24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1084194312.jpgPsnewZ
Adhe Makayasa
Çeviri:

"Harikaydı" - Leny Yoro, Fransa A Milli Takımı'ndaki ilk maçının keyfini çıkarırken Zinedine Zidane, Manchester United savunmacısını övdü

L. Yoro
Z. Zidane
Fransa - Belçika
Fransa
Belçika
M. United
Premier Lig
UEFA Nations League A

Manchester United stoperi Leny Yoro, Fransa'nın pazartesi gecesi geriye düşmesine rağmen Belçika'yı 4-1 yenmesine katkı sağladıktan sonra A milli takımdaki ilk maçını "harika" olarak nitelendirdi. 20 yaşındaki oyuncu, Stade de France'ta ilk sınavında güven veren bir performans sergiledi ve Zinedine Zidane'ın ekibi Uluslar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini korurken çıktığı dokuz ikili mücadelenin tamamını kazandı.

  • Genç oyuncu, unutulmaz milli takım ilk maçının keyfini çıkarıyor

    United'ın stoperi Yoro, Fransa A Milli Takımı'yla ilk maçında Stade de France'ta Belçika karşısında alınan 4-1'lik geri dönüş galibiyetinde etkileyici bir performans sergiledi. Önceki üç karşılaşmada yedek kulübesinde kalıp süre alamamasının ardından Chelsea savunmacısı Maxence Lacroix ile birlikte ilk 11'de görevlendirilen 20 yaşındaki oyuncu, bu görevin altından kalktı. Dodi Lukebakio'nun açılış golüyle geriye düşülmesinin ardından dokuz ikili mücadelesinin tamamını kazanarak kusursuz bir istatistik yakaladı ve tecrübeli golcü Romelu Lukaku'yu etkisiz hale getirdi.

  • imago-sport-1084196415.jpgABACAPRESS

    İlk maçına çıkan isim, bu dönüm noktası niteliğindeki anın keyfini çıkarıyor

    Uluslararası alt yaş kategorilerinde istikrarlı yükselişini sürdüren yetenekli genç, kariyerindeki bu unutulmaz fırsatta Paris seyircisinin önünde kendini gösterme imkânı buldu.

    Maçın ardından, ailesinin de tanıklık ettiği bu özel gece hakkında Fransız yayıncı Canal+ Foot'a konuşan Yoro, şöyle dedi: "Açıkçası, bundan daha iyisini isteyebileceğimi sanmıyorum. Belçika'ya karşı iç sahada oynanan bir maç ve ailem de oradaydı. Ayrıca gerçekten çok iyi bir maçtı.

    "Elbette gol yemeden kazanmayı umardık ama galibiyeti aldık, bu yüzden şikâyet etmeyeceğiz. Harikaydı."

  • Teknik direktör, soğukkanlı savunma performansını övdü

    Old Trafford'ın genç yıldızının savunmadaki disiplini ve soğukkanlılığı, Fransa'nın son bölümde gelen yıkıcı dört gollük serisinin temelini attı. Eski Lille savunmacısının A Milli Takım'daki ilk maçına hızlı uyumunu değerlendiren Zidane, maç sonrası basın toplantısında övgü dolu sözler kullandı ve şöyle dedi: "Bugün harika bir maç çıkardı. Onun adına çok mutluyum. Görevini çok iyi yaptı."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Namağlup lider, ezici ivmesini koruyor

    Paris'te verilen güçlü bir mesaj niteliğindeki galibiyet, Fransa'yı dört maçta topladığı 10 puanla Uluslar Ligi A Grubu'nun zirvesine yerleştirirken, Zidane yönetimindeki yenilgisiz başlangıcını da sürdürdü. Bu milli maç döneminde paha biçilmez bir özgüven kazanan Yoro, şimdi Premier League'in aralıksız fikstüründe yoluna devam eden United'a katılmak üzere Carrington'a dönüyor. Bu uluslararası soğukkanlılığı kulüp performansına yansıtmak, genç savunmacının Manchester United savunmasında kalıcı bir ilk 11 yeri kapma hedefi açısından büyük önem taşıyacak.