Oylar nihai olarak sayıldığında, o süperstar performans sahiplerinden herhangi biri birincilik ödülüyle ayrılabilir. Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi’ni kazananlar arasında üst üste iki kez zirveye çıktı, İspanya ise 2026 Dünya Kupası’nda küresel bir unvan elde etti.

Real Madrid forveti Mbappe, o turnuvada tarih yazdı ve turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu, Allianz Arena’daki kilit isimler ise geçen sezon gol ve asist istatistiklerinde çarpıcı rakamlar ortaya koydu.

Kane, kulüp ve milli takım formasıyla çıktığı maçlarda 73 kez fileleri havalandırdı; 33 yaşındaki yıldızın, birçok kişi tarafından “gezegendeki en iyi oyuncu” unvanını hak ettiği düşünülüyor. 30 kişilik kısa listenin açıklanmasıyla birlikte, Ballon d'Or adayları arasında yer aldığı da kesinleşti.