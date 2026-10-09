Harika çocuk Max! Arteta, rekor kıran Dowman'ı övdü; genç yıldız Leeds kadrosunda yer aldı

Arsenal'ın bu olağanüstü yetenek etrafındaki büyük beklentiyi nasıl yönettiği sorulduğunda Arteta, Dowman'ın ailesinin ve akademi antrenörlerinin güçlü değerler aşılamadaki payını vurguladı. Arteta, "Bence bu kolektif bir sorumluluk" dedi.

"Her şeyden önce anne babası, çünkü en çok zamanı onlarla geçiriyor ve bugün olduğu kişi olması için gerekli eğitimi zaten verdiler."

"Ardından da onun içinde ve çevresinde çalışan herkes."