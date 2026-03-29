"Harika kaptan", GOAT ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunun peşine düşerken Arjantin'de Lionel Messi'nin halefi olarak seçildi
Messi, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alacak mı?
Bu efsanevi oyuncunun, MLS Kupası şampiyonu Inter Miami ile 2026'da resmi maçlara geri döndüğü için Lionel Scaloni'nin kadrosunda yer alması bekleniyor. Olası milli maçlar öncesinde form ve kondisyonunu yakalamaya çalışıyor.
Messi, Arjantin'in Katar 2022'de Dünya Kupası zaferine ulaşmasına ilham kaynağı oldu ve parlak madalya koleksiyonunu tamamladı. Şu anda milli takımda 197 maça çıkmış ve 115 gol atmış durumda. Ebedi rakibi Cristiano Ronaldo gibi, kariyerinde bir noktada 1.000 gol barajına ulaşma şansı da oldukça yüksek.
Messi'nin ardından Arjantin milli takımının kaptanlığını kim devralacak?
Bir başka büyük turnuvada boy göstermek bu amaca hizmet edecektir; Arjantin’in şampiyonluk unvanını korumada başarılı olması bekleniyor. Ancak bir gün Messi’nin kadroda yer almadığı bir zaman gelecek. O noktada, en prestijli kaptanlık pazubandını devralacak yeni bir kaptan gerekecek.
Bu rol için birkaç aday hazır durumda. Eski Barcelona ve Arjantin forveti Saviola, Marca'ya kimi seçeceğini şöyle açıkladı: “[Leandro] Paredes çok karizmatik bir oyuncu. Son birkaç yıldır kendini kanıtlamış bir oyuncu ve harika bir kaptan olabilir.”
Arjantin'in kaptanlığı için gerekli deneyime sahip diğer adaylar hakkında ise şunları ekledi: “Julian [Alvarez], [Nicolas] Tagliafico, Dibu [Emi Martinez], bence aradığımız oyuncu bu türden.”
Arjantin, İspanya, İngiltere ve Fransa ile rekabet etmeye hazır
Bu yaz görev alırsa, Messi kaptanlık görevini üstlenecek. Saviola, bu sorumluluğun bir zamanlar olduğu kadar bu değişken 10 numara üzerinde ağır bir yük oluşturmayacağına inanıyor; zira bu efsanevi forvetin başarması gereken başka bir şey kalmadı.
Saviola, Messi'nin FIFA'nın en önemli etkinliğine altıncı kez katılmasıyla ilgili olarak şunları ekledi: "Sonunda Dünya Kupası'nı kazanamamanın ağır yükünden kurtuldu. Artık kesinlikle bunun tadını çıkaracak. Her zaman Arjantin için en iyisini istiyor ve bu tür oyuncular her zaman rekabet eder ve kazanmak ister."
1958 ve 1962'de Brezilya'dan bu yana hiçbir ülke Dünya Kupası'nı arka arkaya kazanamadı. Arjantin, İspanya, Fransa, Portekiz, İngiltere ve Almanya gibi rakiplerle tahtı için kıyasıya bir rekabet içinde olmasına rağmen, 2026'da bu eğilimi tersine çevirebileceğine inanıyor.
Saviola şunları söyledi: “Biz şampiyonluk adayıyız. Çünkü Dünya Kupası'nı daha önce kazandık ve dünyanın en iyi oyuncusuna ve tarihin en iyilerinden birine sahibiz.
Zirveye ulaştığınızda, kendinizi kanıtlamaya devam etmeli ve hüküm süren dünya şampiyonu olarak saygı görmelisiniz. Umarım Dünya Kupası'nın son aşamalarında İspanya ile karşılaşabiliriz.”
Son dans: Messi, Ronaldo ve Neymar sahneden veda ediyor olabilir
Arjantin, 2026 Finalissima'da Avrupa Şampiyonası şampiyonu İspanya ile karşılaşacaktı – bu maçta Messi ile Lamine Yamal'ın karşı karşıya gelmesi bekleniyordu – ancak uygun bir tarih ve mekan bulunamadığı için bu karşılaşma iptal edildi.
2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak ve 19 Temmuz'a kadar sürecek. Messi, Ronaldo ve Neymar gibi isimlerin son danslarına hazırlanırken, bu etkinlikte birçok ikonik figüre veda edilebilir.