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Alvino Hanafi
Çeviri:

Harika çocuk Max! Arteta, rekor kıran Dowman'ı övdü; genç yıldız Leeds kadrosunda yer aldı

Arsenal
M. Dowman
Arsenal - Leeds United
Leeds United
Premier Lig
M. Arteta

Mikel Arteta, 16 yaşındaki dahi Max Dowman'ın Leeds United'a karşı forma giymeye tamamen hazır olduğunu doğruladı. Arsenal teknik direktörü, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesinin ardından genç oyuncunun mütevazı karakterini övdü.

  • Dowman, Leeds maçında kadroya alınabilecek durumda

    Mikel Arteta, genç yıldız adayı Max Dowman'ın tamamen hazır olduğunu ve Leeds United'a karşı maç kadrosunda yer aldığını doğruladı. Hale End akademisinden yetişen oyuncu, yaş grubundaki başarılarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na üç kez girmesinin ardından manşetlere taşınarak baş döndürücü bir yükseliş yaşadı.

    Arteta, orta sahanın bu ilgiyi kaldırması konusunda hiçbir endişe duymadığını ifade etti.

    Arteta, cumartesi günkü maç öncesinde kadrosunun son fitness durumuna ilişkin bilgi verirken, "Max hazır" dedi.

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    Yeteneği geliştirme konusunda kolektif sorumluluk

    Arsenal'ın bu olağanüstü yetenek etrafındaki büyük beklentiyi nasıl yönettiği sorulduğunda Arteta, Dowman'ın ailesinin ve akademi antrenörlerinin güçlü değerler aşılamadaki payını vurguladı. Arteta, "Bence bu kolektif bir sorumluluk" dedi.

    "Her şeyden önce anne babası, çünkü en çok zamanı onlarla geçiriyor ve bugün olduğu kişi olması için gerekli eğitimi zaten verdiler."

    "Ardından da onun içinde ve çevresinde çalışan herkes."

  • Tüm odak sahada kalıyor

    Arteta, Dowman'ın dış övgüler ya da sosyal medya ilgisinden ziyade futbola olan eşsiz odağını övdü. Teknik direktör, "Max için endişelenmemizi gerektirecek çok fazla işaret olduğunu düşünmüyorum" dedi.

    "Çünkü onun yapmak istediği şey futbol oynamak, mümkün olan en iyi şekilde ve en üst seviyede futbol oynamak; odağı da burada."

    16 yaşındaki oyuncu, Sobha Realty Training Centre'da A takım kadrosuyla düzenli olarak çalışmayı sürdürüyor.

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    Yedek kulübesinde bir hücum seçeneği

    Christos Tzolis'in kas sakatlığı nedeniyle kadro dışında kalmasının ardından, Dowman'ın yedekler arasında yer alması Arteta'ya Leeds karşısında önemli bir yaratıcılık derinliği sunuyor. İspanyol teknik adam, bunu hak ettiklerinde genç oyunculara fırsat verme konusunda isteğini koruyor.

    Arsenal, cumartesi günü BST ile 12.30'da Leeds United'ı ağırlayacak.

    Dowman, Emirates'in ışıkları altında son etkisini yaratmayı umacak.

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