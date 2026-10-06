PsnewZ
Çeviri:
"Harikaydı" - Leny Yoro, Fransa A Milli Takımı'ndaki ilk maçının keyfini çıkarırken Zinedine Zidane, Manchester United savunmacısını övdü
Genç oyuncu, unutulmaz milli takım ilk maçının keyfini çıkarıyor
United'ın stoperi Yoro, Fransa A Milli Takımı'yla ilk maçında Stade de France'ta Belçika karşısında alınan 4-1'lik geri dönüş galibiyetinde etkileyici bir performans sergiledi. Önceki üç karşılaşmada yedek kulübesinde kalıp süre alamamasının ardından Chelsea savunmacısı Maxence Lacroix ile birlikte ilk 11'de görevlendirilen 20 yaşındaki oyuncu, bu görevin altından kalktı. Dodi Lukebakio'nun açılış golüyle geriye düşülmesinin ardından dokuz ikili mücadelesinin tamamını kazanarak kusursuz bir istatistik yakaladı ve tecrübeli golcü Romelu Lukaku'yu etkisiz hale getirdi.
- ABACAPRESS
İlk maçına çıkan isim, bu dönüm noktası niteliğindeki anın keyfini çıkarıyor
Uluslararası alt yaş kategorilerinde istikrarlı yükselişini sürdüren yetenekli genç, kariyerindeki bu unutulmaz fırsatta Paris seyircisinin önünde kendini gösterme imkânı buldu.
Maçın ardından, ailesinin de tanıklık ettiği bu özel gece hakkında Fransız yayıncı Canal+ Foot'a konuşan Yoro, şöyle dedi: "Açıkçası, bundan daha iyisini isteyebileceğimi sanmıyorum. Belçika'ya karşı iç sahada oynanan bir maç ve ailem de oradaydı. Ayrıca gerçekten çok iyi bir maçtı.
"Elbette gol yemeden kazanmayı umardık ama galibiyeti aldık, bu yüzden şikâyet etmeyeceğiz. Harikaydı."
Teknik direktör, soğukkanlı savunma performansını övdü
Old Trafford'ın genç yıldızının savunmadaki disiplini ve soğukkanlılığı, Fransa'nın son bölümde gelen yıkıcı dört gollük serisinin temelini attı. Eski Lille savunmacısının A Milli Takım'daki ilk maçına hızlı uyumunu değerlendiren Zidane, maç sonrası basın toplantısında övgü dolu sözler kullandı ve şöyle dedi: "Bugün harika bir maç çıkardı. Onun adına çok mutluyum. Görevini çok iyi yaptı."
- Getty Images Sport
Namağlup lider, ezici ivmesini koruyor
Paris'te verilen güçlü bir mesaj niteliğindeki galibiyet, Fransa'yı dört maçta topladığı 10 puanla Uluslar Ligi A Grubu'nun zirvesine yerleştirirken, Zidane yönetimindeki yenilgisiz başlangıcını da sürdürdü. Bu milli maç döneminde paha biçilmez bir özgüven kazanan Yoro, şimdi Premier League'in aralıksız fikstüründe yoluna devam eden United'a katılmak üzere Carrington'a dönüyor. Bu uluslararası soğukkanlılığı kulüp performansına yansıtmak, genç savunmacının Manchester United savunmasında kalıcı bir ilk 11 yeri kapma hedefi açısından büyük önem taşıyacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun