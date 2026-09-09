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Harry Kane, 2026 Ballon d'Or için adaylığını ortaya koydu, ancak Altın Top'u alması garanti değil; eski İngiltere forveti, "dünyanın en iyi oyuncusu" tartışmasına katıldı
Bayern, PSG ve İspanya'nın süper yıldızları yarışta
Oylar nihai olarak sayıldığında, o süperstar performans sahiplerinden herhangi biri birincilik ödülüyle ayrılabilir. Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi’ni kazananlar arasında üst üste iki kez zirveye çıktı, İspanya ise 2026 Dünya Kupası’nda küresel bir unvan elde etti.
Real Madrid forveti Mbappe, o turnuvada tarih yazdı ve turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu, Allianz Arena’daki kilit isimler ise geçen sezon gol ve asist istatistiklerinde çarpıcı rakamlar ortaya koydu.
Kane, kulüp ve milli takım formasıyla çıktığı maçlarda 73 kez fileleri havalandırdı; 33 yaşındaki yıldızın, birçok kişi tarafından “gezegendeki en iyi oyuncu” unvanını hak ettiği düşünülüyor. 30 kişilik kısa listenin açıklanmasıyla birlikte, Ballon d'Or adayları arasında yer aldığı da kesinleşti.
- Getty
Kane, 2026 Ballon d'Or'u kazanmak için yeterince şey yaptı mı?
Son 12 ayda başardıkları göz önüne alındığında Kane'in zirvede yer alıp almaması sorulduğunda, Unibet Casino iş birliğiyle konuşan eski İngiltere golcüsü Cole, GOAL'e şunları söyledi: “Bu, Ballon d'Or sırasında oyların neye göre verildiğine, insanların ne için oy kullandığına bağlı. Böyle şeylere sadece bu açıdan bakabilirsiniz.
“Yani bazen insanlar Ballon d'Or'u kazanıyor, çok beklenmedik isimler Ballon d'Or'u kazandı. Her şey algılarla ve insanların ne istediğiyle ilgili. O da adaylar arasında. Bayern'de harika bir sezon geçirdi, bu yüzden kesinlikle adaylar arasında. Ama Ballon d'Or söz konusu olduğunda bunu kim bilebilir ki?”
Mbappe gezegendeki en iyi oyuncu mu?
Ballon d’Or’un, kupa kazanmaktan ziyade yeteneği ödüllendiren bir ödül olması gerekir. Tüm zamanların en büyükleri Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, son yaklaşık 20 yılda o sahneye damga vurdu, ancak taçlarının yavaş yavaş başkalarına geçtiğini görmeye başladılar.
Eğer ödüllendirilen şey madalyalar değil de yetenekse, bu sıralama sistemi Fransa forveti Mbappe’yi zirveye taşımalı mı? 27 yaşındaki oyuncu, birçok çağdaşından ayrılmasını sağlayan hızı ve golcülük içgüdüsüyle öne çıkıyor.
Bu soru 1999 Treble kazananı Cole’a yöneltildiğinde, gol yollarında ne yaptığını çok iyi bilen eski Manchester United forveti şöyle dedi: “Dünyanın en iyi oyuncusu mu? O seviyede, değil mi? O seviyede. Yaptıklarına bakarsanız, sadece Fransa için değil, Real Madrid ve bunun gibi takımlar için de yaptıklarıyla, onu kesinlikle o seviyeye koymanız gerekir.
“İnsanlara şu anda dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğuna inandıklarını sorarsanız, onun adı her zaman gündeme gelecektir. Ama dediğim gibi, insanların Ballon d'Or’u kimin kazanacağını belirlerken bazı şeyleri nasıl değerlendirdiklerine dair görüşlerine bağlı.”
- Getty/GOAL
2026 Ballon d'Or töreni: Tarih ve mekan
Madrid'in "Galactico"su Mbappe, başardığı onca şeye rağmen, Ballon d'Or oylamasında hiçbir zaman üçüncülükten daha yukarıda bitiremedi. 2026'da da yine eli boş kalmaya mahkûm görünüyor; diğer isimler Altın Top için daha güçlü adaylıklar ortaya koyuyor gibi duruyor.
Onun zamanı, Barcelona'nın harika çocuğu Yamal ile birlikte, gelmeli; kariyerinin geç ama verimli bir dönemine giren Kane ise dünya futbolunun en tepesinde yer almayı haklı çıkaracak kadar fazlasını yapıyor. Bireysel ödüllerin en prestijlisi 26 Ekim'de Londra'da verilecek.
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