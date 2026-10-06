Uluslararası alt yaş kategorilerinde istikrarlı yükselişini sürdüren yetenekli genç, kariyerindeki bu unutulmaz fırsatta Paris seyircisinin önünde kendini gösterme imkânı buldu.

Maçın ardından, ailesinin de tanıklık ettiği bu özel gece hakkında Fransız yayıncı Canal+ Foot'a konuşan Yoro, şöyle dedi: "Açıkçası, bundan daha iyisini isteyebileceğimi sanmıyorum. Belçika'ya karşı iç sahada oynanan bir maç ve ailem de oradaydı. Ayrıca gerçekten çok iyi bir maçtı.

"Elbette gol yemeden kazanmayı umardık ama galibiyeti aldık, bu yüzden şikâyet etmeyeceğiz. Harikaydı."