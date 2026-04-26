AFP
Çeviri:
"Harika bir takım ruhumuz var" - Benjamin Sesko, ilk sezonunda "çok şey öğrendikten" sonra Manchester United'da kupa hedefliyor
Sesko için ufukta ödül var
Sesko, Premier Lig'e uyum sağladıktan sonra Old Trafford'a kupa getirmek istediğini dile getirdi. Geçen yaz RB Leipzig'den kulübe katılan United forveti, takımın önümüzdeki sezonlarda büyük başarılar için rekabet edebilecek gerekli yetenek ve zihniyete sahip olduğundan emin.
Slovenya milli takım oyuncusu Sky Sports'a şunları söyledi: "Bence harika bir iş çıkardık. Hala birkaç maçımız var ama bence harika gidiyoruz. Takımda harika bir ruh var. Burada gerçekten kupa kazanmak istiyorum. Elbette bunun için çok çalışmamız gerekiyor ama bunu başaracak kapasitemiz olduğuna inanıyorum."
Carrick yönetimindeki yaşam
Carrick’in Ocak ayında geçici teknik direktörlük görevini devralmasından bu yana kulüpteki hava önemli ölçüde değişti. Eski orta saha oyuncusunun liderliğinde ligde oynanan 12 maçta elde edilen sekiz galibiyet sayesinde, sezonun başlarında pek olası görünmeyen bir başarı olan Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı, şu anda United için giderek daha gerçekçi hale geliyor.
Sesko, İngiltere'deki ilk yılında kaydettiği gelişimi değerlendirirken, "Buradaki deneyimli oyunculardan, harika oyunculardan ve harika teknik kadrodan çok şey öğreniyorum" dedi. "Ayrıca şehri de seviyorum, bu bir kazan-kazan durumu."
22 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar tüm turnuvalarda 10 gol atarak saygın bir bireysel performans sergiledi.
Savunma hattına takviye oyuncular geri döndü
Manchester United, Pazartesi günü Brentford'u ağırlamaya hazırlanırken, Carrick savunma hattında birkaç kadro seçimi ikilemiyle karşı karşıya. İki maçlık cezasını tamamlayan Harry Maguire yeniden kadroda yer alabilecek ve kulüp, ilk dört yarışındaki ivmesini sürdürmeye çalışırken savunma seçeneklerine çok ihtiyaç duyulan bir güç katacak.
Ancak Kırmızı Şeytanlar, cezası nedeniyle hala forma giyemeyen Lisandro Martinez'den yoksun. Ayrıca yaz transferi Leny Yoro, Bees karşısında forma giyip giyemeyeceğini belirlemek için son anda bir sağlık testine girecek ve Carrick, ilk 11'i belirlemeden önce son tıbbi raporları beklemek zorunda kalacak.
İvmeyi sürdürmek
Manchester United, son dönemdeki yükselişinin geçici teknik direktör yönetiminde yaşanan geçici bir canlanmadan ibaret olmadığını kanıtlamak için sabırsızlanıyor. Sesko’nun övdüğü takım ruhu ve sonuçlardaki belirgin iyileşmeyle birlikte, odak noktası gelecek yıl şampiyonluk mücadelesini sürdürülebilir kılmak için mevcut sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak olarak kalıyor.
Brentford maçının ardından United, Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest ve Brighton ile oynayacağı maçlarla sezonu tamamlayacak.