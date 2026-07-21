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‘Harika’ - Erling Haaland, kız arkadaşı Isabel Haugseng Johansen’in ‘sevgi’ mesajı eşliğinde 26. yaş gününü nasıl kutladı?
Şehrin süperstarının doğum günü kutlamaları
Manchester City’nin yıldız oyuncusu Haaland, uluslararası sahnede geçirdiği yorucu bir yazın ardından dikkatini ailesine ve dinlenmeye vererek 26. yaş gününü şık bir şekilde kutladı. Dünya futbolunun en korkulan forveti haline gelen Norveçli golcü, güneşin tadını çıkararak sakin bir tatil geçirirken kutlamalarından bir kesiti sosyal medyada paylaştı ve paylaşımına sadece “Güzel” yazarak yorum yaptı.
Kutlamalara romantik bir dokunuş katan sevgilisi Isabel Haugseng Johansen, bu özel günü anmak için bir dizi fotoğraf paylaştı ve partnerine "Seni seviyorum" yazan samimi bir mesaj ekledi. Özel hayatlarını kameralardan uzak tutmayı tercih eden çift, Haaland'ın Etihad Stadyumu'na dönmeden önce enerjisini yenilediği bu dönemde oldukça rahat görünüyordu.
Röportajlarda doğrudan ve genellikle esprili yanıtlarıyla tanınan Haaland, kendine özgü tarzıyla kamuoyuna verdiği tepkiyi kısa tutmayı tercih etti.
Premier Lig’in spot ışıkları altında mahremiyet
Dünyanın en tanınmış isimlerinden biri olmasına rağmen Haaland, Johansen ile olan ilişkisini magazin manşetlerinden uzak tutmak için büyük çaba sarf etti. İkili, her ikisinin de yerel kulüp Bryne FK’da forma giydiği Norveç’te geçirdikleri ortak çocukluk dönemine dayanan derin bir bağa sahip.
Haaland’ın Red Bull Salzburg ve Dortmund’da hızla yükselişe geçmesi ve ardından Manchester’a yaptığı sansasyonel transferi boyunca ikili arasındaki bu bağ hiç kopmadı. Uzmanlar, kişisel hayatındaki bu istikrarın, City’nin en önemli gol tehdidi olarak üstlendiği muazzam baskıyla başa çıkabilmesinde kilit bir faktör olduğunu öne sürüyor.
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Haaland, Norveç’in tarihi yolculuğunu değerlendiriyor
Bu hafta doğum günü kutlamaları ön plana çıksa da, Manchester City’nin yıldızı hâlâ Norveç’in olağanüstü Dünya Kupası serüveninin etkisini sindirmeye çalışıyor. İngiltere’ye karşı çeyrek finalde acı bir şekilde elenmelerine rağmen, forvet bu deneyimin bugüne kadarki kariyerinin en önemli anı olduğunu vurguladı. Haaland, VG’ye verdiği demeçte, “Hayatım boyunca yaşadığım en harika haftalar ve serüven oldu” dedi.
Forvet, turnuvadaki başarının sadece sonuçlarla sınırlı olmadığını hemen vurgulayarak, takımın performansının Oslo’daki halkta nasıl yankı uyandırdığını belirtti. Haaland, ulusal desteğin kendisini derinden etkilediğini açıklayarak şöyle konuştu: “İnanılmazdı. Performanslar bir şey. Brezilya’yı yenmek bir şey, ama bence Norveç’i dünya haritasına yerleştirmemiz beni en çok etkileyen şey.”
- Getty Images
Dünya sahnesinde rekor kıran bir başlangıç
Haaland’ın ilk Dünya Kupası performansı tam anlamıyla efsanevi oldu; İskandinav ülkesinin hücum hattını sürüklerken rekorları alt üst etti. Turnuvayı inanılmaz bir şekilde yedi golle tamamlayarak, 1974’te Grzegorz Lato’nun Polonya için aynı başarıyı elde etmesinden bu yana bir oyuncunun Dünya Kupası’ndaki en golcü ilk turnuvasını gerçekleştirdi.
Geleceğe bakarken, Manchester City’nin yıldızı, kendi başarılarının yeni nesil Norveçli yeteneklerin dünyanın en iyileriyle rekabet edebileceklerine inanmalarına zemin hazırlamasını umuyor. Forvet, “Bu nesil harika. Umarım bu, Norveç’teki gençleri de motive eder ve onlara Norveç formasıyla en büyük sahnede oynayabilmenin mümkün olduğunu gösterir,” diyerek sözlerini tamamladı.
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