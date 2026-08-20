Resmî Newcastle maç günü programına konuşan Murphy, takımın yeni yönünü överken son dönemde yaşanan zorlukları da değerlendirdi. Kanat oyuncusu, kadronun Jaissle'ın yöntemlerini benimsemeye hazır olduğundan emin.

"Son birkaç sezonda hepimizin isteyeceğinden daha fazla çalkantı yaşandı ama artık mesele yeniden istikrar kazanmak, yeni bir geleceğe ve daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemek" diye açıkladı Murphy.

"Harikaydı. Onların detaylara verdiği önem çok heyecan verici. Felsefeleri, ki bu zaten Newcastle'ın DNA'sına işlemiş durumda, yoğunluk üzerine kurulu ve bunu gördük.

"Özümsenmesi ve dikkate alınması gereken yeni detaylar var ama herkes bundan gerçekten keyif alıyor; yeni fikirler, yaptığımız bazı şeylerde küçük dokunuşlar. Bu, kadroda sahip olduğumuz karışımı gerçekten tamamlıyor ve onun yönetiminde ne kadar çok çalışırsak, fikirlerin de o kadar hayata geçeceğini düşünüyorum."