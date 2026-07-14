"Harika tepki" - 1966 Dünya Kupası'nda hat-trick yapan İngiltere'nin kahramanı Geoff Hurst, Jude Bellingham'ın Thomas Tuchel'e yönelik "ne olursa olsun" esprisini "komik" buldu

Bellingham’ın Norveç karşısında maçı kazandıran kahramanlıklarına rağmen Tuchel, takımın genel performansını eleştirmeye devam etti ve bu durum kamp içinde gerginlik olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı. Bununla birlikte Hurst, eski Chelsea ve Bayern Münih teknik direktörünün, Üç Aslanlar adına kupayı kazanan ilk İngiliz olmayan kişi olsa bile, İngiltere’yi zafere taşıyacak doğru kişi olduğuna inanıyor.

Hurst, hiçbir milli takımın yabancı bir teknik direktörle Dünya Kupası'nı kazanmadığını belirtti, ancak Tuchel'in hazırlıklarına güveniyor. Hurst sözlerine şöyle devam etti: "Ancak İngiltere ve Tuchel'in ödevlerini yapıp Arjantin'in önceki maçlarını incelediklerinden eminim. Eğer bir Alman teknik direktörle kupayı kazanırsak, onu 60 yıl önceki Sir Alf Ramsey'den bu yana en büyük teknik direktör olarak öveceğiz."