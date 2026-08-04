Kovacic, kulübün son transfer hamlesiyle ilgili heyecanını paylaştı ve özellikle Anderson'dan beklediği etkiye dikkat çekti. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Premier League'de 38 maçın tamamında forma giydiği müthiş bir sezonun ardından Nottingham Forest'tan £116 milyonluk sansasyonel bir transferle geldi. Onun gelişi, Maresca yönetiminde kadrosunu geliştirmeyi hedefleyen son şampiyon adına önemli bir niyet beyanı niteliği taşıyor.

Kovacic, genç oyuncunun fiziksel ve teknik temelini takdir ettiğini dile getirdi. "Bence çok fazla kalite, çok fazla fizik güç var çünkü çok koşabildiğini, topla iyi olduğunu, topsuz oyunda da iyi olduğunu gösterdi" diyen Hırvat orta saha oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Genç, bu yüzden City'de hâlâ çok gelişebilir ve bence bizim için harika bir transfer."