupa kazanmak zorunda olmanız bana çok tuhaf geliyor.
“Futbol bir takım oyunu. Bireyle ilgili değil, takım tamamen farklı bir şey. Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'ni kazanınca, bir anda PSG'den insanlar öne çıkarılıyor.
“Harry'ye baktığınızda bireysel olarak şunu düşünüyorsunuz: 'İyi bir takımda oynadı ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı, sonra Paris'e elendi.' İngiltere Dünya Kupası'nı kazanmadı, bu da onun şansına zarar verecek.
“Bir oyuncu olarak bireysel bazda yaptıklarınıza göre değerlendiriliyorsunuz. Kazanan takımda olmak zorunda değilsiniz, bu 11 oyuncu demek. On bir oyuncu Ballon d'Or alamaz, bunu bir oyuncu alır. Kupa kazanmadılarsa, Dünya Kupası'nı kazanmadılarsa, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadılarsa, o zaman hesap dışı kalıyorlar şeklindeki bu kuralı anlamıyorum. Bunu gerçekten anlamıyorum.
“Üzgünüm ama oyuncuları bir sezona göre değerlendirirsiniz ve Harry Kane, Bayern Münih ve İngiltere ile olağanüstü bir sezon geçirdi. Neden bu ödül ona verilmiyor? Çünkü bir kupa kazanmadı, oysa bu bireysel değil takım oyunudur; Ballon d'Or ise bireyseldir. Bunu anlamıyorum.
“Şimdi bir İspanyol mu öne çıkacak ve Yamal mı alacak? Barcelona ile iyi bir sezon geçirdi, ligi kazandı ve onlar da Dünya Kupası'nı kazandı ama dürüst olalım, Dünya Kupası'nda gerçekten iyi oynamadı, çok da sakatlandı.
“Ama bir anda İspanya Dünya Kupası'nı kazandı diye böyle isimler öne çıkıyor. Konu bu değil. Ballon d'Or her zaman sezonun en iyi oyuncusuna verilmelidir. Ve benim gözümde onu Harry Kane kaldırmalı.”
- Getty/GOAL
Ballon d'Or'u kazanan son İngiliz kimdi?
Kane, Ballon d’Or oylamasında daha önce hiç 10. sıranın üzerine çıkamadı; bunu daha önce üç kez başardı (2017, 2018 ve 2024). 2025’te ise yalnızca 13. sırada yer aldı, ancak son 12 ayda seviyesini yeniden yükseltti.
O, 2001’de Michael Owen’dan bu yana Altın Top’u kazanan ilk İngiliz olmaya çalışıyor. Bahis şirketleri bu kez zafere ulaşması için onu favori gösteriyor, ancak Yamal ve Rodri gibileri ensesinde.
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