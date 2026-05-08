"Harika bir takviye" - Robbie Keane'in, Ange Postecoglou'nun dönüşünde eksik kalacak kaliteyi Old Firm devlerinden Celtic'e katacağına inanılıyor

Keane, teknik direktörlükte erken bir başarı yakalamış olsa da hâlâ mesleğini öğrenme aşamasında ve Celtic için bir nevi risk teşkil ediyor – her ne kadar Old Firm’un spot ışıkları altında çalışmanın gerekliliklerine zaten aşina olsa da.

Postecoglou ise daha kanıtlanmış bir seçenek olacaktır. İngiltere'de Tottenham ve Nottingham Forest'ta zorlu dönemler geçirdikten sonra işsiz kalan gizemli Avustralyalı, 2021 ile 2023 yılları arasında "Paradise"da geçirdiği iki yıllık görev süresi boyunca birkaç şampiyonluk ve unutulmaz bir üçlü zafer kazanmıştı.

Denenmiş ve test edilmiş mi, yoksa gelecek vaat eden mi yolun ilerisi, diye daha fazla baskı altında kalan Gray şunları ekledi: “Bu aynı madalyonun iki yüzü gibi, değil mi? Ange, sahip olduğu deneyimle, Celtic'te başardıklarının inanılmaz olduğunu biliyorum.

“Orada ona hayranlar, bu yüzden bunu asla göz ardı edemezsiniz. Mesele sadece Ange'nin daha önce yönettiği kulüplerinden birine geri dönmek isteyip istemediği. Ama bir de Robbie'ye bakarsanız, o Ange Postecoglou'ya kıyasla daha genç sayılır, ancak coşku getirecektir ve bence bu, Celtic'in hangi yolu seçmek istediğine bağlı.

“Deneyim yoluna mı gitmek istiyorlar, yoksa o coşkuyu mı getirmek istiyorlar, hatta belki de kulübü farklı bir yöne mi götürmek istiyorlar? Çünkü bu sezon Hearts ve Rangers'ın yarattığı zorlukları gördük. Celtic için işler hiç de kolay olmadı ve Celtic'in kupa kazanması gerekiyor, her sezon şampiyonluk kazanması gerekiyor.

“Eğer Robbie'nin doğru kişi olduğunu düşünürlerse, o zaman onu desteklemeliler. Kulübü yeniden daha iyi hale getirmek için oyuncu transfer etmesine her türlü fırsatı vermeliler.”