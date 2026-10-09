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Harika çocuk Max! Arteta, rekor kıran Dowman'ı övdü; genç yıldız Leeds kadrosunda yer aldı
Dowman, Leeds maçında kadroya alınabilecek durumda
Mikel Arteta, genç yıldız adayı Max Dowman'ın tamamen hazır olduğunu ve Leeds United'a karşı maç kadrosunda yer aldığını doğruladı. Hale End akademisinden yetişen oyuncu, yaş grubundaki başarılarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na üç kez girmesinin ardından manşetlere taşınarak baş döndürücü bir yükseliş yaşadı.
Arteta, orta sahanın bu ilgiyi kaldırması konusunda hiçbir endişe duymadığını ifade etti.
Arteta, cumartesi günkü maç öncesinde kadrosunun son fitness durumuna ilişkin bilgi verirken, "Max hazır" dedi.
- Getty Images Sport
Yeteneği geliştirme konusunda kolektif sorumluluk
Arsenal'ın bu olağanüstü yetenek etrafındaki büyük beklentiyi nasıl yönettiği sorulduğunda Arteta, Dowman'ın ailesinin ve akademi antrenörlerinin güçlü değerler aşılamadaki payını vurguladı. Arteta, "Bence bu kolektif bir sorumluluk" dedi.
"Her şeyden önce anne babası, çünkü en çok zamanı onlarla geçiriyor ve bugün olduğu kişi olması için gerekli eğitimi zaten verdiler."
"Ardından da onun içinde ve çevresinde çalışan herkes."
Tüm odak sahada kalıyor
Arteta, Dowman'ın dış övgüler ya da sosyal medya ilgisinden ziyade futbola olan eşsiz odağını övdü. Teknik direktör, "Max için endişelenmemizi gerektirecek çok fazla işaret olduğunu düşünmüyorum" dedi.
"Çünkü onun yapmak istediği şey futbol oynamak, mümkün olan en iyi şekilde ve en üst seviyede futbol oynamak; odağı da burada."
16 yaşındaki oyuncu, Sobha Realty Training Centre'da A takım kadrosuyla düzenli olarak çalışmayı sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Yedek kulübesinde bir hücum seçeneği
Christos Tzolis'in kas sakatlığı nedeniyle kadro dışında kalmasının ardından, Dowman'ın yedekler arasında yer alması Arteta'ya Leeds karşısında önemli bir yaratıcılık derinliği sunuyor. İspanyol teknik adam, bunu hak ettiklerinde genç oyunculara fırsat verme konusunda isteğini koruyor.
Arsenal, cumartesi günü BST ile 12.30'da Leeds United'ı ağırlayacak.
Dowman, Emirates'in ışıkları altında son etkisini yaratmayı umacak.
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