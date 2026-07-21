‘Harika’ - Erling Haaland, kız arkadaşı Isabel Haugseng Johansen’in ‘sevgi’ mesajı eşliğinde 26. yaş gününü nasıl kutladı?

Manchester City’nin yıldız oyuncusu Haaland, uluslararası sahnede geçirdiği yorucu bir yazın ardından dikkatini ailesine ve dinlenmeye vererek 26. yaş gününü şık bir şekilde kutladı. Dünya futbolunun en korkulan forveti haline gelen Norveçli golcü, güneşin tadını çıkararak sakin bir tatil geçirirken kutlamalarından bir kesiti sosyal medyada paylaştı ve paylaşımına sadece “Güzel” yazarak yorum yaptı.

Kutlamalara romantik bir dokunuş katan sevgilisi Isabel Haugseng Johansen, bu özel günü anmak için bir dizi fotoğraf paylaştı ve partnerine "Seni seviyorum" yazan samimi bir mesaj ekledi. Özel hayatlarını kameralardan uzak tutmayı tercih eden çift, Haaland'ın Etihad Stadyumu'na dönmeden önce enerjisini yenilediği bu dönemde oldukça rahat görünüyordu.

Röportajlarda doğrudan ve genellikle esprili yanıtlarıyla tanınan Haaland, kendine özgü tarzıyla kamuoyuna verdiği tepkiyi kısa tutmayı tercih etti.



