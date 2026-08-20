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“Harikaydı!”: Newcastle yıldızı, yeni teknik direktör Matthias Jaissle hakkında iddialı bir açıklamada bulundu
Tyneside'da yeni bir başlangıç
Newcastle kanat oyuncusu Murphy, kulübün son birkaç sezonda istenenden daha fazla çalkantı yaşadığını kabul etti. Ancak 31 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktör Jaissle yönetimindeki gelecek konusunda son derece iyimser hissediyor.
Jaissle, iki haftadan biraz fazla bir süre önce Eddie Howe'un yerine geçti ve Newcastle'ı yeni bir döneme taşımakla görevlendirildi. Alman teknik adam şu anda takımını bu hafta sonu Liverpool'un St James' Park'a konuk olacağı görevindeki ilk Premier League maçına hazırlıyor. Karışık geçen sezon öncesi sonuçlara rağmen, yeni teknik direktör soyunma odasında şimdiden son derece olumlu bir izlenim bıraktı.
- Getty Images Sport
Yeni patron yönetiminde yeniden istikrar kazanmak
Resmî Newcastle maç günü programına konuşan Murphy, takımın yeni yönünü överken son dönemde yaşanan zorlukları da değerlendirdi. Kanat oyuncusu, kadronun Jaissle'ın yöntemlerini benimsemeye hazır olduğundan emin.
"Son birkaç sezonda hepimizin isteyeceğinden daha fazla çalkantı yaşandı ama artık mesele yeniden istikrar kazanmak, yeni bir geleceğe ve daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemek" diye açıkladı Murphy.
"Harikaydı. Onların detaylara verdiği önem çok heyecan verici. Felsefeleri, ki bu zaten Newcastle'ın DNA'sına işlemiş durumda, yoğunluk üzerine kurulu ve bunu gördük.
"Özümsenmesi ve dikkate alınması gereken yeni detaylar var ama herkes bundan gerçekten keyif alıyor; yeni fikirler, yaptığımız bazı şeylerde küçük dokunuşlar. Bu, kadroda sahip olduğumuz karışımı gerçekten tamamlıyor ve onun yönetiminde ne kadar çok çalışırsak, fikirlerin de o kadar hayata geçeceğini düşünüyorum."
Net talimatlar ve gri alan yok
Murphy, yeni teknik ekibin hayata geçirdiği taze fikirleri öne çıkardı. Kadrodaki mevcut uyumu, yapılan küçük dokunuşların şimdiden tamamlamaya başladığını belirtti.
“Şu ana kadar teknik direktör ve yardımcı ekibi hakkında ne kadar iyi konuşsam az,” diye ekledi. “Harika bir mizaca sahipler, çok açık ve dürüstler, iletişime çok açıklar ve yine öğrenmek için çok iyi bir ortam yarattılar. Anlatım tarzından ve verdiği talimatlardan gerçekten çok etkilendim. Her şey net, gri alan yok.”
- Getty Images Sport
Liverpool sınavına hazırlanıyor
Sezon öncesi hazırlıklar sona yaklaşırken Jaissle, Newcastle teknik direktörü olarak Premier League'deki ilk resmi maçı için taktik planlarını netleştirmekle meşgul. Newcastle, bu hafta sonu Liverpool'un St James' Park'a yapacağı ziyaretle birlikte yüksek profilli bir karşılaşmada zorlu bir sınav verecek. Murphy ve takım arkadaşları, yeni sezona başlarken antrenman sahasındaki olumlu çalışmalarını Liverpool karşısında güçlü bir performansa yansıtmayı hedefleyecek.
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