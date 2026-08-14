Barcelona hücum hattının görüntüsü bu yaz dramatik biçimde değişti; Robert Lewandowski, transfer döneminin başında Major League Soccer'da yeni bir macera için ayrıldı, Ferran Torres ise Paris Saint-Germain'e ses getiren bir transfer gerçekleştirdi. Bu ayrılıklar, hücumun en ileri ucunda önemli bir boşluk bıraktı.

Lamine Yamal'ın zamanla takımın ana santrforuna dönüşme yönündeki doğal eğilimi hakkında çok şey söylendi; hatta Lionel Messi ile benzer şekilde bir "sahte dokuz"a evrilebileceği de konuşuluyor. Efsanevi Arjantinli, yıllar ilerledikçe sağ kanattan uzaklaşıp merkezde tüm zamanların en tarihi golcülerinden biri hâline gelmişti.

Şimdilik Rocafonda doğumlu oyuncu sağ kanatta kendini daha rahat hissediyor, ancak Flick'in genç oyuncunun konumuna ilişkin kamuoyu önündeki tutumu son birkaç haftada belirgin şekilde yumuşadı.