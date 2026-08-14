Getty Images Sport
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'Harika biri ve uyum sağlayabilir' - Hansi Flick, Barcelona 'katil' ararken Lamine Yamal'ı 9 numarada denemeyi sürdürüyor
Flick gol sorunu için çözüm arıyor
Barcelona hücum hattının görüntüsü bu yaz dramatik biçimde değişti; Robert Lewandowski, transfer döneminin başında Major League Soccer'da yeni bir macera için ayrıldı, Ferran Torres ise Paris Saint-Germain'e ses getiren bir transfer gerçekleştirdi. Bu ayrılıklar, hücumun en ileri ucunda önemli bir boşluk bıraktı.
Lamine Yamal'ın zamanla takımın ana santrforuna dönüşme yönündeki doğal eğilimi hakkında çok şey söylendi; hatta Lionel Messi ile benzer şekilde bir "sahte dokuz"a evrilebileceği de konuşuluyor. Efsanevi Arjantinli, yıllar ilerledikçe sağ kanattan uzaklaşıp merkezde tüm zamanların en tarihi golcülerinden biri hâline gelmişti.
Şimdilik Rocafonda doğumlu oyuncu sağ kanatta kendini daha rahat hissediyor, ancak Flick'in genç oyuncunun konumuna ilişkin kamuoyu önündeki tutumu son birkaç haftada belirgin şekilde yumuşadı.
- Getty Images Sport
Yamal ile antrenman sahası denemeleri
Taktik değişiklik yalnızca teorik değil; Ciutat Esportiva Joan Gamper'de kapalı kapılar ardında şimdiden uygulanıyor. Kulübün kısa süre önce tipik antrenman sahası maçlarından birinden yayımladığı görüntülerde Yamal'ın merkezde 9 numara pozisyonunda oynadığı ve gol attığı görüldü.
Gol, teknik kapasitesinin bir göstergesiydi; iki duvar pası, sağ ayağıyla yaptığı keskin bir kontrol ve sihirli sol ayağıyla yaptığı klas bir vuruş içeriyordu. Bu özel düzende Anthony Gordon sol kanatta görev yaparken, Karim Adeyemi sağ kanatta yer aldı.
Yamal, Dünya Kupası sonrası tatilinden bu çarşamba döndü ve beklenti, maç kadrosuna hızlı şekilde dahil edilmesi yönünde. Basel'deki yaklaşan hazırlık maçında süre alması ihtimali var ve gözlemciler, bu yeni 'sahte dokuz' deneme rolünde kullanılıp kullanılmayacağını merakla takip edecek.
Gordon ve Adeyemi'nin çok yönlülüğü
Geleneksel bir 9 numaranın yokluğunda çok yönlülüğünü göstermesi istenen tek oyuncu Yamal değil. Hem Anthony Gordon hem de Karim Adeyemi, daha önce sırasıyla Newcastle United ve Borussia Dortmund'da bu bölgede oynamış olmaları nedeniyle santrfor rolüne son derece aşina. Yamal gibi onlar da genellikle en etkili hallerine kanatlarda ilk 11'de başladıklarında ulaşıyor olarak görülse de Flick, merkezde alternatif oluşturabileceklerine inanıyor.
Gordon ve Adeyemi, özellikle de eski milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın tartışmalı kararı sonrası Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Alman oyuncu, şimdiden birkaç günlük yoğun antrenman yaptı. Antrenman sahasında geçirdikleri bu ekstra süre, Flick'in taktik taleplerini geç dönen Yamal'a kıyasla daha kapsamlı şekilde özümsemelerine olanak sağladı.
- Getty Images
Saf bir santrfor arayışı sürüyor
Başarılı denemelere ve mevcut hücumcuları için yapılan övgü dolu yorumlara rağmen, Hansi Flick'in nihai hedefi projesine liderlik edecek "saf ve fark yaratan" bir santrforu kadroya katmak olmaya devam ediyor.
Julian Alvarez, bitmek bilmeyen presi, savunmaya verdiği katkı ve üst düzey bitiricilik becerisinin eşsiz birleşimi nedeniyle Barcelona yönetiminin ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Flick, takımın tüm kulvarlarda rekabet edebilmesini sağlamak için sahanın bu özel bölgesine takviye yapılması gerektiğini açık şekilde dile getirdi.
Alvarez'in peşine düşülmesi, önemli değişimler geçiren Barcelona için yapbozun son parçası olarak görülüyor. Kulüp, Dusan Vlahovic gibi diğer olası hedeflerden vazgeçmek zorunda kaldı ve bu da Atletico oyuncusunun transferini daha da kritik hale getiriyor. Bir anlaşmaya varılana kadar Flick, merkezinde "fantastik" Yamal'ın yer aldığı taktik düzenini geliştirmeyi sürdürecek.
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