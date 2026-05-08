Çeviri:
"Harika bir takviye" - Robbie Keane'in, Ange Postecoglou'nun dönüşünde eksik kalacak kaliteyi Old Firm devlerinden Celtic'e katacağına inanılıyor
O'Neill, Parkhead'de acil yardım çağrılarına yanıt verdi
74 yaşındaki Martin O’Neill, şu anda yeniden teknik direktör koltuğuna oturmuş durumda. Bu sezon Glasgow’dan gelen acil yardım çağrılarına yanıt vererek birkaç kez takımın başına geçti. 2026 yılında İskoçya Premiership şampiyonluğu ve ulusal kupa dublesi hâlâ kazanılabilir.
Yaz aylarında bir başka görev değişimi daha yaşanacak ve Celtic, uygun adayları belirleme ve onlarla temasa geçme sürecinde. Aday listesine birkaç isim eklendi ve potansiyeli mi yoksa geçmiş başarıları mı ön planda tutulacağına karar verilmesi gerekiyor.
Keane, ilk gruba giriyor. Kendisi, Maccabi Tel Aviv ile İsrail'de ve Ferencvaros ile Macaristan'da, biraz da şaşırtıcı ortamlarda teknik direktörlük deneyimi kazanmaya karar vermişti. Her iki görevde de şampiyonluk zaferi yaşandı ve bu da 45 yaşındaki İrlandalı teknik adamın değerini zirveye çıkardı.
Keane, Celtic için doğru seçim olur mu?
2010 yılında Celtic'te kiralık olarak forma giyen eski Tottenham ve Liverpool forveti hakkında, şu anda İngiltere'ye geri döneceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor. Keane'in Bhoys için akıllıca bir transfer olup olmayacağı sorulduğunda, bir başka eski kiralık oyuncu olan eski İngiltere milli takım oyuncusu Gray, BetterBonus ile yaptığı özel röportajda GOAL'a şunları söyledi: “Bence bu, Robbie için bir sonraki adım, eğer o da bunu istiyorsa.
“Bu, Steven Gerrard için işe yaradı, kuzeye gidip gençlik takımları kariyerlerinin ilk birkaç sezonunda belirli başarılara imza atan diğer eski oyuncular için de işe yaradı, öyle söylemek isterseniz.
“Bence Robbie, bir noktada İngiltere’ye geri dönmek istiyor, belki de Celtic’e. Bunun şu anda gerçekleşmeyeceğini biliyorum, ancak Tottenham’dan söz ediliyordu, bu yüzden bence gerekli niteliklere sahip.
“Eğer oyuncu olarak elde ettiği başarılarından edindiği deneyimleri İngiltere veya Birleşik Krallık’taki, nihayetinde de Premier Lig’deki teknik direktörlük tarzına yansıtabilirse, bence harika bir katkı sağlayacaktır.”
Potansiyel mi, yoksa köken mi: Keane mi, Postecoglou mu?
Keane, teknik direktörlükte erken bir başarı yakalamış olsa da hâlâ mesleğini öğrenme aşamasında ve Celtic için bir nevi risk teşkil ediyor – her ne kadar Old Firm’un spot ışıkları altında çalışmanın gerekliliklerine zaten aşina olsa da.
Postecoglou ise daha kanıtlanmış bir seçenek olacaktır. İngiltere'de Tottenham ve Nottingham Forest'ta zorlu dönemler geçirdikten sonra işsiz kalan gizemli Avustralyalı, 2021 ile 2023 yılları arasında "Paradise"da geçirdiği iki yıllık görev süresi boyunca birkaç şampiyonluk ve unutulmaz bir üçlü zafer kazanmıştı.
Denenmiş ve test edilmiş mi, yoksa gelecek vaat eden mi yolun ilerisi, diye daha fazla baskı altında kalan Gray şunları ekledi: “Bu aynı madalyonun iki yüzü gibi, değil mi? Ange, sahip olduğu deneyimle, Celtic'te başardıklarının inanılmaz olduğunu biliyorum.
“Orada ona hayranlar, bu yüzden bunu asla göz ardı edemezsiniz. Mesele sadece Ange'nin daha önce yönettiği kulüplerinden birine geri dönmek isteyip istemediği. Ama bir de Robbie'ye bakarsanız, o Ange Postecoglou'ya kıyasla daha genç sayılır, ancak coşku getirecektir ve bence bu, Celtic'in hangi yolu seçmek istediğine bağlı.
“Deneyim yoluna mı gitmek istiyorlar, yoksa o coşkuyu mı getirmek istiyorlar, hatta belki de kulübü farklı bir yöne mi götürmek istiyorlar? Çünkü bu sezon Hearts ve Rangers'ın yarattığı zorlukları gördük. Celtic için işler hiç de kolay olmadı ve Celtic'in kupa kazanması gerekiyor, her sezon şampiyonluk kazanması gerekiyor.
“Eğer Robbie'nin doğru kişi olduğunu düşünürlerse, o zaman onu desteklemeliler. Kulübü yeniden daha iyi hale getirmek için oyuncu transfer etmesine her türlü fırsatı vermeliler.”
Çifte hedef: Celtic, yeni kupaların peşinde
Premiership tablosunda lider Hearts'ın üç puan gerisinde ikinci sırada yer alan Celtic'in bu sezon ligde oynayacağı üç maç kaldı; bu maçlar, Pazar günü Rangers ile oynanacak derbi ile başlıyor.
Edinburgh'lu şampiyonluk adaylarıyla oynanacak ve epik bir karşılaşma olacağına dair umutlar beslenen bu maç, 16 Mayıs'ta 2025-26 sezonunun perdesi kapanmadan önce oynanacak. Ardından 23 Mayıs'ta İskoçya Kupası finalinde Dunfermline ile karşılaşacak.