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"Harika tepki" - 1966 Dünya Kupası'nda hat-trick yapan İngiltere'nin kahramanı Geoff Hurst, Jude Bellingham'ın Thomas Tuchel'e yönelik "ne olursa olsun" esprisini "komik" buldu
Bellingham’ın tavrına efsanevi destek
İngiltere’nin 1966 Dünya Kupası zaferinin kahramanı Hurst, mevcut kadronun kendine güvenen tavrından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üç Aslanlar’ın yarı finale yükselmesinin ardından konuşan 84 yaşındaki Hurst, takımın Arjantin ile oynayacağı büyük karşılaşmaya hazırlanırken Bellingham’ın dış ve iç eleştirilere verdiği tepkiyi ferahlatıcı bulduğunu açıkladı.
1966'da üç gol atarak kahraman olan Hurst, Birminghamlı yıldızın Tuchel'in eleştirilerine verdiği cevabı "harika" buldu. Mirror gazetesine verdiği demeçte Hurst, "Tuchel'in bizim en iyi formumuzda olmadığımızı söylemesini çok sevdim, bu heyecan verici. Bellingham'ın 'ne olursa olsun' şeklindeki cevabı beni gerçekten güldürdü, çok komikti. Bu tavrı çok seviyorum, harika bir yanıt oldu. Artık Dünya Kupası’nı kazansak bile bu beni şaşırtmaz. Yarı finale kalan dört takım, çoğu kişinin tahmin ettiği takımlar.”
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Tuchel’in yüksek standartları ve tarihi hedefleri
Bellingham’ın Norveç karşısında maçı kazandıran kahramanlıklarına rağmen Tuchel, takımın genel performansını eleştirmeye devam etti ve bu durum kamp içinde gerginlik olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı. Bununla birlikte Hurst, eski Chelsea ve Bayern Münih teknik direktörünün, Üç Aslanlar adına kupayı kazanan ilk İngiliz olmayan kişi olsa bile, İngiltere’yi zafere taşıyacak doğru kişi olduğuna inanıyor.
Hurst, hiçbir milli takımın yabancı bir teknik direktörle Dünya Kupası'nı kazanmadığını belirtti, ancak Tuchel'in hazırlıklarına güveniyor. Hurst sözlerine şöyle devam etti: "Ancak İngiltere ve Tuchel'in ödevlerini yapıp Arjantin'in önceki maçlarını incelediklerinden eminim. Eğer bir Alman teknik direktörle kupayı kazanırsak, onu 60 yıl önceki Sir Alf Ramsey'den bu yana en büyük teknik direktör olarak öveceğiz."
1966'nın ruhu, bugünün genç neslinde hâlâ yaşıyor
Hurst, günümüz kadrosunu geçmişin efsanevi şampiyonlarıyla karşılaştırırken, takım içindeki uyumu belirleyici bir faktör olarak vurguladı. Tuchel yönetimindeki mevcut ortamın, yarım asırdan fazla bir süre önce İngiltere’nin en ünlü spor yazında yaşadığı birlikteliği yansıttığına inanıyor.
Oyuncular arasındaki uyumu değerlendiren Hurst, şöyle konuştu: “Bence iyi bir takım ruhu var. Tuchel takımdan bahsediyor ve bu, hayatın her alanında, özellikle de futbolda, herhangi bir şey kazanmak için şüphesiz en önemli unsurdur. Onlarda bu var ve bence bu, 1966’da bizim sahip olduğumuz şeyin en temel yönüydü.”
- Getty Images
Arjantin maçı öncesinde güven artıyor
Yarı final, Hurst’un çok iyi bildiği bir rekabet olan Arjantin ile tarihsel önemi büyük bir karşılaşmaya sahne olacak. Hurst, Antonio Rattin’in kırmızı kart gördüğü gergin 1966 çeyrek final maçını hatırlatarak, on yıllardır bu karşılaşmayı belirleyen “düşmanlığı” kabul etti.
Futbolun nihayet eve dönebileceği sorulduğunda Mirror gazetesine şunları söyledi: “Bence eve dönüyor. Bir futbolcu olarak pozitif olmalısınız; bu oyunda benim başardıklarımı elde etmek için buna sahip olmanız gerekir. Dolayısıyla ‘Bunu başarabilir miyiz?’ sorusunun cevabı evet. Kesinlikle evet. Bunu bir süredir söylüyorum.”
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