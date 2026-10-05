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'Harika duygular' - Dani Olmo, duygusal Hırvatistan dönüşü öncesinde Barcelona'dan yaptığı cesur ayrılığı değerlendirdi
İspanyol yıldız için tanıdık bir yere dönüş
Oyuncuların çoğu için Split'e yapılan bir milli takım seyahati, yoğun fikstürdeki sıradan maçlardan sadece biri anlamına gelir. Ancak Olmo için salı günkü karşılaşma, profesyonel kimliğinin şekillendiği yere dönüş yolculuğu niteliği taşıyor. Barcelona'nın altyapısından 2014'te ayrılarak Dinamo Zagreb akademisine katılan oyun kurucu, kademeleri tırmandıktan sonra 2015 ile 2020 arasında A takımda kendini gösterdi ve tüm kulvarlarda çıktığı 124 maçta 34 gol kaydetti.
Olmo, "Benim için çok özel bir maç olacak. Hayatımın altı yılını burada geçirdim ve burası bana futbolcu ve insan olarak neredeyse her şeyi veren bir ülke. Bunlar çok harika duygular" dedi.
- Getty Images Sport
Hayatının kumarı üzerine düşünürken
Barcelona'nın ünlü akademisinden henüz 16 yaşında ayrılma kararı o dönemde önemli bir risk olarak görülüyordu, ancak Olmo bunun bugünkü başarısının fitilini ateşleyen hamle olduğu konusunda kararlılığını koruyor. Bu hesaplanmış kumar karşılığını fazlasıyla verdi ve 2020'de RB Leipzig'e yaptığı yüksek profilli transferin önünü açtı. Olmo, 2024'e kadar burada kaldıktan sonra Barcelona'ya görkemli bir dönüş yaptı. Katalan devine yeniden katıldığından bu yana oyun kurucu, iki La Liga şampiyonluğu ve bir Copa del Rey kazandı; 96 maçta 20 gol attı.
Olmo, "Herkesin kendi hikâyesi ve kendi nedenleri var. Benim için Dinamo'ya gelme kararını almama yol açan şey, onların beni istemesiydi, benimle ilgili sahip oldukları vizyondu. Kariyerimde yaşadığım en iyi dönemlerden biriydi" dedi.
Split'teki atmosfere hazırlanıyor
İspanya'nın önünde, dünya futbolunun en tutkulu taraftar gruplarından birinin desteklediği güçlü bir Hırvatistan takımı duruyor. Konuk ekip, Uluslar Ligi grubunda dokuz puanla ve kusursuz bir performansla bu maça geliyor; ilk maçta Sevilla'da Hırvatistan'ı 4-1'lik skorla geçmeyi zaten başarmıştı. Buna karşılık Hırvatistan, üç puanla üçüncü sırada yer alıyor ve altı puanlı ikinci İngiltere'nin gerisinde bulunuyor.
"Oyuncularını çok iten ve onlarla çok birlikte olan bir taraftar grubu. Kolay bir maç olmayacak ama buna hazırız," diye uyardı orta saha oyuncusu. Takım arkadaşları, hayati bir sonuç almayı hedeflerken onun yerel ortama dair yakın bilgisinden yararlanacak.
- Getty Images Sport
Lamine Yamal'a övgü
Hırvatistan'la kişisel geçmişinin ötesinde Olmo, takım arkadaşı Lamine Yamal'ın meteorit gibi yükselişine de değindi. Ballon d'Or adayı, devam eden milli ara sırasında da müthiş formunu sürdürdü; İspanya adına çıktığı her maçta katkı verdi. İngiltere'ye karşı 3-2 kazanılan maçta gol attı, Hırvatistan karşısında iki gol ve bir asist üretti, Çek Cumhuriyeti'ne karşı 3-1'lik galibiyete de bir gol daha ekledi.
"Her maçtan sonra daha iyi ve daha olgun görünüyor. Bu başlangıçta bize oyunda yardım ediyor ve aynı zamanda gol de atıyor. Hem Barca'da hem de İspanya Milli Takımı'nda çok önemli bir oyuncu" dedi Olmo.
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