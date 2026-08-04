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“Harika bir transfer” - Mateo Kovacic, 116 milyon sterlinlik yeni transfer Elliot Anderson’ın Manchester City’de parlayacağına inanıyor
Kovacic, Anderson'ın gelişinden heyecan duyuyor
Kovacic, kulübün son transfer hamlesiyle ilgili heyecanını paylaştı ve özellikle Anderson'dan beklediği etkiye dikkat çekti. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Premier League'de 38 maçın tamamında forma giydiği müthiş bir sezonun ardından Nottingham Forest'tan £116 milyonluk sansasyonel bir transferle geldi. Onun gelişi, Maresca yönetiminde kadrosunu geliştirmeyi hedefleyen son şampiyon adına önemli bir niyet beyanı niteliği taşıyor.
Kovacic, genç oyuncunun fiziksel ve teknik temelini takdir ettiğini dile getirdi. "Bence çok fazla kalite, çok fazla fizik güç var çünkü çok koşabildiğini, topla iyi olduğunu, topsuz oyunda da iyi olduğunu gösterdi" diyen Hırvat orta saha oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Genç, bu yüzden City'de hâlâ çok gelişebilir ve bence bizim için harika bir transfer."
- Getty Images Sport
Rodri'nin bıraktığı boşluğu doldurmak
City’nin sezon başlangıcındaki önemli alt başlıklarından biri, sırt ameliyatından iyileşen Rodri’nin yokluğu. İspanyol milli oyuncunun sezonun ilk haftalarında forma giymesi beklenmiyor ve bu da orta sahanın merkezinde taktiksel bir boşluk yaratıyor. Kısa süre önce Inter’le oynanan hazırlık maçında 45 dakika görev yapan Kovacic, bunu çok yönlülüğünü ve güvenilirliğini gösterme fırsatı olarak görüyor. Ayrıca Rodri’nin yaz transfer döneminde Real Madrid’e gidebileceği yönünde haberler çıktı.
Maresca, bu dönemi atlatmak için kadrosundaki tecrübeye güveneceğini zaten belirtmişti. "Rodri’yle de onsuz da birlikte oynadım" dedi. "Dolayısıyla onun şu anda burada olmaması halinde elbette o boşluğu doldurabilirim, ama ne zaman döneceğini göreceğiz."
Premier League'in cazibesi
Kovacic, Premier League'in dünya futbolundaki zirve olmaya devam ettiğine inanıyor. Bunun kanıtı olarak da lige son dönemde yüksek bedellerle gelen orta saha yeteneklerini gösterdi. Hırvat oyuncuya göre rekabet seviyesi hiç olmadığı kadar yüksek. Kovacic için her hafta dünyanın en iyi oyuncularına karşı mücadele etme zorluğu, onu oyunun en üst seviyesinde motive eden unsur.
"Bence burası en iyi lig ve en iyi oyuncular burada," dedi. "Harika orta sahalar var. Newcastle'dan Bruno [Guimaraes], Aston Villa'nın çok iyi birçok orta sahası var. United da şimdi orta saha oyuncuları getiriyor. Bu yüzden bence her kulübün bazı harika orta sahaları var."
- Getty Images Sport
Hırvatistan yıldızı geleceğe dair planlarını anlattı
Odak noktası yeni transferler olsa da Kovacic, City'deki kendi geleceğine dair spekülasyonlarla da baş etmek zorunda kaldı. Juventus ve eski kulübü Inter'in oyuncuya ilgi gösterdiği bildirilirken, 32 yaşındaki futbolcu mevcut sözleşmesinin son yılına henüz masada bir uzatma olmadan giriyor. Ancak, geçen sezon inatçı Aşil ve ayak bileği sakatlıkları nedeniyle yalnızca dokuz maça çıkabilmesine rağmen Kovacic, Manchester'da oynayacak önemli bir rolü olduğu konusunda kararlı.
Orta saha oyuncusu söylentileri hızla reddederken, kulüpten gelen iletişimin sürekli olarak olumlu olduğunu söyledi. Kovacic, "Onlardan soru işaretleri hissetmedim. Onlarla konuştum, bana güvendiklerini söylediler; bunu onlardan duymak benim için önemliydi" açıklamasını yaptı.
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