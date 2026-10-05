'Harika duygular' - Dani Olmo, duygusal Hırvatistan dönüşü öncesinde Barcelona'dan yaptığı cesur ayrılığı değerlendirdi

Oyuncuların çoğu için Split'e yapılan bir milli takım seyahati, yoğun fikstürdeki sıradan maçlardan sadece biri anlamına gelir. Ancak Olmo için salı günkü karşılaşma, profesyonel kimliğinin şekillendiği yere dönüş yolculuğu niteliği taşıyor. Barcelona'nın altyapısından 2014'te ayrılarak Dinamo Zagreb akademisine katılan oyun kurucu, kademeleri tırmandıktan sonra 2015 ile 2020 arasında A takımda kendini gösterdi ve tüm kulvarlarda çıktığı 124 maçta 34 gol kaydetti.

Olmo, "Benim için çok özel bir maç olacak. Hayatımın altı yılını burada geçirdim ve burası bana futbolcu ve insan olarak neredeyse her şeyi veren bir ülke. Bunlar çok harika duygular" dedi.